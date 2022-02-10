Информационный спрос: за событиями на Украине следит каждый четвертый россиянин

За ситуацией на Украине внимательно следят почти 25% взрослых россиян, в основном пенсионного возраста, сообщил «Известиям генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров , ссылаясь на данные недавнего опроса. Ранее в моменты реальных военных обострений этот показатель доходил до 77% . Сейчас же большинству важнее экономика и коронавирус, добавил специалист. В последние недели в западных СМИ активно нагнетается истерия вокруг Украины. В Госдуме предположили, что это делается для усиления позиции Запада на переговорах по гарантиям безопасности . Однако постепенно «антироссийский угар» начинает спадать, доказательством чего служат участившиеся визиты западных лидеров в Москву, пояснили «Известиям» в Совфеде.

Беспокойная четверть

Значительного роста обеспокоенности у россиян из-за событий вокруг Украины не наблюдается, рассказал «Известиям» генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

— За ситуацией на Украине внимательно следят лишь около 25% взрослых россиян, в основном пенсионного возраста. Всем остальным гораздо важнее экономика и коронавирус , — отметил Федоров, ссылаясь на данные недавнего опроса.

Он также подчеркнул, что отношение к событиям вокруг Украины не изменилось за январь 2022 года. В конце декабря 2021-го в интервью «Известиям» Валерий Федоров также отмечал, что около четверти наших граждан следят за происходящим в соседней стране. Этот показатель постепенно снижался на протяжении нескольких лет. К примеру, согласно опросу ВЦИОМа в мае 2014 года, политические события на Украине интересовали три четверти россиян (77%). В феврале 2016 года этот показатель составлял 67%, а в июле 2017 года — 72%.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Такая динамика объясняется «рутинизацией» этой темы , объяснял в интервью «Известиям» Валерий Федоров. «Есть в новостях — послушаем, нет — особо не думаем. А старшее поколение по-прежнему смотрит, интересуется и болеет», — отмечал специалист.

Тем не менее в последние недели вокруг ситуации в соседнем государстве со стороны Запада нагнетается информационная истерия. Усилилась она и на фоне активной дискуссии о гарантиях безопасности . Россия, среди прочего, требовала от западных партнеров обязательств по невступлению Украины в альянс. В США и НАТО, в свою очередь, отказались это гарантировать. Некоторые западные СМИ начали писать о российском вторжении на Украину как о решенном факте. К примеру, в ключевых американских медиа постоянно сообщается об увеличении российских войск на границе с Украиной и даже подсчитывается количество возможных жертв от «агрессии». Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова называла эти сообщения истерикой. Она также напомнила и о публикации Bloomberg, который по ошибке выпустил новость о вторжении России на Украину.

Всё это поддерживается и политикой западных стран. Так, в конце января Североатлантический альянс объявил о переброске кораблей и авиации в Восточную Европу. США и Великобритания также заявили об отправке военнослужащих в этот регион . Кроме того, ряд государств уже эвакуировали своих дипломатов из посольств на Украине.

Примечательно, что даже украинское руководство называет ошибкой постоянное нагнетание Вашингтоном темы «вторжения РФ» . «Сигналы пошли даже от уважаемых глав государств, которые уже откровенно, даже недипломатическим языком просто говорят, что завтра будет война: в Англии, Германии, Франции, Литве. Ощущение из средств массовой информации именно такое, что у нас война, что у нас идут войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то едут. Это не так», — отмечал в конце января украинский президент Владимир Зеленский.

Переброска военнослужащих США в Восточную Европу на фоне эскалации напряженности между Украиной и Россией Фото: REUTERS/Bryan Woolston

Переговорная позиция

В Общественной палате (ОП) отметили, что фиксируют огромное число фейков по этой тематике , но подчеркнули, что эта дезинформация западных СМИ оказывает влияние прежде всего на жителей тех стран.

— Там это разносится по соцсетям в таком количестве, что эти сообщения воспринимаются всерьез. Они живут в состоянии постоянной угрозы. У нас же «ужас» наводят разные «сетевые эксперты», которые это цитируют и раскладывают сценарии какого-то апокалипсиса в случае начала каких-то военных действий, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» руководитель рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич.

Он также добавил, что пока россияне не придают большого значения этим сообщениям. «Это работа вдолгую. Вопрос в том, когда произойдет накопление этого эффекта», — подытожил Малькевич.

Такое нагнетание Западу необходимо для того, чтобы разрушить все возможные договоренности о неделимости безопасности , сказал «Известиям» председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— Это делается даже не для того, чтобы подтолкнуть Украину к возможной провокации. Это нужно, чтобы в НАТО ни у кого не возникало даже желания рассмотреть наши вполне логичные предложения . Все прекрасно понимают, что с Россией ничего военным путем сделать нельзя. То есть задача нагнетания — усиление переговорной позиции, — подчеркнул депутат.

Он также пояснил, что сейчас меняется тактика — западные лидеры приезжают в Москву и разговаривают напрямую с российским президентом. Это же отметил и первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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— Даже Украина устами своего президента говорит, что нет оснований для нападения на Украину. У нас абсолютно сдержанная позиция по гарантиям безопасности. Этот угар антироссийский начинает потихоньку спадать. Недавно был президент Франции, скоро приедет канцлер Германии , — напомнил сенатор.

Он добавил, что такое развитие событий постепенно может переломить «русофобскую» тенденцию. Тем не менее информационная война западных СМИ существенно меняет настроения жителей и других стран, подчеркнули в Госдуме.

— Это самая настоящая психологическая война, которая оказывает влияние на людей . Мы видим, как под влиянием этой информации из Киева уезжают многие люди, — сказал «Известиям» первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа.