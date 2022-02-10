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Информационный спрос: за событиями на Украине следит каждый четвертый россиянин
10 февраля 2022, 01:35 • 68 • Политика
За ситуацией на Украине внимательно следят почти 25% взрослых россиян, в основном пенсионного возраста, сообщил «Известиям генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров, ссылаясь на данные недавнего опроса. Ранее в моменты реальных военных обострений этот показатель доходил до 77%. Сейчас же большинству важнее экономика и коронавирус, добавил специалист. В последние недели в западных СМИ активно нагнетается истерия вокруг Украины. В Госдуме предположили, что это делается для усиления позиции Запада на переговорах по гарантиям безопасности. Однако постепенно «антироссийский угар» начинает спадать, доказательством чего служат участившиеся визиты западных лидеров в Москву, пояснили «Известиям» в Совфеде.
Беспокойная четверть
Значительного роста обеспокоенности у россиян из-за событий вокруг Украины не наблюдается, рассказал «Известиям» генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.
— За ситуацией на Украине внимательно следят лишь около 25% взрослых россиян, в основном пенсионного возраста. Всем остальным гораздо важнее экономика и коронавирус, — отметил Федоров, ссылаясь на данные недавнего опроса.
Он также подчеркнул, что отношение к событиям вокруг Украины не изменилось за январь 2022 года. В конце декабря 2021-го в интервью «Известиям» Валерий Федоров также отмечал, что около четверти наших граждан следят за происходящим в соседней стране. Этот показатель постепенно снижался на протяжении нескольких лет. К примеру, согласно опросу ВЦИОМа в мае 2014 года, политические события на Украине интересовали три четверти россиян (77%). В феврале 2016 года этот показатель составлял 67%, а в июле 2017 года — 72%.
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Такая динамика объясняется «рутинизацией» этой темы, объяснял в интервью «Известиям» Валерий Федоров. «Есть в новостях — послушаем, нет — особо не думаем. А старшее поколение по-прежнему смотрит, интересуется и болеет», — отмечал специалист.
Тем не менее в последние недели вокруг ситуации в соседнем государстве со стороны Запада нагнетается информационная истерия. Усилилась она и на фоне активной дискуссии о гарантиях безопасности. Россия, среди прочего, требовала от западных партнеров обязательств по невступлению Украины в альянс. В США и НАТО, в свою очередь, отказались это гарантировать. Некоторые западные СМИ начали писать о российском вторжении на Украину как о решенном факте. К примеру, в ключевых американских медиа постоянно сообщается об увеличении российских войск на границе с Украиной и даже подсчитывается количество возможных жертв от «агрессии». Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова называла эти сообщения истерикой. Она также напомнила и о публикации Bloomberg, который по ошибке выпустил новость о вторжении России на Украину.
Всё это поддерживается и политикой западных стран. Так, в конце января Североатлантический альянс объявил о переброске кораблей и авиации в Восточную Европу. США и Великобритания также заявили об отправке военнослужащих в этот регион. Кроме того, ряд государств уже эвакуировали своих дипломатов из посольств на Украине.
Примечательно, что даже украинское руководство называет ошибкой постоянное нагнетание Вашингтоном темы «вторжения РФ». «Сигналы пошли даже от уважаемых глав государств, которые уже откровенно, даже недипломатическим языком просто говорят, что завтра будет война: в Англии, Германии, Франции, Литве. Ощущение из средств массовой информации именно такое, что у нас война, что у нас идут войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то едут. Это не так», — отмечал в конце января украинский президент Владимир Зеленский.
Переброска военнослужащих США в Восточную Европу на фоне эскалации напряженности между Украиной и Россией
Фото: REUTERS/Bryan Woolston
Переговорная позиция
В Общественной палате (ОП) отметили, что фиксируют огромное число фейков по этой тематике, но подчеркнули, что эта дезинформация западных СМИ оказывает влияние прежде всего на жителей тех стран.
— Там это разносится по соцсетям в таком количестве, что эти сообщения воспринимаются всерьез. Они живут в состоянии постоянной угрозы. У нас же «ужас» наводят разные «сетевые эксперты», которые это цитируют и раскладывают сценарии какого-то апокалипсиса в случае начала каких-то военных действий, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» руководитель рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич.
Он также добавил, что пока россияне не придают большого значения этим сообщениям. «Это работа вдолгую. Вопрос в том, когда произойдет накопление этого эффекта», — подытожил Малькевич.
Такое нагнетание Западу необходимо для того, чтобы разрушить все возможные договоренности о неделимости безопасности, сказал «Известиям» председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
— Это делается даже не для того, чтобы подтолкнуть Украину к возможной провокации. Это нужно, чтобы в НАТО ни у кого не возникало даже желания рассмотреть наши вполне логичные предложения. Все прекрасно понимают, что с Россией ничего военным путем сделать нельзя. То есть задача нагнетания — усиление переговорной позиции, — подчеркнул депутат.
Он также пояснил, что сейчас меняется тактика — западные лидеры приезжают в Москву и разговаривают напрямую с российским президентом. Это же отметил и первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
— Даже Украина устами своего президента говорит, что нет оснований для нападения на Украину. У нас абсолютно сдержанная позиция по гарантиям безопасности. Этот угар антироссийский начинает потихоньку спадать. Недавно был президент Франции, скоро приедет канцлер Германии, — напомнил сенатор.
Он добавил, что такое развитие событий постепенно может переломить «русофобскую» тенденцию. Тем не менее информационная война западных СМИ существенно меняет настроения жителей и других стран, подчеркнули в Госдуме.
— Это самая настоящая психологическая война, которая оказывает влияние на людей. Мы видим, как под влиянием этой информации из Киева уезжают многие люди, — сказал «Известиям» первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа.
Он также добавил, что этот «информационный абсурд» заставляет страны НАТО действовать по указке США, а заодно и покупать американское вооружение. «Это конкурентная война, с помощью которой пытаются вытеснить Россию с рынка вооружений, нефти и газа», — пояснил парламентарий.
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