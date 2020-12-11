«Информационный саботаж»: в Минобороны заявили о кампании по дискредитации вакцины «Спутник V»

В соцсетях и на ряде русскоязычных интернет-порталов готовится серия «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы опасности вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, рассказавший о ведущейся кампании по дискредитации отечественного препарата. О политизации процесса конкуренции медицинских компаний заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На этом фоне британская компания AstraZeneca сообщила о начале программы клинических исследований комбинации вакцин, созданных самой фирмой и российским центром имени Гамалеи — AZD1222 и «Спутник V».

В отношении российской вакцины против коронавируса «Спутник V» ведётся финансируемая из-за рубежа информационная кампания. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины. В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы «опасности» российской вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования, в том числе и в Вооружённых силах РФ», — сказал Конашенков.

При этом он констатировал, что подобный «информационный саботаж» не сможет ослабить эффективность препарата или усилить зарубежные аналоги. Накануне оценка эффективности «Спутника V» после введения второй дозы препарата была повышена до 96,2%.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые страны и крупные фармацевтические компании прибегают к сомнительным методам, чтобы воспрепятствовать появлению отечественной вакцины в ряде государств.

«Эти устремления замечают не только в Кремле, но они видны, что называется, невооружённым глазом. Конкуренция очень жёсткая, и хорошо, когда эта конкуренция ведётся честно, да и особо конкуренции не должно быть. Другое дело, когда эта конкуренция политизируется, используются грязные методы по дискредитации нашей вакцины», — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что «Спутник V» — не только первая в мире разработанная и зарегистрированная вакцина от коронавируса, но и надёжный, востребованный препарат.

На этом фоне представители британской фармацевтической компании AstraZeneca официально сообщили о начале программы клинических исследований комбинации вакцин, созданных самой компанией и российским центром имени Гамалеи — AZD1222 и «Спутник V».

«Исследование разных режимов применения вакцин необходимо для того, чтобы оценить возможность создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания. Комбинации различных вакцин потенциально могут вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ», — сообщили в пресс-службе AstraZeneca.

Возвращаясь к прививочной кампании, которая сейчас идёт проходит в российских регионах и, в частности, Вооружённых силах, Игорь Конашенков рассказал, что ведомство уже получило 14,5 доз вакцины. Прививки были сделаны более 10 тыс. военнослужащих, в числе которых медики, готовящиеся к убытию на боевую службу, экипажи кораблей ВМФ, лётный состав ВКС России, боевые расчёты РВСН, а также командиры подразделений Вооружённых сил.

«Успешный практический опыт испытаний и сформированный иммунитет после вакцинации всех привившихся — от руководства Вооруженных сил РФ до военнослужащих различных подразделений — служит гарантией эффективности и безопасности созданной в России вакцины. Поэтому даже c учётом добровольности каких-либо отказов от вакцинации «Спутником V» среди военнослужащих не отмечено», — пояснил представитель Минобороны.

Ожидается, что до конца 2020 года вакцинацию от коронавируса пройдут около 100 тыс. военнослужащих.

Статистика от COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 28 585 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (в предшествовавшие этому два дня — 27 927 и 26 190). Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 2 597 711, почти 492 тыс. из них остаются активными.

За всё время выздоровели 2 059 840 пациентов, в том числе 26 171 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 45 893 человека (за сутки — 613 летальных исходов).

Более 400 новых случаев заболевания выявлено в Москве (7215), Санкт-Петербурге (3779), Московской (1370) и Нижегородской (495) областях, Республике Карелия (427), Архангельской (407) и Свердловской (402) областях.

Проведено свыше 81,5 млн тестов на наличие коронавируса, около 549 тыс. человек остаются под наблюдением медиков. Лидер в стране по общему числу заболевших — Москва (679 163). За всё время в столице выздоровели 518 889 человек (76,4%), 9722 пациента скончались (1,43%).

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти не планируют вводить новые ограничительные меры в период новогодних праздников. Градоначальник также заявил, что уже 6 тыс. горожан были привиты от COVID-19, а всего на вакцинацию записались свыше 20 тыс. человек из групп риска. Прививочные пункты при поликлиниках в Москве были открыты 5 декабря.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что до конца февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 млн доз вакцины «Спутник V». При этом до конца текущей недели вакцинация от коронавируса начнётся во всех субъектах Российской Федерации.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

По всему миру с начала пандемии выявлено почти 69,7 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались более 1,58 млн человек, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число случаев инфицирования и летальных исходов от COVID-19 приходится на США (15,6 млн больных коронавирусом и 292 тыс. умерших). По данным американских СМИ, количество жертв пандемии превысило численность боевых потерь Соединённых Штатов во Второй мировой войне.