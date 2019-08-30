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«Информационный хаос»: на Украине заявили об отсутствии конкретной даты обмена заключёнными с Россией

30 августа 2019, 16:24  •  89 • Украина
Окончательной даты проведения обмена заключёнными между Москвой и Киевом нет. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. Её заявление появилось на фоне информации в СМИ, что стороны уже якобы провели эту процедуру. В администрации Владимира Зеленского появившиеся слухи назвали дезинформацией, подчеркнув, что переговоры всё ещё продолжаются. При этом в Москве ранее говорили, что контакты по этому вопросу поддерживаются, однако конкретных дат и имён не называли.
 
РИА Новости
 

Конкретная дата проведения обмена украинских и российских заключённых не согласована. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Мы не говорим дату, но могу сказать, что не сегодня (30 августа. — RT). Окончательной даты пока нет», — сказала украинскому изданию «Обозреватель» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

При этом она подчеркнула, что никаких препятствий для обмена нет, и «всё идёт планово».

Заявление Гитлянской последовало после того, как в СМИ появилась информация, что в пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной якобы должен состояться обмен заключёнными. Поводом для сообщений стала запись в Twitter бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва, который сейчас проживает в Киеве.

«Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки! — feeling happy», — написал он.

Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки! — feeling happy

— Ilya Ponomarev (@iponomarev) 29 августа 2019 г.

Сообщение, разошедшееся в СМИ, разместила на своей странице в Facebook сотрудница Верховной рады Анна Исламова. При этом она заявила об обмене как о совершившемся факте. Так, Исламова отметила, что домой возвращаются моряки и сотрудники СБУ, задержанные за нарушение границы в Керченском проливе, а также осуждённые в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух.

Репост её сообщения, в свою очередь, сделал новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка. Позднее он удалил сообщение со своей страницы.

  • Facebook
  • © Олена Мицак

После этого в киевский аэропорт Жуляны и в подмосковный аэропорт Остафьево направились журналисты.

Неподтверждённая информация

Однако, как выяснилось, никакого обмена на 30 августа запланировано не было. Об этом, в частности, заявили в офисе президента Украины. Там отметили, что все появившиеся сообщения недостоверны и являются домыслами.

«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные «источники». Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, офис президента сообщит об этом по официальным каналам», — говорится в заявлении офиса в Facebook.

Дождаться официального подтверждения об обмене призвала ранее и пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается​​​. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию», — подчеркнула она в Facebook.

«Никто никуда не летит»

Данные о том, что процесс обмена заключёнными не был завершён, подтвердил адвокат части удерживаемых россиян Валентин Рыбин. Он рассказал, что его подзащитные продолжаются оставаться в СИЗО.

«Никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, кто в местах предварительного заключения либо отбывания наказания. Из России в Киев никакой самолёт не вылетал. Поэтому давайте наберёмся терпения и не будем фальшстартовать», — заявил Рыбин.

Позднее он подчеркнул, что Владимир Зеленский пока не помиловал лиц, участвующих в обмене с украинской стороны.

Его коллега, представляющий интересы украинских моряков, Николай Полозов и вовсе отказался от комментариев.

«Мы не комментируем слухи, предположения и явно подложную информацию. Официальный комментарий будет представлен на данной странице тогда, когда все необходимые факты будут подтверждены», — заявил он в Facebook.

Между тем ранее, в конце июля, Полозов говорил, что моряков могут отпустить из-под стражи до октября.

В свою очередь глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 30 августа посетил украинских заключённых в СИЗО Лефортово, сообщил, что есть уверенность в скором обмене гражданами. «Переговоры идут и они успешны», — рассказал он. Однако, по его словам, готовности запустить процесс пока нет.

Обмен заключёнными

Напомним, 22 украинских моряка и двое сотрудников СБУ были задержаны Пограничной службой ФСБ России в ноябре 2018. Они находились на трёх кораблях ВМС Украины —«Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые незаконно пересекли российскую границу в районе Керченского пролива. Экипаж не следовал правилам прохода и проигнорировал требования погранслужбы ФСБ России. Российская сторона была вынуждена применить силу, нарушителей задержали. Трое из них были ранены и получили необходимую медицинскую помощь.

В ходе последовавшего за этим осмотра на кораблях нашли документы, в том числе прямую инструкцию по переходу из Одессы в Бердянск «скрытным порядком».  Действия украинских моряков президент РФ Владимир Путин назвал провокацией, а реакцию российских пограничников — защитой госграницы. Суд арестовал украинцев до января 2019 года.

В августе нынешнего года в СМИ стали появляться сообщения, что Киев и Москва готовят взаимный обмен заключёнными. Так, якобы планируется провести его в формате «33 на 33». При этом Москва, как отмечали средства массовой информации, передаст Киеву украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, а тажке Олега Сенцова, Николая Карпюка, Павла Гриба и Владимира Балуха.

Киев же, сообщали СМИ, среди прочих готов передать Москве россиян Александра Баранова, Максима Одинцова и Евгения Мефёдова. Военнослужащие-контрактники Баранов и Одинцов, по данным Минобороны России, были похищены СБУ в ноябре 2016 года и вывезены на территорию Украины, где их приговорили к 13 и 14 годам соответственно за «госизмену». Мефёдов проходил по делу о «беспорядках» в Одессе 2 мая 2014 года как сторонник «антимайдана». Он вышел из СИЗО 19 августа нынешнего года под залог в размере 135 тыс. гривен ($5,3 тыс.).

Отметим, что официальных подтверждений количества участвующих в обмене заключённых нет. В Кремле лишь отмечали, что с украинской стороной «имеют место определённые контакты». «Какие-то персоналии не обсуждались», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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