Информационный фон: как в России отреагировали на сообщения об ухудшении здоровья Сергея Скрипаля

Публикация британской газеты The Sunday Times о якобы ухудшившемся состоянии здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля — пример «управляемой утечки» и доказательство связи между разведкой и СМИ Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Кроме того, в российском посольстве в Лондоне считают, что таким образом британская сторона может создавать информационный фон, чтобы затем заявить о смерти гражданина России и уничтожении улик, связанных с инцидентом в Солсбери.

В Москве назвали публикацию The Sunday Times о плохом самочувствии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля примером манипуляции Лондона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очередной пример «управляемой утечки». Очередное доказательство прямой связи между британскими службами и СМИ», — написала дипломат в Facebook.

Ранее, 17 февраля, британская газета The Sunday Times опубликовала материал, в котором говорится, что состояние здоровья Сергея Скрипаля якобы сильно ухудшилось и сейчас за ним наблюдают врачи. При этом издание ссылается на неназванного бывшего сотрудника внешней разведки Великобритании МI6.

«Его здоровье ухудшилось, и он получает медицинскую помощь у себя дома, — сказал собеседник газеты. — Никто не имеет ни малейшего представления о том, что с ним случится, потому что очень мало известно о влиянии, которое нервно-паралитический газ окажет на него в долгосрочной перспективе».

Издание также приводит слова источника в правоохранительных органах Великобритании, который утверждает, что на момент отравления Сергей Скрипаль уже имел серьёзные проблемы со здоровьем.

«Нет никаких сомнений в том, что в течение некоторого времени он будет получать непосредственную медицинскую помощь. И, в отличие от Юлии, молодой и относительно здоровой на момент отравления, Сергей был не в лучшей форме, когда всё это началось», — отметил собеседник в Скотленд-Ярде.

При этом ранее Юлия Скрипаль рассказывала об улучшающемся самочувствии отца, напомнили в посольстве РФ. По мнению дипломатов, нынешняя публикация газеты может говорить о подготовке Лондоном информационного поля к возможной смерти Сергея Скрипаля.

«Что же всё это означает и к чему нас готовят, создавая подобный информационный фон? Ведут ли здесь дело к смерти Сергея Скрипаля и уничтожению улик, как это было в случае с Дон Стёрджесс, сказать трудно. Но мы по-прежнему очень обеспокоены судьбой российских граждан, которые находятся в полной власти британских спецслужб», — говорится на сайте диппредставительства.

«Находятся в изоляции»

В посольстве также отметили, что российским дипломатическим работникам до сих пор не предоставляют доступ к Сергею и Юлии Скрипаль, которые являются российскими гражданами. С момента отравления в марте 2018 года они находятся в изоляции.

«К сожалению, британские власти не информируют посольство о состоянии Скрипалей, которые находятся в изоляции. У нас нет ни малейшего представления о том, что с ними происходит. Направленные в адрес Форин Офис (МИД Великобритании. — RT) многочисленные запросы остаются без ответа», — подчеркнули дипломаты.

В Кремле также отмечали, что не намерены отвечать на непроверенную и неофициальную информацию, которую публикуют британские СМИ.

«Оперировать информацией, которая поступает по каналам СМИ, мы не можем и не хотим. Тем более мы не будем дальше вдаваться в какие-то объяснения, разъяснения или комментарии по тем темам, которые вбрасываются в СМИ», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Кроме того, 17 февраля на строительных лесах у собора в британском городе Солсбери, где проживал Сергей Скрипаль до отравления, появился российский флаг. Позже его убрали. По мнению российского посольства, вывешивание флага России на соборе в Солсбери выглядит как «добротная провокация», задача которой — связать Россию с отравлением Скрипалей.

«Хорошо известно, что по прошествии почти года британцы никаких доказательств причастности России к инциденту в Солсбери представить так и не смогли, расследование засекретили, а многочисленные запросы посольства просто игнорируют. В этой связи мы полагаем, что появление российского флага на соборе является очередной неуклюжей попыткой ещё раз ассоциировать Россию с печальными событиями, произошедшими в Солсбери в марте прошлого года», — говорится в сообщении диппредставительства.

Отравление Скрипалей

Скрипалей отравили 4 марта прошлого года. Отца и дочь обнаружили в бессознательном состоянии возле дома Сергея в Солсбери. Тогда Лондон сразу же возложил ответственность за этот инцидент на Москву, однако доказательств этому представлено не было. Указывалось, что Скрипали попали под воздействие, предположительно, нервно-паралитического газа «Новичок» (А-234), но место его производства определить не удалось. Однако это не помешало Великобритании и другим западным государствам выслать российских дипломатов из своих стран, на что МИД РФ был вынужден ответить зеркально.

Позже, в июле, ещё два человека были госпитализированы с отравлением, у них наблюдались схожие симптомы — Дон Стёрджесс и Чарли Роули. Это произошло в городе Эймсбери, расположенном поблизости от Солсбери. Позднее Стёрджесс скончалась, а Роули выздоровел. Лондон заявил, что они подверглись воздействию «Новичка». В этом происшествии также бездоказательно обвинили Россию.

В сентябре 2018 года Скотленд-Ярд опубликовал фото двух россиян, которых Лондон подозревает в покушении на Скрипалей — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако в эксклюзивном интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян они заявили, что непричастны к этому инциденту, а в Солсбери приехали исключительно в туристических целях. Никаких доказательств причастности россиян к преступлению Великобритания не представила.