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Информационные войны: Украина потратила 77 млн на фейки о России
05 марта 2022, 00:30 • 22 • Политика
Украина только за неделю потратила на информационную войну более 77 миллионов долларов, сообщает Лига безопасного интернета.
За неделю Украина потратила на информационную войну с Россией более 77 миллионов долларов. Такой информацией о тратах киевского режима поделились в Лиге безопасного интернета.
Однако эти траты меркнут по сравнению с расходами на информационную войну с Россией американской компании Meta, которая владеет Facebook и Instagram. Ежедневные траты на пропагандистскую рекламу для русскоязычной аудитории составляют 1,7 миллиона долларов ежедневно! А на такую же рекламу, но уже для англоязычной аудитории - от 3 до 5 миллионов долларов в день.
- прокомментировал информацию политолог Александр Сосновский.
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