Информационные войны: Украина потратила 77 млн на фейки о России

Украина только за неделю потратила на информационную войну более 77 миллионов долларов, сообщает Лига безопасного интернета.

За неделю Украина потратила на информационную войну с Россией более 77 миллионов долларов. Такой информацией о тратах киевского режима поделились в Лиге безопасного интернета.

Однако эти траты меркнут по сравнению с расходами на информационную войну с Россией американской компании Meta, которая владеет Facebook и Instagram. Ежедневные траты на пропагандистскую рекламу для русскоязычной аудитории составляют 1,7 миллиона долларов ежедневно! А на такую же рекламу, но уже для англоязычной аудитории - от 3 до 5 миллионов долларов в день.

Неплохой бизнес для авторов сценария информационной войны… Как говорится, кому война, а кому мать родна,

- прокомментировал информацию политолог Александр Сосновский.