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Информационные террористы Украины

17 декабря 2020, 04:25  •  47 • Украина

Информационная война, это одно из главных оружий Украины, когда путем небольших манипуляций, укровласти пытаются внести смуту и неразбериху не только в ДНР и ЛНР, а так же и в России…

Информационно-психологические войска Украины не оставляют попыток изменить существующую реальность… работа этих представителей на российских соцсетях – попытка путем лжеинформации и подлога, создать видимость «недовольства» жителей Донбасса в «реальности»…

Спецслужбы Украины используют для сбора информации подложные страницы в соцсетях, имитирующие страницы МГБ ДНР. Об этом сообщили DNR LIVE в МГБ.

«Украинские специалисты Центра информационно-психологических операций продолжают собирать информацию о населении ДНР всеми возможными средствами. Одним из методов являются подложные аккаунты в социальных сетях – группы и страницы конкретных пользователей. Так, одну из групп ВКонтакте пытались замаскировать под официальный ресурс МГБ ДНР», — говорится в сообщении.

Сбор информации осуществлялся путем получения заявлений о правонарушениях и приеме на службу от граждан, введенных в заблуждение. Таким образом украинские спецслужбы, располагая личными данными граждан, осуществляют вербовочные подходы к ним и их родственникам, используя методы психологического воздействия, шантаж и угрозы. Кроме того, подложные страницы используются для публикации провокационной информации, которая дискредитирует МГБ ДНР и дезориентирует население Республики.

Но это еще не все…

Я пожалуй пройдусь еще по некоторым представителям украинских ИПСО, что бы вы имели представление – это не реальные люди, это не боты, это сидящие за компьютерами украинские военнослужащие, которые не смотря на запрет на Украине российских соцсетей, стряпают сообщения и разгояют их в соцсетях. Причем если вы владелец группы, например с направлением ДНР или ЛНР, и в вашей группе есть предложка, вы обязательно с этим столкнетесь.

В моей группе это происходит постоянно… я их складирую, а потом просто выставляю напоказ… Чаще это срабатывает и люди отписываются от этих укровояк, понимая, что это откровенные фэйки.

Нужно не забывать, что путем информационных атак, укровласти пытаются вызвать в вас недовольство Республикой, отправляя в сеть заведомо ложные сведения.

Ну что, поехали…

Серж Суворов– старый бот, представляющийся родом из Донецка… неоднократно был мною бит, но продолжает свои грязные манипуляции… сообщения от этих упырей обычно подхватывают группы, курируемые СБУ, или людьми, которые питают надежду, что их никогда не вычислят на территории ДНР (вычислят, обязательно)…

Вот этот же Серж на украинской странице https://enigma.ua/ с нулевым рейтингом, потому, что этот бред могут читать только такие же упоротые, как и Серж…

Татьяна Горносталь, созданный в сентябре аккаунт… такая пустая страница пустой головы…

Татьяна проживает в Макеевке, удивительно, а вот совсем недавно Тетяна рассказывала о ресторанах в Киеве… странно и фамилия у нее другая:

Зато Тетяна оказывается знает обстановку на шахтах, о как… А вообще, Тетяна совсем не в Макеевке, а где-то в районе Кукуева… учтите это при общении с укровоякой…

Представители якобы из ЛНР:





Большая часть тех, кто распространяет всевозможную хрень – люди находящиеся очень далеко от Донбасса…

Собрал у себя на странице всевозможную грязь из интернета и проджолжает ее постить. Умным назвать, язык не поворачивается.

Некоторые с закрытых профилей, так же проживающие на территории Украины или России, получающие 13 сребренников от Украины:


Деньги ведь не пахнут…

Есть и матерые… решившие что никто не знает кто они такие, то шахтеры, то медики, то военнослужащие, то продавцы, то аптекари, то многодетные, вчера были нищими, на следующий месяц покупают квартиры… идиоты:













Есть настолько тупые, что даже не знают где и какой населенный пункт находится, путают ДНР и ЛНР:


Даже турка в боты пригласили)))

Много фэйковых аккаунтов, правда?


Однако я советую вам все таки проверить, нет ли среди ваших друзей этих перевертышей…

Это не живые люди, это информационно-психологические вояки Украины…

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