Информационное взаимодействие: МВД предложило автоматически лишать прав водителей с серьёзными заболеваниями

МВД подготовило законопроект, согласно которому действие водительских прав приостановят в случае выявления у автомобилистов заболеваний, препятствующих управлению транспортом. Для точного определения диагноза назначат медосмотр. По его итогам здоровым водителям восстановят права. Вместе с тем в случае, если заболевание подтвердится, документ аннулируют. Авторы законопроекта отметили, что в силу недостаточного информационного взаимодействия между Минздравом и МВД многие продолжают управлять автомобилями, несмотря на медицинские противопоказания.

В России может быть установлен порядок, согласно которому водителей с серьёзными заболеваниями автоматически лишат прав. Эта информация следует из проекта поправок к закону «О безопасности дорожного движения», разработанного в МВД.

Как говорится в пояснительной записке, документ разработан с целью исключения допуска за руль водителей, у которых при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований либо оказании медицинской помощи установлены заболевания и состояния, являющиеся противопоказаниями к управлению транспортом.

«Вносимые изменения позволят оптимизировать межведомственное информационное взаимодействие Минздрава России и МВД России по обмену вышеуказанными сведениями, исключить возможность допуска к управлению транспортными средствами лиц, имеющих заболевания (состояния), наличие которых препятствует возможности управления транспортным средством», — говорится в документе.

Авторы документа напомнили, что в текущих условиях водители-непрофессионалы должны проходить медосвидетельствование при истечении десятилетнего срока действия водительского удостоверения.

«Однако отсутствие межведомственного информационного взаимодействия между Минздравом России и МВД России по обмену информацией о гражданах, имеющих противопоказания к водительской деятельности, приводит к тому, что водители, у которых выявлены медицинские противопоказания либо ранее не выявлявшиеся медицинские показания или медицинские ограничения, продолжают управлять транспортными средствами до истечения срока действия водительских удостоверений», — говорится в документе.

Уточняется, что за последние три года и шесть месяцев ГИБДД аннулировала более 16,2 тыс. водительских удостоверений на оснований того, что у водителей обнаружили заболевания, препятствующие безопасному вождению.

Сотрудник ГИБДД Строгино в Москве изготавливает права

РИА Новости

© Максим Блинов

Документ предусматривает, что в случае выявления у водителя противопоказаний к управлению транспортом в ходе медосвидетельствования, медосмотра или оказания медпомощи информация об этом обстоятельстве фиксируется в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинского освидетельствования. Он входит в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Водитель в этом случае направляется на обследование и лечение, а также для проведения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, которое проводит профильный специалист по выявленному заболеванию. На период этих процедур приостанавливается действие имеющегося у водителя медицинского заключения и водительского удостоверения.

В том случае, если осмотр не выявит у водителя заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортом, действие его прав восстановят. Если медики обнаружат заболевания, наличие которых препятствует управлению машиной, то права аннулируют.

Кроме того, предусмотрен ещё один сценарий, в ходе которого у водителя могут найти заболевания, которые являются ранее не выявлявшимися показаниями или ограничениями к управлению транспортом. В таком случае прежнее водительское удостоверение также признаётся недействительным, но его владельца уведомят о необходимости получения нового документа.

Вступление законопроекта в силу предлагается с 1 марта 2022 года.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев положительно оценил инициативу МВД, отметив, что потребность в подобном обмене информацией существует.

«Такая совместная база должна была быть сделана уже давно. Возможности для неё давно были», — сказал Канаев в беседе с RT.

Вместе с тем, по его мнению, до подтверждения потенциально опасного для вождения диагноза права аннулировать не следует.

«Если врач обнаруживает болезнь, он направляет человека на обследование, даёт подтверждение — и только после этого вносят в базу ГИБДД. А никак не до этого. Вот это, на мой взгляд, самая главная ошибка», — полагает эксперт.

Законодательная активность МВД

Ранее МВД предложило снизить стоимость полисов ОСАГО и ставку транспортного налога для тех автомобилистов, которые согласятся на добровольный технический осмотр своих машин. Глава ГИБДД Михаил Черников в середине июля заявил, что проведённый МВД мониторинг доступности услуг техосмотра показал неготовность действующей системы к реализации ряда новых положений законодательства в этой сфере.

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Он напомнил, что в соответствии с законодательством владелец обязан исключить из эксплуатации неисправный автомобиль вне зависимости от факта прохождения техосмотра.

Ранее Черников предположил, что спрос на услуги техосмотра может вырасти после перевода процедуры в перечень необязательных. По его словам, подобные изменения позволят автомобилистам оценить состояние своего транспорта в комфортных условиях.

Вместе с тем в Совете Федерации предложили собственный план реформы техосмотра автомобилей, согласно которому порядок ужесточается при сохранении действующих правил.