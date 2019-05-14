«Информационно-психологическое давление»: почему США могут отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан на совещании по нацбезопасности представил президенту Дональду Трампу план по отправке 120 тыс. военных на Ближний Восток. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации. По данным издания, на такой шаг Вашингтон может пойти, если Иран будет развивать ядерную программу или совершит нападение на американских военных. По мнению экспертов, такая публикация призвана оказать психологическое давление на Тегеран и не означает, что план действительно существует. При этом Вашингтон вряд ли прислушается к призывам Москвы, Пекина и Брюсселя отказаться от эскалации напряжённости в регионе, уверены аналитики.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил президенту Дональду Трампу план по отправке 120 тыс. военных для Ближний Восток на случай, если Иран ускорит свою ядерную программу или нападёт на американских солдат. Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации.

«Пересмотр был инициирован сторонниками жесткого курса во главе с советником Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. По словам официальных лиц, речи о наземном вторжении в Иран, которое потребовало бы переброски намного более многочисленного военного контингента, не идёт», — говорится в публикации.

Отмечается, что многие из присутствовавших на встрече советников по безопасности были «шокированы» цифрой в 120 тыс. военных, так как она близка к показателю времён вторжения в Ирак в 2003 году — тогда в операции принимали участие порядка 157 тыс. американских солдат.

Стоит напомнить, что в декабре 2018 года, выступая на американской военной базе в Ираке, Трамп заявил, что США должны сократить свою роль в международных конфликтах и подтвердил своё намерение вывести войска из Сирии.

«Америка не должна лезть в драку за каждую страну мира, зачастую не получая никакого возмещения. Если хотят, чтобы мы воевали, пусть тоже за это платят, — сказал он. — Иногда это подразумевает и цену, выраженную в деньгах, — чтобы мы больше не были для всего мира этакими простаками. И мы таковыми уже не являемся. На нас уже не смотрят, как на простаков».

«Наши силы разбросаны по всему миру. Мы находимся в тех странах, о которых большинство даже не слышало. Честно говоря, это просто нелепо!», — добавил Трамп.

Reuters

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По мнению двух чиновников по нацбезопасности, которое приводит The New York Times, эти заявления успокоили некоторых из иранских лидеров и убедили Корпус стражей исламской революции (КСИР) — элитную военную структуру, — что США не угрожают Ирану.

При этом в Кремле призвали США перестать оказывать давление на Иран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент (России Владимир. — RT) Путин неоднократно говорил о своем непонимании политики максимального давления и аргументировано показывал, что всегда такой политикой какая-то сторона лишь загоняется в угол, — сказал Песков. — Это никогда не приносит результаты, напротив, процесс урегулирования заходит в тупик и не способствует большей сговорчивости сторон».

Сообщения о существовании плана по отправке 120 тыс. военных могут оказаться частью информационной войны против Ирана, допустил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Это повторение тактики, которую администрация Трампа использует в отношении и Северной Кореи и Венесуэлы: что США готовы чуть ли не начать широкомасштабное вторжение. Это делается для оказания информационно-психологического давления на страны. Обещать ударить — это не значит ударить», — сказал он RT.

По мнению Блохина, до реальных действий в рамках этого «плана» не дойдёт, так как гипотетические риски очень высоки.

«Иран, во-первых, на днях сказал о том, что в случае какого-либо вторжения ударит прямо в голову американцам — это можно рассматривать, что Иран может нанести удар по ближайшим союзникам США. Во-вторых, если что-то начнётся, то стоит Ирану блокировать Ормузский пролив, сразу произойдёт блокировка чуть ли не всей ближневосточной нефти», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, при помощи информации об этом плане американская администрация может узнать отношение общества к возможному вторжению, допустил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Ещё один важный момент — может быть, прозондировать американское общественное мнение. На сегодняшний день, после всяких заявлений, что администрации выводит войска из Афганистана, из Сирии, посылка такого контингента резко противоречит тому, что Трамп неоднократно говорил относительно ситуации на Ближнем и Среднем Востоке», — отметил он в разговоре с RT.

КСИР

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«Американский авианосец стал мишенью»

Стоит отметить, что в последнее время в отношениях между Ираном и США наблюдается напряжённость. Так, Вашингтон расширил антииранские санкции и объявил о намерении направить в регион ударную группу ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков B-52. Кроме того, Пентагон принял решение отправить на Ближний Восток десантный транспорт-док USS Arlington и дополнительные ЗРК Patriot.

В свою очередь, Иран частично приостановил исполнение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе. Глава МИД исламской республики Джавад Зариф подчеркнул, что его страна выступает против войны, однако готова применить силу, если США проявят агрессию.

Командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами 12 мая заявил, что американский авианосец, отправленный в регион — это не угроза для Тегерана, а мишень.

«Американский авианосец, на котором находятся не менее 40 — 50 самолётов и 6000 военнослужащих, раньше был для нас угрозой, а теперь он стал мишенью», — приводит его слова РИА Новости.

Госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что Вашингтон намерен добиться изменений в позиции иранских властей.

«Мы не допустим просчётов. Наша цель — не война, а изменение поведения иранского руководства. Мы надеемся, что иранский народ наконец получит то, чего он хочет и чего заслуживает», — сказал он.

В то же время переброску дополнительных войск в разговоре с CNBC Помпео назвал «необходимой мерой» для безопасности США.

США настаивают на заключении нового договора об иранской ядерной программе. Так, 8 мая Трамп заявил, что ждёт встречи с иранским руководством, чтобы обсудить заключение нового соглашения.

«Я с нетерпением жду, что когда-нибудь состоится встреча с лидерами Ирана, чтобы выработать соглашение и, что очень важно, предпринять шаги, чтобы дать Ирану будущее, которого он заслуживает», — сказал он.

Авианосец USS Abraham Lincoln

Reuters

© U.S. Navy

Международная реакция

Ранее в России неоднократно призывали перестать оказывать давление на Иран. В комментарии МИД РФ от 9 мая говорится, что приостановка Тегераном части своих обязательств по СВПД была воспринята российской стороной с пониманием.

«Настаиваем на том, чтобы Вашингтон прекратил любые действия, затрудняющие взаимодействие других государств с Ираном в финансово-экономической, политической и иных сферах. Пока же видим продолжение Вашингтоном прежней линии», — говорится в комментарии министерства.

На ответственность США за эскалацию указали и в МИД КНР. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Гэн Шуан призвал обе стороны к сдержанности.

«Выход США из соглашения, введение односторонних санкций привели к нынешней напряжённой ситуации. Китайская сторона выражает сожаление по этому вопросу», — приводит слова Гэн Шуана РИА Новости.

Евросоюз также призвал обе стороны к диалогу и предостерёг США от военного пути разрешения конфликта.

«Помпео ясно услышал сегодня от нас, от меня и от других министров, что мы живём в деликатный момент, когда самым подходящим и ответственным подходом должны быть максимальная сдержанность и недопущение любой эскалации, в том числе военной», — сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае, если Иран выйдет из ядерной сделки, ответственными за это будут США.

«Иран не вышел из этой сделки, во-первых. Во-вторых, если Иран выйдет из этой сделки, это будет ответственностью США», — сказал он.

Однако маловероятно, что позиция России, Китая и даже европейских союзников повлияет на политику США в отношении к Ирану, отметил Блохин.

«США вряд ли будут к кому-то прислушиваться. Союзники — зависимые, некоторые союзники связаны военно-политическими альянсами, и не имеют суверенитета. Разговоры о возможном военном вмешательстве на территорию Ирана уже идут сорок лет», — заключил эксперт.