«Информационная сегрегация»: как медиарегулятор ФРГ вынудил прекратить вещание канала RT DE на Европу

Немецкоязычный канал RT DE был снят с платформы европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В менее чем через неделю с начала вещания под давлением германского медиарегулятора MABB. По словам гендиректора RT Алексея Николова, лицензия на вещание была получена в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении и канал намерен защищать свои интересы в суде. Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что Москва будет вынуждена отвечать, если продолжится притеснение российских СМИ, в том числе RT. В свою очередь, официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала отключение RT DE от спутникового вещания информационной сегрегацией и заявила, что подобные шаги полностью дискредитируют нравоучительную риторику представителей правящих кругов ФРГ по вопросам защиты свободы слова, свободы доступа к информации и плюрализма мнений.

В среду, 22 декабря, круглосуточный новостной канал на немецком языке RT DE сняли со спутникового вещания в Европе — менее чем через неделю с момента его запуска. Как пояснили в пресс-службе RT, немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы канал, вещающий из студий в Москве.

«Действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), положениям которой он должен неукоснительно следовать. Регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений», —подчеркнули в пресс-службе.

«Мы считаем действия немецкого регулятора незаконными и убеждены, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке. Наши зрители по-прежнему могут смотреть RT DE на сайте, через SmartTV, а также через мобильное приложение RT News», — отмечается в заявлении.

Немецкоязычный канал RT DE был запущен 16 декабря. На нём в прямом эфире транслируются новости, ток-шоу и документальные фильмы. Однако после старта вещания глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид оспорил его законность, добавив, что о канале «позаботятся». Вслед за этим медиарегулятор MABB потребовал от RT пояснений о том, почему немецкоязычный канал вещает на аудиторию Германии без «правильной» лицензии. При этом в Берлине проигнорировали тот факт, что вещание RT DE осуществляется из Москвы, где принимаются редакционные решения, находятся аппаратные и эфирная студия. «Неправильной» была названа лицензия, полученная RT в Сербии, её выдал регуляторный орган для электронных СМИ Сербии (REM).

Комментируя снятие сигнала RT DE со спутника Eutelsat 9В, гендиректор телеканала RT Алексей Николов подчеркнул, что лицензия на вещание была получена в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении.

«Дело в том, что, когда мы начинали вещание канала... мы очень тщательно проработали с нашими международными юристами, с крупными компаниями, которые с нами работают, вопрос о том, чтобы всё было сделано по закону. И мы в точном соответствии с законом получили лицензию на вещание этого канала. Немедленно после этого немецкий регулятор начал разными способами оказывать давление на тех, кто тем или иным способом нам оказывает услуги по распространению канала, считая, что они должны наш сигнал немедленно снять с эфира, потому что наша лицензия получена «не по правилам». Почему она получена не по правилам, на самом деле они (в Германии. — RT) не объяснили», — сказал Николов.

По его словам, немецкий регулятор утверждает, что RT DE якобы ведёт вещание не из Москвы, а из Берлина.

«Это логика, в которой спорить невозможно... Единственный цивилизованный способ решить разногласия — это идти в суд, и это ровно то, что мы всегда делаем. Мы очень-очень скрупулёзно просчитываем все свои шаги, потому что понимаем, с каким не всегда доброжелательным вниманием относятся ко всему, что мы делаем, поэтому мы абсолютно уверены в том, что мы правы», — добавил гендиректор RT.

«Снятие сигнала со спутника просто на основании ничем не подкреплённого заявления немецкой стороны — это, на наш взгляд, очень далеко от того, что называется торжеством закона. Мы, безусловно, будем бороться за свои права, мы совершенно точно уверены, что всё, что мы сделали, — в соответствии с законом. Мы будем вести себя так, как принято в цивилизованном обществе», — заметил Николов.

«Многие годы наблюдается дискриминация в отношении российских СМИ»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «вопиющим» случай с блокировкой сигнала RT DE. В интервью RT он подчеркнул, что официальный Берлин приложил значительные усилия для создания негативного образа канала.

«С самого начала германские власти, подчёркиваю, власти, хотя были попытки официальных лиц открещиваться от действий так называемых регуляторов, именно германские власти сделали всё, чтобы создать негативный образ вашего канала в германском обществе и среди германских официальных структур», — заявил Лавров.

Он напомнил, что началось всё с попыток заблокировать банковское обслуживание, затем был отказ в регистрации в самой Германии и в Люксембурге, а теперь претензии появились к лицензии, полученной в Сербии.

«Мы не раз говорили: многие годы такая дискриминация в отношении российских СМИ наблюдается. И у нас, конечно, часто возникало искушение ответить зеркально, ответить взаимностью. Но до недавнего времени у нас преобладала убеждённость, что мы не хотим в этой ситуации идти по такому же пути удушения прессы и удушения средств массовой информации, как этим занимаются наши западные партнёры. Но, вы знаете, как и в случае с обеспечением российской безопасности, всякому терпению есть предел», — сказал он.

Лавров также допустил, что Москва перейдёт к конкретным мерам в ответ на действия Германии.

«Я не исключаю, что мы вынуждены будем, если эта неприемлемая ситуация будет продолжаться, вынуждены будем отвечать», — заключил министр.

Глава МИД России Сергей Лавров — о снятии RT DE с вещания в Европе

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала отключение RT DE от спутникового вещания фактом преследования СМИ и «информационной сегрегацией», подчеркнув, что реакция Москвы «не заставит себя ждать».

«Германские власти окончательно расписались в решимости грубо пренебрегать основополагающими принципами демократического общества и идти на прямые нарушения своих обязательств по международному праву, чтобы исключить доступ граждан страны к каким-либо альтернативным источникам информации... Подобные примеры целенаправленной, политически мотивированной медийной сегрегации и неприкрытой цензуры полностью дискредитируют нравоучительную риторику представителей правящих кругов ФРГ по правочеловеческому досье, в особенности по вопросам защиты свободы слова, свободы доступа к информации и плюрализма мнений», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что отсутствие должной реакции на происходяще со стороны международных правозащитных институтов потворствует неприглядным действиям Берлина и дальнейшей коррозии системы многосторонних обязательств в этой сфере.

«Продолжая практику зачистки своего информпространства в худших традициях цензуры, правительство Германии осознанно подводит нас к необходимости принятия ответных мер», — констатировала Захарова.

В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила надежду на то, что российские власти действительно ответят Берлину.

По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьёва, объединение намерено обратиться в Международную федерацию журналистов и в правозащитные международные организации, чтобы акцентировать внимание на вопиющих фактах нарушения свободы слова и политической цензуры.

«Увы, немецкие власти стараются всеми силами не допустить иную точку зрения в своём информационном пространстве, откровенно нарушая все принципы свободы слова и распространения информации. Это откровенная цензура, можно даже сказать «спутниковая цензура». По-моему, такого ещё не было, чтобы каналы снимали с европейских спутников по политическим причинам», — заявил он.

«Германия оказалась самой нетерпимой страной к свободе информации»

Ранее Маргарита Симоньян подчёркивала, что запуск именно немецкоязычного канала был связан с многочисленными сложностями.

«Так сложно, как в этот раз, мы не открывали канал ещё ни разу. Во-первых, потому что мы попали в самую пандемию. Во-вторых, потому что, к нашему огромному изумлению, Германия, именно Германия оказалась самой нетерпимой страной к распространению информации, к свободе информации, к свободе слова. Потому что так, как с нами боролись в Германии, с нами не бились ни в одной стране мира, ни на одном континенте», — констатировала она.

Напомним, ещё в январе 2019 года Немецкий союз журналистов призвал надзорные органы страны не выдавать телеканалу RT лицензию на вещание в Германии, поскольку RT DE якобы не является СМИ и представляет собой «инструмент пропаганды».

В июне 2020-го МВД Германии в своём докладе заявило, что Россия «пытается повлиять на политическое и общественное мнение в Германии» при помощи СМИ, в том числе посредством RT. Аналогичную точку зрения высказывал и Вольфганг Шойбле в бытность главой бундестага. Он утверждал, что Москва «пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями» за счёт вещания RT.

В августе 2021-го Люксембург отказал RT в выдаче лицензии на вещание после ознакомления с выводами немецкого руководства. Помимо этого, немецкоязычный канал RT подвергся нападкам в социальных сетях. В сентябре 2021 года видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления каналы RT DE и Der Fehlende Part (DFP) за «нарушения правил сообщества».

При этом 16 декабря, спустя пять часов после запуска, YouTube удалил новый канал RT DE с прямой трансляцией эфира — RT auf Sendung. Руководитель RT DE и видеоагентства Ruptly Динара Токтосунова подчёркивала, что новый канал предназначался для постоянной трансляции эфира и не имел отношения к тем аккаунтам, которые были заблокированы ранее. В Роскомнадзоре действия видеохостинга назвали «актом цензуры» и нарушением ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.