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Информационная опасность: задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка

24 октября 2019, 22:24  •  51 • В России
МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка. По информации полиции, злоумышленник также обладал информацией о пользователях других финансово-кредитных организаций. Предполагается, что задержанный работал в компании «Национальная служба взыскания», с которой Сбербанк теперь намерен разорвать сотрудничество. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном получении данных, составляющих коммерческую тайну.
 
© Алексей Сухоруков/РИА Новости
 

Подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков задержан в Москве.

«В ходе спецоперации сотрудниками МВД России при содействии службы безопасности ПАО «Сбербанк» выявлен и задержан злоумышленник, подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе ПАО «Сбербанк», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

По предварительной информации, подозреваемый является сотрудником ООО «НСВ» (Национальной службы взыскания). В Сбербанке уже заявили, что намерены в кратчайшие сроки отказаться от услуг этой компании. По словам источника ТАСС, данные клиентов Сбербанка ушли из коллекторского агентства, с которым банк работает по договору.

«В связи с нарушением условий договора и утратой доверия Сбербанк в кратчайшие сроки расторгнет договор с ООО «НСВ» и проведёт аудит систем защиты персональных данных проблемных заёмщиков, используемых коллекторскими агентствами — подрядчиками Сбербанка», — приводит ТАСС сообщение банка.

В свою очередь, НСВ планирует провести собственное расследование ситуации с утечкой данных клиентов. При этом отмечается, что в следственных действиях служба не участвовала.

  • © Maxim Shemetov/Reuters

«Компания «Национальная служба взыскания» не была уведомлена правоохранительными органами о расследовании относительно утечки данных и не участвовала в следственных действиях», — приводит РИА Новости сообщение НСВ.

МВД установило, что злоумышленник проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом Антон 2131.

Задержанный доставлен в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». В зависимости от тяжести преступления, наказание по этой статье варьируется от штрафа 500 тыс. рублей до семи лет лишения свободы.

Утечки данных клиентов банка

Ранее в российских СМИ сообщили об утечке данных пользователей Сбербанка. Газета «Коммерсантъ» сообщала о появлении в начале октября на чёрном рынке базы с 60 млн кредитных карт клиентов.

Тогда банк начал собственное расследование, по итогам которого злоумышленника выявили внутри компании. Им оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений организации. Правоохранительные органы изъяли все украденные сведения, а попавшие в базу мошенника карты перевыпустили. В банке отметили, что угрозы для клиентов нет.

Ситуацию тогда прокомментировал глава банка Герман Греф, который отметил, что инцидент с утечкой стал поводом для усиления контроля за данными клиентов.

«Мы сделали серьёзные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа сотрудников банка к работе наших систем, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора», — заявил тогда руководитель банка.

Позднее Греф указал на особенности российского законодательства, из-за которых укравший кошелёк с тысячей рублей, «несёт более суровую ответственность, чем человек, который украл данные и позволил украсть деньги у тысячи людей». Глава Сбербанка призвал ужесточить наказание за кражу такой информации.

В материале «Коммерсанта» от 23 октября сообщалось о появлении в продаже новой базы на 1 млн строк с информацией о паспорте, прописке, номере телефона, счетах, суммах остатка или задолженности клиентов, которые имеют кредит или кредитные карты Сбербанка.

Примечательно, что в дополнение к этой информации продавцы данных на чёрном рынке предлагали покупателям последнюю запись разговора клиента с сall-центром банка.

Как удалось узнать журналистам у продавца базы, массив данных якобы содержит актуальную информацию, накопленную с 2015 года, и обновляется еженедельно. Стоимость одной строки он оценил в 30 рублей.

Однако вторую утечку данных в Сбербанке опровергли, пояснив, что ни в самом банке, ни в его дочерних компаниях ничего подобного не было.

«Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее. Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы банка.

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