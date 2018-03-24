Информационная бомба Bloomberg: США пошли в атаку на "Калашников"

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Военный эксперт объяснил, что стоит за расследованием властей США в отношении американского "Калашникова".

Правоохранительные органы США начали расследование в отношении американской оружейной фирмы Kalashnikov USA. Компанию подозревают в нарушении американских санкций и ведении дел с российским концерном "Калашников".

Поводом для расследования стал материал издания Bloomberg, в котором утверждалось, что Kalashnikov USA нарушает американский санкционный режим и продолжает сотрудничать российскими фирмами. В качестве доказательств приводится документ о получении налоговых льгот, в котором говорится, что оружейная компания намерена производить на одном из своих заводов оружие из российских комплектующих.

"Если это так, это могло быть нарушением санкций", - пишет Bloomberg.

Ещё одним "доказательством" нарушение санкций, по мнению издания, является тот факт, что вице-президент американского "Калашникова" и его давний бизнес-партнёр гендиректор российского концерна "Калашников" поддерживают дружеский контакт.

Эксперт по оружию и главный редактор журнала "Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение" Михаил Дегтярёв считает, что повод для расследования совершенно надуманный. Kalashnikov USA мог получить большую партию деталей из России ещё до санкций 2014 года. Использование их уже после введения санкционного режима не является преступлением. Не нарушает санкций и дружеское общение руководителей двух компаний. Санкции не означают, что давние друзья обязаны перестать общаться, друг с другом.

По мнению эксперта, американские СМИ пытаются создать историю из ничего и представить всё, как некую агрессию России против Соединённых Штатов Америки.

"Информационная бомба Bloomberg - часть антироссийской кампании, идущей в американских СМИ. Удар наносится по самому бренду или используется российский бренд, чтобы нанести информационный удар", - цитирует RT слова эксперта.