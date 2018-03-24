Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Верхушка ЕС сбежала от журналистов, не связав и двух слов
Хроники торговой войны: Китай отказывается от крыжовника и кураги из США (РАКЕТА...
Благие намерения — не повод для поощрения пораженческих настроений
Катастрофа пассажирского самолёта компании Germanwings во Франции: детальное рас...
Главная / Политика

Информационная бомба Bloomberg: США пошли в атаку на "Калашников"

24 марта 2018, 05:54  •  144 • Политика
Военный эксперт объяснил, что стоит за расследованием властей США в отношении американского "Калашникова".
Правоохранительные органы США начали расследование в отношении американской оружейной фирмы Kalashnikov USA. Компанию подозревают в нарушении американских санкций и ведении дел с российским концерном "Калашников".
Поводом для расследования стал материал издания Bloomberg, в котором утверждалось, что Kalashnikov USA нарушает американский санкционный режим и продолжает сотрудничать российскими фирмами. В качестве доказательств приводится документ о получении налоговых льгот, в котором говорится, что оружейная компания намерена производить на одном из своих заводов оружие из российских комплектующих.
"Если это так, это могло быть нарушением санкций", - пишет Bloomberg.
Ещё одним "доказательством" нарушение санкций, по мнению издания, является тот факт, что вице-президент американского "Калашникова" и его давний бизнес-партнёр гендиректор российского концерна "Калашников" поддерживают дружеский контакт.
Эксперт по оружию и главный редактор журнала "Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение" Михаил Дегтярёв считает, что повод для расследования совершенно надуманный. Kalashnikov USA мог получить большую партию деталей из России ещё до санкций 2014 года. Использование их уже после введения санкционного режима не является преступлением. Не нарушает санкций и дружеское общение руководителей двух компаний. Санкции не означают, что давние друзья обязаны перестать общаться, друг с другом.
По мнению эксперта, американские СМИ пытаются создать историю из ничего и представить всё, как некую агрессию России против Соединённых Штатов Америки.
"Информационная бомба Bloomberg - часть антироссийской кампании, идущей в американских СМИ. Удар наносится по самому бренду или используется российский бренд, чтобы нанести информационный удар", - цитирует RT слова эксперта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

144
Источник
Похожие новости
23 марта 2018, 21:24
Лавров предложил брать пример с тех, кто выступает за диалог
24 марта 2018, 02:39
Власть меняет людей: Трамп переборол свою ненависть к усатым мужчинам
24 марта 2018, 03:54
Посол РФ заверил пострадавшего в Солсбери полицейского в непричастности РФ к делу Скрипаля

Загрузка...
24 марта 2018, 02:39
Ястребы Вашингтона подговаривают Трампа выслать российских дипломатов
24 марта 2018, 02:39
Ушли под звуки колокола: В британском посольстве сказали последнее прощай высланным дипломатам
24 марта 2018, 05:54
Информационная бомба Bloomberg: США пошли в атаку на "Калашников"
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
22 марта 2018, 18:09
Лондон в панике: Россия ответит на высылку дипломатов "ферзевым гамбитом"
21 марта 2018, 19:24
Вместе с Британией Евросоюз покинет ещё одна страна
22 марта 2018, 08:24
Украина: цирк приехал, представление началось!
20 марта 2018, 17:24
Почему Трамп нахамил Путину
18 марта 2018, 05:09
Пранкеры выяснили, как европейские правозащитники хотят устроить атаку на российские выборы
19 марта 2018, 08:54
Почему авианосцы США остались на базах?
21 марта 2018, 09:39
«Джавелин» - это полбеды. MMP - вот новая головная боль для российской оборонки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.