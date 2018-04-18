Инфляция или мошенничество? Как отличить первое от второго • 96 • Аналитика



Другой пример. Вы получаете зарплату (пенсию) и собираетесь оплатить коммунальные услуги. Разворачиваете квитанцию и… О-о-о! Вместо семи тысяч – семь тысяч пятьсот! Но почему? Ведь куб воды как был кубом, так им и остался. Аналогично и киловатт-час, и гигакалория никак не прибавили энергии, и лифт не стал просторнее и чище, и общая площадь дома осталась, как и была… хотя, стоп! О площади дома поговорим ниже.



Зададимся вопросом: чем отличаются эти два примера по своей экономико-правовой сути? В одном случае покупателя обманывают, увеличив вес гири. В другом – уменьшили стоимость рубля повышением тарифов, т.е. за одно и тоже требуют больше денег.









Разница есть. В первом случае действует на свой страх и риск мошенник-продавец. Во втором – правительство, которое официально повышает тарифы. Разумеется, если бы тарифы повышались за расширение спектра услуг, улучшение их качества, повышение комфорта проживания в доме, а также снижение себестоимости услуг за счёт внедрения современных технологий, оборудования, повышения производительности труда, тогда всё понятно. Но где вы такое видели, чтобы качество коммунальных услуг повышалось?



То же самое и с ценами на продукты, услуги, лекарства, бензин. Они растут. И никакое надзорное ведомство, которое мы содержим, выплачивая приличные налоги, не особо старается препятствовать этому явлению. Почему это явление до сих пор не квалифицируется по уголовным статьям?



Некоторые представители власти убеждают нас, что всё правильно, так поступают во всех развитых странах. А кто сказал, что эти страны «развитые»? Во всяком случае, в плане экономической честности?



В истории не всегда экономическое развитие связывали с ростом цен. Со времён Константина I на протяжении шести веков Византийская империя, в которой господствовал золотой стандарт, была процветающей державой и играла важнейшую роль в международной торговле. Византия не только использовала в обороте честные деньги, но и всячески поддерживала свободную торговлю, отвергая при этом принципы меркантилизма.



Золотая монета, безант, использовалась в странах Средиземноморья и была известна во всем мире. На протяжении 600 лет безант сохранял свою стоимость, что сдерживало инфляцию. И экономика империи процветала. В 1071 году Никифор III Вотаниат уменьшил содержание золота в монете, которая на тот момент являлась самой ходовой в мире. Война с турками стала поводом для девальвации. Но Византия потерпела поражение в битве с турками и утратила свою валюту. Воцарившийся финансовый хаос привёл к падению империи. Историки утверждают, что гибель Византии стала следствием «финансовой трагедии» [1].



Долговечность золотых денег в очередной раз подтвердилась в декабре 2008 года. Археологи обнаружили почти 300 золотых монет, датируемых 600-м годом. Эти монеты выпустил император Византии. Их стоимость (только вдумайтесь!) нисколько не уменьшилась за 1400 лет и даже возросла [1]. Т.е. номинал монеты оказался примерно равным стоимости золота!



Не будем пускаться в дебри Бреттон-Вудских соглашений и фиатного долларового стандарта 1971 года. Кому интересно, могут найти информацию в первоисточниках. Обратимся к нынешней судьбе многострадального рубля.



Наш Центробанк тоже «таргетирует» инфляцию. И делает это с непостижимым упрямством. Но не так, как это делали византийские императоры (вот, почему Византию ненавидят либеральные СМИ!), а уменьшением денежной массы в экономике. «Излишек», мол, разгонит инфляцию. Господа из Центробанка, да и нашего правительства, с умным видом проповедующие прописные истины с экранов телевизоров, держат нас за наивных недотёп. Киев: передышка в войне с памятниками



Образованному человеку должно быть понятно, что дефицит денег – всё равно, что дефицит крови в организме человека. Сами ведь учили: «Деньги – кровь экономики». Тогда зачем вы её отсасываете, подобно кровососам? Обескровленный организм всегда влачит жалкое существование. Так же ведёт себя и отечественная экономика. Потому что в ней не хватает денег, и она стала напоминать глиста в обмороке.



А почему денег не хватает? На самом деле деньги есть, но они, согласно довольно странному «бюджетному правилу», отправляются за океан на поддержку тамошней экономики. А воротилы этой «экономики» душат нас санкциями, окружают военными базами, настраивают наших соседей против нас, бомбят наших союзников, да и нас собираются бомбить в недалёком будущем, запуская при этом военные спутники на наших ракетных двигателях. При этом они прикрываются лозунгами о борьбе с международным терроризмом ими же и созданным. Так что, мы заодно с ними? Ведь мы поддерживаем их своими, так нужными нам, деньгами!



Выше мы говорили о золотом стандарте, как об идеале, а знаете ли вы, что Российское правительство одобрило соглашение о разработке Ключевского золоторудного месторождения в Забайкалье с правительством Китая? Договор предполагает предоставление китайской компании China National Gold Group Hong Kong Limited права на приобретение от 60 до 70 процентов голосующих акций акционерного общества «Рудник «Западная – Ключи» (больше 30 тонн золота мы отдадим только за один рудник).



Зачем продавать китайцам крупнейшего золотодобытчика России? Отвечает Михаил Бочаров, директор Центра стратегических исследований: — китайцы молодцы. Абсолютно правильно делают. Они по всему миру скупают активы, связанные с рудами и золотом, наращивают золотой запас. Понимают, что это задел на будущее. У нас же государство не создаёт условий для отечественных инвесторов. Налоговая, кредитно-финансовая политика, постоянно меняющиеся правила игры делают этот актив непривлекательным для бизнеса. На мой взгляд, продажа этой компании — удар по нашей экономике. Чтобы её сохранить, можно было бы, например, дать беспроцентный кредит (отечественному) инвестору на её покупку [2]. Русское поле экспериментов: вечность пахнет нефтью...



Иными словами: у правительства не нашлось бумажных денег, чтобы прибавить золотой запас страны! Отдали наше золото «бедным» китайцам. А не нашлось потому, что валюту, вырученную за продажу «национального достояния» (так в рекламе государственной компании, торгующей нефтью и газом), перечислили заклятому «партнёру».



Театр абсурда? Погодите, ещё не то про инфляцию расскажу. Спустимся с небес на землю, где хозяйничает система ЖКХ. Надо заметить, что хозяйничает она, и очень умело, не только на земле, но и в наших карманах.



Вопрос: «Почему тарифы ЖКХ увеличиваются каждый год?»



Ответ: «Рост тарифов естественных монополий – это необходимая мера, которая применяется во всех развитых странах. Главная задача служб по тарифам регионов России вывести экономически оптимальную формулу такой индексации для населения. Просчитать климатические, инфраструктурные, потребительские и иные особенности регионов. Ведь жилищно-коммунальное хозяйство как отрасль экономики является социально-значимой по своей природе и назначению».



Это сказал заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, руководитель проекта «Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия» Александр Сидякин [3].



Потребитель у нас пока не очень грамотный, но очень «грамотны» руководители структур ЖКХ. Наверное, их Сидякин обучил такой грамоте. Вот лишь некоторые примеры их «грамотного подхода» к обезжириванию населения.



Почему плата за пользование лифтом начисляется не за количество проживающих, а за квадратные метры?



Консультант ЖКХ: «Лифт является частью общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. Согласно действующему законодательству, (запятую я поставил, авт.) за содержание общего имущества собственники помещений несут расходы исходя из занимаемой площади, поэтому оплата за лифт производится (почему «производится»? — Авт.) исходя из квадратных метров, а не с количества проживающих» [4]. Севастополь и... пустота



Понятно, «исходя» из занимаемой площади, «исходя» из квадратных метров. Тогда почему кировский управдом за пользование лифтом вводит повышающий коэффициент для людей с избыточным весом?



В Калининграде жильцам в квитанции за сентябрь 2017 года включили оплату за обрезку деревьев. И очень себе лихо включили – по ₽3,9 за кв. метр проживания. Посмотрим в предыдущий абзац. Консультант ЖКХ чёрным по белому написал, что «собственники помещений несут расходы исходя из занимаемой площади, поэтому оплата … производится исходя из квадратных метров…». У нас что, жильцы уже на деревьях проживают, вспоминая Дарвина? Тогда почему плата не подсчитывается, «исходя» из квадратных метров проживания на деревьях?









Источник yastart.ru сообщает о странном приросте общей площади дома: в октябре 2014 г. «прирост» общей площади дома составил 16, 1 кв. м, в феврале 2015 г. – 6,9 кв. м, в марте 1,5 кв. м. За пять месяцев дом «растолстел» на 24,5 кв. м.



В другом доме за содержание мест общего пользования начисляют больше, чем за квартиру. И т.д. и т.п. Читатель сам может добавить множество подобных примеров. При этом любые обращения, хоть в управляющие компании, хоть в прокуратуру, хоть в суд, чрезвычайно редко приведут к восстановлению справедливости. Ведь на структуры ЖКХ работают опытные юристы, а надзорные органы и суды руководствуются законами и нормативными актами. Но написаны они столь по-иезуитски, что никакой человек с чистым сознанием в них ничего не разберёт. Надо понимать, что так специально написано. Интересно, почему?



В Черногории больше не будут разоблачать заговоры



Не будем утомлять читателя «приколами» из буйной деятельности нашего ЖКХ, которую так заботливо опекает наше компетентное (по оценке парламента) правительство. Оно оберегает эту систему от наездов надзорных органов (см. пример ниже) и старательно обеспечивает законодательной базой. И нас, плательщиков за эти «услуги», поддерживает, начисляя повышение пенсий на 3,7 процента. При том, что тарифы в целом по стране за прошлый год выросли: на электроэнергию – до 15%, на горячую воду – 7,8%, холодную воду – 7% [см. там же].



Кто постарше, тот вспомнит квитанцию за квартиру в годы «развитого социализма»: рублей 7-8 это стоило за весь комплекс услуг. По тем временам это две бутылки водки. Скольких бутылок водки лишили народ? Но вдруг – это забота о нашем здоровье и демографии?



А куда идут деньги, дополнительно вырученные от повышения тарифов за услуги ЖКХ, да и всех естественных монополий? Может быть, на улучшение качества жизни людей? Как бы ни так!



Вот один из примеров [5]. «Трубное дело» в Санкт-Петербурге начиналось громко. 29 ноября 2012 года в здании комитета по энергетике и в офисах подрядных организаций прошли обыски, по итогам которых были задержаны и этапированы в Москву экс-председатель ведомства, глава Управления заказчика комитета, директор компании-подрядчика и тогдашний собственник компании. Следственные действия были обставлены максимально эффектно. В СМИ было разослано видео обыска на квартире, на котором сиротливо мелькала рождественская ёлка. Пресс-релиз МВД РФ рапортовал: подозреваемые уложили 600 км старых труб (это расстояние от Питера до Москвы, авт.), хотя бюджет платил за новые трубы, поэтому общая сумма ущерба составила 3 млрд. рублей.



Однако постепенно дело, словно ёлка на излёте новогодних праздников, теряло все свои громкие и колючие подробности. Сумма ущерба спустя год упала до 50 млн. рублей, подозреваемый вышел под залог и перешёл в статус свидетеля, а попытка перевести дело в суд закончилась провалом: в 2014 году Генеральная прокуратура вернула его на доследование, потребовав провести судебно-бухгалтерскую экспертизу, чтобы понять, сколько же денег было похищено в реальности. Время взрывать периметр?



Спустя два года, в Ленинском районном суде Петербурга тихо и незаметно было зачитано обвинение по громкому «трубному делу». После всех экспертиз долг коммунальщиков уменьшился до… 1,3 млн. рублей. При этом основной фигурант дела уже перечислил в бюджет 15 млн. То есть городская казна теперь является должником экс-владельца фирмы-подрядчика!



Не только структуры ЖКХ «балуются» с тарифами. Пару лет назад автор, перед новогодними каникулами, приобретал купейные билеты на поезд, три билета по четыре тысячи рублей. Банковская карта «не шла». Поэтому, захватив 15 тысяч рублей, рванул в кассы РЖД. Спустя 45-50 минут, когда подошла моя очередь, кассир заявила, что стоимость трёх билетов составляет почти 27 тысяч рублей! На вопрос: «Почему, ведь только что билеты стоили по четыре тысячи и три билета – это двенадцать тысяч?» Кассир ответила, что теперь (видимо, после прихода к руководству РЖД бывшего «опытного» автодорожника) применяется «динамическое ценообразование». Поездка внучки к бабушке «накрылась медным тазом», но кого это волнует – у них «рыночные механизмы» теперь применяются.



Про цены на бензин, прямо влияющие на цены товаров, уже плешь проели, но ничего не меняется: если нефтяные цены на международных биржах растут – растут и цены на бензин, у нас – рынок. Если цены на нефть падают, цены на бензин тоже растут – виновато правительство, повышающее акцизы.



И всё это безобразие с тарифами, оказывается, никак не влияет на инфляцию. А состояние экономики только усугубляется не только из-за высоких кредитных ставок для предприятий вследствие высокой ставки рефинансирования Центробанка, но и естественные монополии подливают масла в огонь, высасывая из неё кровь. Как мистер Трамп "ястребов" одурачил



И только банкиры довольны. Они жируют на спекуляциях валютой, на навязывании ненужных услуг при выдаче кредитов простым людям и на других «банковских инструментах».



С экранов телевизоров нам говорят о грядущем росте экономики. Но что вкладывается в это понятие? Считается, что экономический рост означает увеличение национального дохода/национального производства. Национальное производство, в свою очередь, тоже измеряется стоимостью произведённых товаров и услуг. Как надувается мыльный пузырь такого роста, мы увидели выше.



А бывает ли настоящее экономическое развитие? Оказывается, бывает. И это широко известная истина.



Вот она: Экономическое развитие предполагает повышение уровня производства в экономике наряду с развитием технологий, повышением уровня жизни, приростом ожидаемой продолжительности жизни, снижением младенческой смертности, повышением уровня образования и ликвидацией бедности. Почему-то эта истина «не известна» нашему правительству и Центробанку.



Экономический рост без развития может происходить, т.е. увеличивается валовый внутренний продукт (ВВП) в стоимостном выражении, но большинство людей не испытывают никаких реальных улучшений в уровне жизни [6]. В этом случае:



Экономический рост принесёт пользу лишь небольшому проценту населения. Например, если страна производит много нефти, будет экономический рост. Но нефть принадлежит одной или узкой группе компаний, которым её продажа и принесёт выгоду.



Коррупция. Можно насчитать рост ВВП за счёт государственных закупок, но выгоды от роста растрачены на банковские счета чиновников.



Проблемы окружающей среды. Производство токсичных химических веществ создаст рост реального ВВП. Без надлежащего регулирования это приведёт к проблемам с окружающей средой и здоровьем (см. проблемы с Байкалом, подмосковными свалками).



Производство не потребляется. Если промышленность увеличивает производственный цикл, все отражается в увеличении ВВП. Но если сбыт не налажен, никакого действительного увеличения уровня жизни не наступает. Поможем генералу Ватутину выиграть последний бой!



Инфраструктура. При плохом развитии дорог наступает коллапс в дорожном движении, отчего люди тратят время в пробках, вместо того, чтобы работать. Стоимость транспортных услуг авиационных и автотранспортных компаний, РЖД разъединяет страну, особенно такую огромную, как Россия.



Военные расходы. Страна может увеличить ВВП за счет расходов на закупку военной техники. Но если это происходит за счет здравоохранения и образования, то неизменно приведёт к низкому уровню жизни.



Таким образом, экономическое развитие это гораздо больше, чем экономический рост. Экономическое развитие включает в себя экономический рост лишь в качестве компонента количественного характера. По мере того как первый использует различные индикаторы, чтобы судить о прогрессе в экономике в целом, последний использует только конкретные показатели – валовой внутренний продукт, доходы граждан и уплаченные ими налоги и т.д. И инфляция здесь лишь сопутствующий реальному экономическому развитию показатель.



В заключение полезно ознакомиться с несколькими положениями из книги американского конгрессмена Рона Пола «Покончить с ФРС», который более 30 лет борется с Федеральной резервной системой США, призывая её ликвидировать [7].



«Стоимость дома во время подъёма рыночных цен — это не состояние. Конечно, если кому-то повезёт продать жилье в нужный момент по максимальной стоимости, он станет богаче, но национальное богатство от этого не увеличится. Этот процесс не создаёт нового богатства, он просто позволяет продавцу получить прибыль в результате быстрой сделки. Некоторым действительно удалось нажиться на растущих ценах, но когда подъем заканчивается, гораздо больше людей страдает от последствий падения цен. Ничто из этого не заменяет настоящих сбережений. Для накоплений нужно жить по средствам и не тратить все свои доходы». Возвращение потерянных берегов



«Очень важно правильно воспринимать деньги. Деньги не тождественны богатству; золото само по себе богатством не является. Некоторые полагают, что увеличение объёма бумажных денег дает богатство, однако оно лишь уменьшает ценность денег в обращении. Автоматически удвоить количество золота в обращении было бы намного интереснее, чем объем бумажных денег, но это не заменит производительности труда и не увеличит торговый оборот . Если производительность не увеличивается, даже удвоение объёма золота в обращении просто привело бы к росту цен в золотой валюте». Здесь речь идёт о необоснованном увеличении денег в обороте, но отнюдь не об обескровливании экономики (авт.)



«Денежная расчётная единица является первой необходимой составляющей экономической операции, вторую, разумеется, представляют товары и/или услуги. Можно утверждать, что понимать природу денег критически важно, поскольку каждая операция зависит от восприятия их текущей и ожидаемой в будущем ценности. Решение экономических проблем — сложнейшая задача для общества, которое вынуждено использовать неподдающиеся анализу бумажные деньги, способные обесцениться в мгновение ока по прихоти органов кредитно-денежного регулирования, обладающих монополией на выпуск денег».



«Какой бы устоявшейся ни казалась современная экономическая система и как бы долго она ни сохранялась, чем дольше резервной валютой служат непредсказуемые фиатные деньги, а не такие независимые от правительств расчётные единицы, как золото, тем более хрупкой становится система. Поскольку власти могут безнаказанно мошенничать на протяжении десятилетий, диспропорции продолжат расти и, в конечном счёте, приведут систему к краху. Чем более определима расчётная денежная единица, тем более гладко и долго функционирует экономика. Бумажные деньги, политика и центральные банки никогда не выдерживают проверки временем».



К сказанному следует добавить лишь одно: наша страна, обладая наибольшими природными ресурсами в мире, бесценным человеческим и интеллектуальным потенциалом, не может продать за национальную валюту зарубежным потребителям ничего, поскольку рубль является волатильной валютой с непредсказуемым курсом. Добро пожаловать в гонку вооружений, господа!



Поэтому рубль на мировом рынке и не нужен никому, кроме валютных спекулянтов, зарабатывающих на чьей-то «волатильности» в головах. Странная ситуация, не правда ли?



Впереди первое июля, день повышения коммунальных тарифов. За ними неизбежно последует рост цен на основные продукты питания и жизненно необходимые лекарства. Почему именно первое июля? Всё просто: наиболее низкая социальная активность. Ведь многие разъедутся по отпускам и дачам, прибавка сумм в квитанциях летом будет менее заметна. Социальным психологам, обслуживающим систему, тоже платят деньги, хотя они в данном случае они не вносят никакого вклада в экономическое развитие.



Инфляция, однако. Или всё-таки мошенничество?



Источники:

https://public.wikireading.ru/64999

http://www.aif.ru/money/economy/kitay_budet_dobyvat_zoloto_na_territorii_rossii

https://www.spb.kp.ru/daily/26549.4/3565304/

https://fishki.net/2409642-s-zabotoj-o-ljudjah-rost-tarifov-v-2018-godu-i-drugie-marazmy-zhkh.html

https://www.fontanka.ru/2016/09/08/176/

http://vchemraznica.ru/chem-otlichaetsya-ekonomicheskij-rost-ot-ekonomicheskogo-razvitiya/

https://public.wikireading.ru/64999 Допустим, что вы покупаете арбуз. Любезный продавец его взвесил и озвучил цену. Вы расплачиваетесь, а продавец нечаянно опрокинул гирю и… О-о-о! Снизу в гире просверлено отверстие, в которое залит свинец. Как это называется? Правильно – мошенничество и обман потребителя, что карается уголовным кодексом.Другой пример. Вы получаете зарплату (пенсию) и собираетесь оплатить коммунальные услуги. Разворачиваете квитанцию и… О-о-о! Вместо семи тысяч – семь тысяч пятьсот! Но почему? Ведь куб воды как был кубом, так им и остался. Аналогично и киловатт-час, и гигакалория никак не прибавили энергии, и лифт не стал просторнее и чище, и общая площадь дома осталась, как и была… хотя, стоп! О площади дома поговорим ниже.Зададимся вопросом: чем отличаются эти два примера по своей экономико-правовой сути? В одном случае покупателя обманывают, увеличив вес гири. В другом – уменьшили стоимость рубля повышением тарифов, т.е. за одно и тоже требуют больше денег.Разница есть. В первом случае действует на свой страх и риск мошенник-продавец. Во втором – правительство, которое официально повышает тарифы. Разумеется, если бы тарифы повышались за расширение спектра услуг, улучшение их качества, повышение комфорта проживания в доме, а также снижение себестоимости услуг за счёт внедрения современных технологий, оборудования, повышения производительности труда, тогда всё понятно. Но где вы такое видели, чтобы качество коммунальных услуг повышалось?То же самое и с ценами на продукты, услуги, лекарства, бензин. Они растут. И никакое надзорное ведомство, которое мы содержим, выплачивая приличные налоги, не особо старается препятствовать этому явлению. Почему это явление до сих пор не квалифицируется по уголовным статьям?Некоторые представители власти убеждают нас, что всё правильно, так поступают во всех развитых странах. А кто сказал, что эти страны «развитые»? Во всяком случае, в плане экономической честности?В истории не всегда экономическое развитие связывали с ростом цен. Со времён Константина I на протяжении шести веков Византийская империя, в которой господствовал золотой стандарт, была процветающей державой и играла важнейшую роль в международной торговле. Византия не только использовала в обороте честные деньги, но и всячески поддерживала свободную торговлю, отвергая при этом принципы меркантилизма.Золотая монета, безант, использовалась в странах Средиземноморья и была известна во всем мире. На протяжении 600 лет безант сохранял свою стоимость, что сдерживало инфляцию. И экономика империи процветала. В 1071 году Никифор III Вотаниат уменьшил содержание золота в монете, которая на тот момент являлась самой ходовой в мире. Война с турками стала поводом для девальвации. Но Византия потерпела поражение в битве с турками и утратила свою валюту. Воцарившийся финансовый хаос привёл к падению империи. Историки утверждают, что гибель Византии стала следствием «финансовой трагедии» [1].Долговечность золотых денег в очередной раз подтвердилась в декабре 2008 года. Археологи обнаружили почти 300 золотых монет, датируемых 600-м годом. Эти монеты выпустил император Византии. Их стоимость (только вдумайтесь!) нисколько не уменьшилась за 1400 лет и даже возросла [1]. Т.е. номинал монеты оказался примерно равным стоимости золота!Не будем пускаться в дебри Бреттон-Вудских соглашений и фиатного долларового стандарта 1971 года. Кому интересно, могут найти информацию в первоисточниках. Обратимся к нынешней судьбе многострадального рубля.Наш Центробанк тоже «таргетирует» инфляцию. И делает это с непостижимым упрямством. Но не так, как это делали византийские императоры (вот, почему Византию ненавидят либеральные СМИ!), а уменьшением денежной массы в экономике. «Излишек», мол, разгонит инфляцию. Господа из Центробанка, да и нашего правительства, с умным видом проповедующие прописные истины с экранов телевизоров, держат нас за наивных недотёп.Образованному человеку должно быть понятно, что дефицит денег – всё равно, что дефицит крови в организме человека. Сами ведь учили: «Деньги – кровь экономики». Тогда зачем вы её отсасываете, подобно кровососам? Обескровленный организм всегда влачит жалкое существование. Так же ведёт себя и отечественная экономика. Потому что в ней не хватает денег, и она стала напоминать глиста в обмороке.А почему денег не хватает? На самом деле деньги есть, но они, согласно довольно странному «бюджетному правилу», отправляются за океан на поддержку тамошней экономики. А воротилы этой «экономики» душат нас санкциями, окружают военными базами, настраивают наших соседей против нас, бомбят наших союзников, да и нас собираются бомбить в недалёком будущем, запуская при этом военные спутники на наших ракетных двигателях. При этом они прикрываются лозунгами о борьбе с международным терроризмом ими же и созданным. Так что, мы заодно с ними? Ведь мы поддерживаем их своими, так нужными нам, деньгами!Выше мы говорили о золотом стандарте, как об идеале, а знаете ли вы, что Российское правительство одобрило соглашение о разработке Ключевского золоторудного месторождения в Забайкалье с правительством Китая? Договор предполагает предоставление китайской компании China National Gold Group Hong Kong Limited права на приобретение от 60 до 70 процентов голосующих акций акционерного общества «Рудник «Западная – Ключи» (больше 30 тонн золота мы отдадим только за один рудник).Зачем продавать китайцам крупнейшего золотодобытчика России? Отвечает Михаил Бочаров, директор Центра стратегических исследований: — китайцы молодцы. Абсолютно правильно делают. Они по всему миру скупают активы, связанные с рудами и золотом, наращивают золотой запас. Понимают, что это задел на будущее. У нас же государство не создаёт условий для отечественных инвесторов. Налоговая, кредитно-финансовая политика, постоянно меняющиеся правила игры делают этот актив непривлекательным для бизнеса. На мой взгляд, продажа этой компании — удар по нашей экономике. Чтобы её сохранить, можно было бы, например, дать беспроцентный кредит (отечественному) инвестору на её покупку [2].Иными словами: у правительства не нашлось бумажных денег, чтобы прибавить золотой запас страны! Отдали наше золото «бедным» китайцам. А не нашлось потому, что валюту, вырученную за продажу «национального достояния» (так в рекламе государственной компании, торгующей нефтью и газом), перечислили заклятому «партнёру».Театр абсурда? Погодите, ещё не то про инфляцию расскажу. Спустимся с небес на землю, где хозяйничает система ЖКХ. Надо заметить, что хозяйничает она, и очень умело, не только на земле, но и в наших карманах.Вопрос: «Почему тарифы ЖКХ увеличиваются каждый год?»Ответ: «Рост тарифов естественных монополий – это необходимая мера, которая применяется во всех развитых странах. Главная задача служб по тарифам регионов России вывести экономически оптимальную формулу такой индексации для населения. Просчитать климатические, инфраструктурные, потребительские и иные особенности регионов. Ведь жилищно-коммунальное хозяйство как отрасль экономики является социально-значимой по своей природе и назначению».Это сказал заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, руководитель проекта «Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия» Александр Сидякин [3].Потребитель у нас пока не очень грамотный, но очень «грамотны» руководители структур ЖКХ. Наверное, их Сидякин обучил такой грамоте. Вот лишь некоторые примеры их «грамотного подхода» к обезжириванию населения.Почему плата за пользование лифтом начисляется не за количество проживающих, а за квадратные метры?Консультант ЖКХ: «Лифт является частью общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. Согласно действующему законодательству, (запятую я поставил, авт.) за содержание общего имущества собственники помещений несут расходы исходя из занимаемой площади, поэтому оплата за лифт производится (почему «производится»? — Авт.) исходя из квадратных метров, а не с количества проживающих» [4].Понятно, «исходя» из занимаемой площади, «исходя» из квадратных метров. Тогда почему кировский управдом за пользование лифтом вводит повышающий коэффициент для людей с избыточным весом?В Калининграде жильцам в квитанции за сентябрь 2017 года включили оплату за обрезку деревьев. И очень себе лихо включили – по ₽3,9 за кв. метр проживания. Посмотрим в предыдущий абзац. Консультант ЖКХ чёрным по белому написал, что «собственники помещений несут расходы исходя из занимаемой площади, поэтому оплата … производится исходя из квадратных метров…». У нас что, жильцы уже на деревьях проживают, вспоминая Дарвина? Тогда почему плата не подсчитывается, «исходя» из квадратных метров проживания на деревьях?Источник yastart.ru сообщает о странном приросте общей площади дома: в октябре 2014 г. «прирост» общей площади дома составил 16, 1 кв. м, в феврале 2015 г. – 6,9 кв. м, в марте 1,5 кв. м. За пять месяцев дом «растолстел» на 24,5 кв. м.В другом доме за содержание мест общего пользования начисляют больше, чем за квартиру. И т.д. и т.п. Читатель сам может добавить множество подобных примеров. При этом любые обращения, хоть в управляющие компании, хоть в прокуратуру, хоть в суд, чрезвычайно редко приведут к восстановлению справедливости. Ведь на структуры ЖКХ работают опытные юристы, а надзорные органы и суды руководствуются законами и нормативными актами. Но написаны они столь по-иезуитски, что никакой человек с чистым сознанием в них ничего не разберёт. Надо понимать, что так специально написано. Интересно, почему?Не будем утомлять читателя «приколами» из буйной деятельности нашего ЖКХ, которую так заботливо опекает наше компетентное (по оценке парламента) правительство. Оно оберегает эту систему от наездов надзорных органов (см. пример ниже) и старательно обеспечивает законодательной базой. И нас, плательщиков за эти «услуги», поддерживает, начисляя повышение пенсий на 3,7 процента. При том, что тарифы в целом по стране за прошлый год выросли: на электроэнергию – до 15%, на горячую воду – 7,8%, холодную воду – 7% [см. там же].Кто постарше, тот вспомнит квитанцию за квартиру в годы «развитого социализма»: рублей 7-8 это стоило за весь комплекс услуг. По тем временам это две бутылки водки. Скольких бутылок водки лишили народ? Но вдруг – это забота о нашем здоровье и демографии?А куда идут деньги, дополнительно вырученные от повышения тарифов за услуги ЖКХ, да и всех естественных монополий? Может быть, на улучшение качества жизни людей? Как бы ни так!Вот один из примеров [5]. «Трубное дело» в Санкт-Петербурге начиналось громко. 29 ноября 2012 года в здании комитета по энергетике и в офисах подрядных организаций прошли обыски, по итогам которых были задержаны и этапированы в Москву экс-председатель ведомства, глава Управления заказчика комитета, директор компании-подрядчика и тогдашний собственник компании. Следственные действия были обставлены максимально эффектно. В СМИ было разослано видео обыска на квартире, на котором сиротливо мелькала рождественская ёлка. Пресс-релиз МВД РФ рапортовал: подозреваемые уложили 600 км старых труб (это расстояние от Питера до Москвы, авт.), хотя бюджет платил за новые трубы, поэтому общая сумма ущерба составила 3 млрд. рублей.Однако постепенно дело, словно ёлка на излёте новогодних праздников, теряло все свои громкие и колючие подробности. Сумма ущерба спустя год упала до 50 млн. рублей, подозреваемый вышел под залог и перешёл в статус свидетеля, а попытка перевести дело в суд закончилась провалом: в 2014 году Генеральная прокуратура вернула его на доследование, потребовав провести судебно-бухгалтерскую экспертизу, чтобы понять, сколько же денег было похищено в реальности.Спустя два года, в Ленинском районном суде Петербурга тихо и незаметно было зачитано обвинение по громкому «трубному делу». После всех экспертиз долг коммунальщиков уменьшился до… 1,3 млн. рублей. При этом основной фигурант дела уже перечислил в бюджет 15 млн. То есть городская казна теперь является должником экс-владельца фирмы-подрядчика!Не только структуры ЖКХ «балуются» с тарифами. Пару лет назад автор, перед новогодними каникулами, приобретал купейные билеты на поезд, три билета по четыре тысячи рублей. Банковская карта «не шла». Поэтому, захватив 15 тысяч рублей, рванул в кассы РЖД. Спустя 45-50 минут, когда подошла моя очередь, кассир заявила, что стоимость трёх билетов составляет почти 27 тысяч рублей! На вопрос: «Почему, ведь только что билеты стоили по четыре тысячи и три билета – это двенадцать тысяч?» Кассир ответила, что теперь (видимо, после прихода к руководству РЖД бывшего «опытного» автодорожника) применяется «динамическое ценообразование». Поездка внучки к бабушке «накрылась медным тазом», но кого это волнует – у них «рыночные механизмы» теперь применяются.Про цены на бензин, прямо влияющие на цены товаров, уже плешь проели, но ничего не меняется: если нефтяные цены на международных биржах растут – растут и цены на бензин, у нас – рынок. Если цены на нефть падают, цены на бензин тоже растут – виновато правительство, повышающее акцизы.И всё это безобразие с тарифами, оказывается, никак не влияет на инфляцию. А состояние экономики только усугубляется не только из-за высоких кредитных ставок для предприятий вследствие высокой ставки рефинансирования Центробанка, но и естественные монополии подливают масла в огонь, высасывая из неё кровь.И только банкиры довольны. Они жируют на спекуляциях валютой, на навязывании ненужных услуг при выдаче кредитов простым людям и на других «банковских инструментах».С экранов телевизоров нам говорят о грядущем росте экономики. Но что вкладывается в это понятие? Считается, что экономический рост означает увеличение национального дохода/национального производства. Национальное производство, в свою очередь, тоже измеряется стоимостью произведённых товаров и услуг. Как надувается мыльный пузырь такого роста, мы увидели выше.А бывает ли настоящее экономическое развитие? Оказывается, бывает. И это широко известная истина.Вот она: Экономическое развитие предполагает повышение уровня производства в экономике наряду с развитием технологий, повышением уровня жизни, приростом ожидаемой продолжительности жизни, снижением младенческой смертности, повышением уровня образования и ликвидацией бедности. Почему-то эта истина «не известна» нашему правительству и Центробанку.Экономический рост без развития может происходить, т.е. увеличивается валовый внутренний продукт (ВВП) в стоимостном выражении, но большинство людей не испытывают никаких реальных улучшений в уровне жизни [6]. В этом случае:Экономический рост принесёт пользу лишь небольшому проценту населения. Например, если страна производит много нефти, будет экономический рост. Но нефть принадлежит одной или узкой группе компаний, которым её продажа и принесёт выгоду.Коррупция. Можно насчитать рост ВВП за счёт государственных закупок, но выгоды от роста растрачены на банковские счета чиновников.Проблемы окружающей среды. Производство токсичных химических веществ создаст рост реального ВВП. Без надлежащего регулирования это приведёт к проблемам с окружающей средой и здоровьем (см. проблемы с Байкалом, подмосковными свалками).Производство не потребляется. Если промышленность увеличивает производственный цикл, все отражается в увеличении ВВП. Но если сбыт не налажен, никакого действительного увеличения уровня жизни не наступает.Инфраструктура. При плохом развитии дорог наступает коллапс в дорожном движении, отчего люди тратят время в пробках, вместо того, чтобы работать. Стоимость транспортных услуг авиационных и автотранспортных компаний, РЖД разъединяет страну, особенно такую огромную, как Россия.Военные расходы. Страна может увеличить ВВП за счет расходов на закупку военной техники. Но если это происходит за счет здравоохранения и образования, то неизменно приведёт к низкому уровню жизни.Таким образом, экономическое развитие это гораздо больше, чем экономический рост. Экономическое развитие включает в себя экономический рост лишь в качестве компонента количественного характера. По мере того как первый использует различные индикаторы, чтобы судить о прогрессе в экономике в целом, последний использует только конкретные показатели – валовой внутренний продукт, доходы граждан и уплаченные ими налоги и т.д. И инфляция здесь лишь сопутствующий реальному экономическому развитию показатель.В заключение полезно ознакомиться с несколькими положениями из книги американского конгрессмена Рона Пола «Покончить с ФРС», который более 30 лет борется с Федеральной резервной системой США, призывая её ликвидировать [7].«Стоимость дома во время подъёма рыночных цен — это не состояние. Конечно, если кому-то повезёт продать жилье в нужный момент по максимальной стоимости, он станет богаче, но национальное богатство от этого не увеличится. Этот процесс не создаёт нового богатства, он просто позволяет продавцу получить прибыль в результате быстрой сделки. Некоторым действительно удалось нажиться на растущих ценах, но когда подъем заканчивается, гораздо больше людей страдает от последствий падения цен. Ничто из этого не заменяет настоящих сбережений. Для накоплений нужно жить по средствам и не тратить все свои доходы».«Очень важно правильно воспринимать деньги. Деньги не тождественны богатству; золото само по себе богатством не является. Некоторые полагают, что увеличение объёма бумажных денег дает богатство, однако оно лишь уменьшает ценность денег в обращении. Автоматически удвоить количество золота в обращении было бы намного интереснее, чем объем бумажных денег, но это не заменит. Если производительность не увеличивается, даже удвоение объёма золота в обращении просто привело бы к росту цен в золотой валюте». Здесь речь идёт о необоснованном увеличении денег в обороте, но отнюдь не об обескровливании экономики (авт.)«Денежная расчётная единица является первой необходимой составляющей экономической операции, вторую, разумеется, представляют товары и/или услуги. Можно утверждать, что понимать природу денег критически важно, поскольку каждая операция зависит от восприятия их текущей и ожидаемой в будущем ценности. Решение экономических проблем — сложнейшая задача для общества, которое вынуждено использовать неподдающиеся анализу бумажные деньги, способные обесцениться в мгновение ока по прихоти органов кредитно-денежного регулирования, обладающих монополией на выпуск денег».«Какой бы устоявшейся ни казалась современная экономическая система и как бы долго она ни сохранялась, чем дольше резервной валютой служат непредсказуемые фиатные деньги, а не такие независимые от правительств расчётные единицы, как золото, тем более хрупкой становится система. Поскольку власти могут безнаказанно мошенничать на протяжении десятилетий, диспропорции продолжат расти и, в конечном счёте, приведут систему к краху. Чем более определима расчётная денежная единица, тем более гладко и долго функционирует экономика. Бумажные деньги, политика и центральные банки никогда не выдерживают проверки временем».К сказанному следует добавить лишь одно: наша страна, обладая наибольшими природными ресурсами в мире, бесценным человеческим и интеллектуальным потенциалом, не может продать за национальную валюту зарубежным потребителям, поскольку рубль является волатильной валютой с непредсказуемым курсом.Поэтому рубль на мировом рынке и не нужен никому, кроме валютных спекулянтов, зарабатывающих на чьей-то «волатильности» в головах. Странная ситуация, не правда ли?Впереди первое июля, день повышения коммунальных тарифов. За ними неизбежно последует рост цен на основные продукты питания и жизненно необходимые лекарства. Почему именно первое июля? Всё просто: наиболее низкая социальная активность. Ведь многие разъедутся по отпускам и дачам, прибавка сумм в квитанциях летом будет менее заметна. Социальным психологам, обслуживающим систему, тоже платят деньги, хотя они в данном случае они не вносят никакого вклада в экономическое развитие.Инфляция, однако. Или всё-таки мошенничество?Источники: Автор: Анатолий Лукашев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 96 Источник Похожие новости Поможем генералу Ватутину выиграть последний бой! Киев: передышка в войне с памятниками Возвращение потерянных берегов

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