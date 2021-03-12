|
Инфляция галопирует, полстраны в нищете. Полиция разгоняет протесты
12 марта 2021, 08:25 • 274 • В мире
Власти расправились с демонстрантами, вышедшими на улицы из-за того, что ливанская лира теперь стоит на 85% меньше, чем в конце 2019 года.
Длящиеся уже неделю протесты охватили Ливан после того, как местная валюта упала до исторического минимума, что усугубило проблемы страны, уже находящейся в разгаре катастрофического экономического и политического кризиса. В среду курс ливанской лиры упал до почти рекордного уровня в 10,750 единицы за доллар США, фактически потеряв около 85% своей стоимости с октября 2019 года.
По данным Организации Объединённых Наций, уже в мае более половины населения страны жило в нищете. Затем в январе испытывающий нехватку денежных средств Ливан, в котором не было полностью функционирующего правительства в течение семи месяцев, был ещё больше погружён в экономические бедствия из-за новых мер изоляции от COVID-19.
В феврале судья, возглавлявший расследование по делу о взрыве в порту Бейрута, был уволен из-за обвинений в предвзятости после предъявления обвинения и вызова временного премьер-министра Хасана Диаба и трёх бывших министров, в то время как более дюжины депутатов нарушили правила и влезли в очередь, чтобы получить вакцину от COVID-19.
Препятствия и слухи
За последнюю неделю разгневанные демонстранты блокировали дороги и шоссе по всей стране с помощью автомобилей, сжигали шины и мусорные баки, время от времени сталкиваясь с репрессиями со стороны ливанской армии и сил безопасности. Протесты достигли даже севера, дойдя до Аккара, и юга, дойдя до Сура, при этом основные дороги в Бейрут периодически перекрываются.
Миллиардер Бахаа Харири, старший брат избранного премьер-министром Саада Харири, и лидер Ливанских вооружённых сил Самир Гигея публично отвергли эти обвинения. Но протестующая Себлани сказала MEE, что присутствовало много сторонников партии – в отличие от протестов 2019 года, которые в основном состояли из неаффилированных ливанцев, которые осудили правящие политические партии страны по всем направлениям.
– сказала Себлани, добавив, что её беспокоит необходимость присутствия независимых групп для продвижения беспристрастных решений.
– добавила Себлани, заявив, что в любом случае она продолжит протестовать.
Ливанские власти проявили слабую терпимость к растущей мобилизации общества. В конце февраля военный трибунал предъявил обвинения в терроризме 35 протестующим в Триполи.
На прошлой неделе офис Ауна опубликовал заявление, в котором говорилось, что он спросил Саламе об ухудшении курса лиры.
В понедельник он добавил:
Президент также предостерёг протестующих от использования лозунгов, которые "наносят ущерб национальному единству, разжигают рознь и подрывают государство и его символы".
Ливанская армия направила солдат рано утром в среду, чтобы силой открыть дороги. Но всего через несколько часов блокпосты были снова воздвигнуты, особенно в Хай-эль-Селломе в южном пригороде Бейрута.
Себлани признала: она обеспокоена, что протесты могут обернуться к худшему, поскольку текущий кризис продолжается. "Я действительно опасаюсь, что в будущем всё происходящее будет более жестоким", – сказала она.
"Курс чёрного рынка"
С тех пор как в конце 2019 года курс лиры начал колебаться, проверка стоимости национальной валюты в мобильных приложениях и на веб-сайтах стала частью повседневной жизни для многих ливанцев.
Эксперт по финансам и научный сотрудник Дублинского университетского колледжа Мохамад Фаур сказал MEE, что так называемый курс чёрного рынка является наиболее точным, "хотя он и непрозрачен и может быть предметом спекуляций и манипуляций".
После экстренного заседания в начале этой недели власти Ливана призвали закрыть цифровые платформы и принять меры в отношении официальных и неофициальных пунктов обмена денег, использующих курс чёрного рынка. Сообщается, что в среду судебные органы закрыли два веб-сайта, посвящённых обменным курсам.
Майк Азар, аналитик и бывший преподаватель Школы перспективных международных исследований Джонса Хопкинса, говорит, что эта стратегия не только неэффективна, но и может нанести вред большей части и без того испытывающего трудности населения Ливана.
Азар опасается, что дальнейшая нехватка долларов может нанести экономический ущерб потребителям, обменникам валюты и владельцам бизнеса. "Если эти предприятия не смогут найти доллары, необходимые для работы, – сказал он, – они могут закрыться, и прилавки магазинов могут опустеть".
Власти Ливана, в том числе Саламе, в разной степени обвиняют в резком падении валюты ливанские домохозяйства, копившие доллары США. В конце 2019 года люди запаниковали и бросились в банки, чтобы вывести как можно больше денег. Сбережения исчезли.
Экономисты и политические эксперты считают это серьёзной движущей силой кризиса.
– сказал Азар.
Политический паралич
Несмотря на коллапс лиры, Ливан не может проводить реформы и реструктурировать свою экономику.
Вступающие в должность премьер-министр Саад Харири и президент Мишель Аун находятся в крайне затруднительном положении, в то время как временное правительство Диаба может функционировать только в крайне ограниченных возможностях, согласно конституции страны. В пятницу парламент соберётся лишь во второй раз в этом году.
Для Фаура любые обсуждения политических решений теперь являются "просто академическим упражнением".
Полки супермаркетов пустеют, а люди борются из-за субсидируемых товаров, таких как детское питание и оливковое масло. Другие в панике скупают всё подряд, опасаясь нового роста цен.
Международное сообщество отказывалось от помощи и кредитов на цели развития до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет и не будет реализован новый план восстановления экономики. Но учитывая отсутствие правительства с августа и рост числа случаев заражения COVID-19, ни то, ни другое не представляется сейчас возможным.
Оригинальный материал без перевода можно прочесть здесь
Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
274
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 марта 2021, 00:15
|
08 марта 2021, 13:40
|
10 марта 2021, 06:55
|
10 марта 2021, 05:05
|
11 марта 2021, 05:50
|
05 марта 2021, 11:25
|
11 марта 2021, 11:15