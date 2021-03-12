Инфляция галопирует, полстраны в нищете. Полиция разгоняет протесты

Власти расправились с демонстрантами, вышедшими на улицы из-за того, что ливанская лира теперь стоит на 85% меньше, чем в конце 2019 года.

Длящиеся уже неделю протесты охватили Ливан после того, как местная валюта упала до исторического минимума, что усугубило проблемы страны, уже находящейся в разгаре катастрофического экономического и политического кризиса. В среду курс ливанской лиры упал до почти рекордного уровня в 10,750 единицы за доллар США, фактически потеряв около 85% своей стоимости с октября 2019 года.

У людей больше нет денег, – сказала Middle East Eye 24-летняя бейрутская протестующая Лаял Себлани. – К митингам привело множество причин, которые накопились с течением времени, а затем лира упала до 10,000 единиц [к доллару].

По данным Организации Объединённых Наций, уже в мае более половины населения страны жило в нищете. Затем в январе испытывающий нехватку денежных средств Ливан, в котором не было полностью функционирующего правительства в течение семи месяцев, был ещё больше погружён в экономические бедствия из-за новых мер изоляции от COVID-19.

В том же месяце протестующие в Триполи столкнулись с силами безопасности, часть из которых применила боевые патроны. Один протестующий был убит, сотни ранены.

В феврале судья, возглавлявший расследование по делу о взрыве в порту Бейрута, был уволен из-за обвинений в предвзятости после предъявления обвинения и вызова временного премьер-министра Хасана Диаба и трёх бывших министров, в то время как более дюжины депутатов нарушили правила и влезли в очередь, чтобы получить вакцину от COVID-19.

Препятствия и слухи

За последнюю неделю разгневанные демонстранты блокировали дороги и шоссе по всей стране с помощью автомобилей, сжигали шины и мусорные баки, время от времени сталкиваясь с репрессиями со стороны ливанской армии и сил безопасности. Протесты достигли даже севера, дойдя до Аккара, и юга, дойдя до Сура, при этом основные дороги в Бейрут периодически перекрываются.

Протестующие скандировали лозунги против президента Мишеля Ауна и губернатора Центрального банка Риада Саламе и призвали положить конец безудержной экономической коррупции в Ливане. В социальных сетях распространились слухи, что многие протестующие были сторонниками политических партий, критикующих Ауна и его союзников, в частности "Хезболлу".

Миллиардер Бахаа Харири, старший брат избранного премьер-министром Саада Харири, и лидер Ливанских вооружённых сил Самир Гигея публично отвергли эти обвинения. Но протестующая Себлани сказала MEE, что присутствовало много сторонников партии – в отличие от протестов 2019 года, которые в основном состояли из неаффилированных ливанцев, которые осудили правящие политические партии страны по всем направлениям.

[Беспартийные] люди, которые не протестуют, освободили место на площадях для людей, связанных с политическими партиями,

– сказала Себлани, добавив, что её беспокоит необходимость присутствия независимых групп для продвижения беспристрастных решений.

Все должны быть там,

– добавила Себлани, заявив, что в любом случае она продолжит протестовать.

Ливанские власти проявили слабую терпимость к растущей мобилизации общества. В конце февраля военный трибунал предъявил обвинения в терроризме 35 протестующим в Триполи.

На прошлой неделе офис Ауна опубликовал заявление, в котором говорилось, что он спросил Саламе об ухудшении курса лиры.

В понедельник он добавил:

Создание блокпостов выходит за рамки свободы слова и представляет собой организованный акт саботажа с целью подорвать стабильность. Поэтому службы безопасности и военные должны полностью выполнять свои обязанности по соблюдению закона без колебаний.

Президент также предостерёг протестующих от использования лозунгов, которые "наносят ущерб национальному единству, разжигают рознь и подрывают государство и его символы".

Ливанская армия направила солдат рано утром в среду, чтобы силой открыть дороги. Но всего через несколько часов блокпосты были снова воздвигнуты, особенно в Хай-эль-Селломе в южном пригороде Бейрута.

Себлани признала: она обеспокоена, что протесты могут обернуться к худшему, поскольку текущий кризис продолжается. "Я действительно опасаюсь, что в будущем всё происходящее будет более жестоким", – сказала она.

"Курс чёрного рынка"

С тех пор как в конце 2019 года курс лиры начал колебаться, проверка стоимости национальной валюты в мобильных приложениях и на веб-сайтах стала частью повседневной жизни для многих ливанцев.

Эксперт по финансам и научный сотрудник Дублинского университетского колледжа Мохамад Фаур сказал MEE, что так называемый курс чёрного рынка является наиболее точным, "хотя он и непрозрачен и может быть предметом спекуляций и манипуляций".

Официальный курс – искусственно установленный на уровне 1,507 единицы за доллар США с конца 1990-х годов – оказался бесполезным, в то время как ставка 3,900 единицы от коммерческих банков так и не завоевала популярность на остальном ливанском рынке.

После экстренного заседания в начале этой недели власти Ливана призвали закрыть цифровые платформы и принять меры в отношении официальных и неофициальных пунктов обмена денег, использующих курс чёрного рынка. Сообщается, что в среду судебные органы закрыли два веб-сайта, посвящённых обменным курсам.

Майк Азар, аналитик и бывший преподаватель Школы перспективных международных исследований Джонса Хопкинса, говорит, что эта стратегия не только неэффективна, но и может нанести вред большей части и без того испытывающего трудности населения Ливана.

Я думаю [власти] не хотят брать на себя ответственность за рост обменного курса, поэтому им легче свалить вину на приложения и обменники, – сказал Азар MEE. – Но криминализируя обменные пункты, власти просто загоняют их ещё глубже в подполье и позволяют обменникам получать более высокую прибыль, стимулируя их продолжать работу, вопреки закону.

Азар опасается, что дальнейшая нехватка долларов может нанести экономический ущерб потребителям, обменникам валюты и владельцам бизнеса. "Если эти предприятия не смогут найти доллары, необходимые для работы, – сказал он, – они могут закрыться, и прилавки магазинов могут опустеть".

Власти Ливана, в том числе Саламе, в разной степени обвиняют в резком падении валюты ливанские домохозяйства, копившие доллары США. В конце 2019 года люди запаниковали и бросились в банки, чтобы вывести как можно больше денег. Сбережения исчезли.

Экономисты и политические эксперты считают это серьёзной движущей силой кризиса.

Люди могут копить доллары, но это потому, что реформ не происходит, и они видят, что их сбережения исчезают,

– сказал Азар.

Политический паралич

Несмотря на коллапс лиры, Ливан не может проводить реформы и реструктурировать свою экономику.

Вступающие в должность премьер-министр Саад Харири и президент Мишель Аун находятся в крайне затруднительном положении, в то время как временное правительство Диаба может функционировать только в крайне ограниченных возможностях, согласно конституции страны. В пятницу парламент соберётся лишь во второй раз в этом году.

Для Фаура любые обсуждения политических решений теперь являются "просто академическим упражнением".

Политика правительства Ливана – это бездействие, – сказал он. – Если позволить экономике регулироваться стихийно, это, по сути, приводит к тому, что регулирование осуществляется дарвиновским способом.

Полки супермаркетов пустеют, а люди борются из-за субсидируемых товаров, таких как детское питание и оливковое масло. Другие в панике скупают всё подряд, опасаясь нового роста цен.

Международное сообщество отказывалось от помощи и кредитов на цели развития до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет и не будет реализован новый план восстановления экономики. Но учитывая отсутствие правительства с августа и рост числа случаев заражения COVID-19, ни то, ни другое не представляется сейчас возможным.

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Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".