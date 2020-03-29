Инфицированные в 65 регионах: в России зафиксировано более 1,5 тысячи случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19, в результате чего общее количество заражённых в стране перешагнуло отметку в 1,5 тыс человек, более тысячи из них — в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин подвёл итоги первого из девяти предстоящих нерабочих дней и указал, что механизм социального дистанцирования начал действовать. Вместе с тем он упомянул о новой стадии борьбы с вирусом, а также рассказал о горожанах, лечащихся от COVID-19 дома. Тем временем коронавирус впервые выявлен в Иркутской и Омской областях.

Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в России превысило 1500 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«На сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1534 случая. За последние сутки выписаны по выздоровлению 15 человек. За весь период выписано 64 человека. За сутки зафиксировано четыре летальных случая. Общее количество летальных случаев за весь период в России — восемь», — говорится в сообщении штаба.

270 инфицированных за сутки найдены в 26 регионах. Большинство заболевших выявлены в Москве — 197 человек. Среди новых заболевших в столице 152 человека в возрасте от 18 до 65, 32 пожилых и 13 детей. С учётом новых данных, в Москве насчитывается более 1 тыс. инфицированных COVID-19.

В Подмосковье обнаружены ещё 27 случаев. В остальных регионах количество новых заражённых находится в пределах пяти. В общей сложности в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие коронавирусной инфекции остаются более 182 тыс. человек.

«Безопасная дистанция — 1,5-2 метра»

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 29 марта подвёл итоги первого нерабочего дня из предстоящих девяти. Градоначальник отметил, что окончательные выводы делать пока рано, но указал, что в целом механизм социального дистанцирования начал работать.

Вместе с тем он обратил внимание на количество заболевших в Москве и заявил о новом этапе развития ситуации с COVID-19.

«Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто», — заключил Собянин.

Мэр рассказал, что в столице закрылись почти 15 тыс. предприятий общественного питания и более 40 тыс. магазинов. По словам Собянина, большинство москвичей остались дома, а объём перевозок общественного транспорта существенно сократился. Поток пассажиров в метро упал в три раза, на наземном транспорте — в два раза, подчеркнул Собянин.

Вместе с тем он признал, что многие москвичи направились в городские парки. Мэр подчеркнул, что речь идёт примерно о 52 тыс. человек, что, по его данным, существенно меньше показателей обычной весенней субботы в столице. Однако Собянин призвал москвичей соблюдать безопасную дистанцию.

«В любом общественном месте мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо. Безопасная дистанция — 1,5-2 метра друг от друга», — сказал мэр.

Собянин привёл данные геотаргетинга мобильных операторов и указал, что две трети горожан старше 65 лет поступили в соответствии с предписаниями и остались дома. Но были и те, кто совершил дальние поездки. В этой связи мэр вновь напомнил о важности соблюдения домашнего режима.

«Прошу вас, берегите себя. Всю ближайшую неделю вам и всем остальным москвичам надо оставаться дома. А если вы все же находитесь на улице или в магазине — соблюдайте безопасную дистанцию», — подчеркнул глава города.

Кроме того, мэр пообещал тщательно контролировать соблюдение режима карантина теми москвичами, которые лечат лёгкую форму коронавируса дома.

«Наблюдение за этими гражданами будет чрезвычайно жёсткое. Мы включим для этого все технические средства, которые имеются у города, и организационные», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1», подчеркнув, что сейчас всё все зависит от сознательности граждан.

Обстановка в регионах

Среди новых случаев COVID-19 по стране в ряде регионов вирус выявлен впервые. За минувшие сутки заболевших в первый раз нашли в Омской и Иркутской областях.

В Омске заражёнными оказались трое членов семьи, вернувшейся 15 марта из поездки в ОАЭ. В областном Минздраве рассказали, что речь идёт об одном ребёнке и его родителях, все они соблюдали карантин по приезду в Россию.

«Семья заражённых COVID-19 чувствует себя хорошо. Это мама, папа и ребёнок. Они сдавали первичный тест на коронавирус, когда прилетели в Омск 15 марта, он был у них отрицательным. На десятый день тест дал положительный результат. Семья строго соблюдала карантин, адекватные молодые люди», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава Омской области.

В свою очередь, в Иркутской области коронавирус подтвердился у одной пациентки, которая также вернулась в Россию из ОАЭ. По информации областного Минздрава, в ночь с 25 на 26 марта заболевшую доставили в Иркутскую областную клиническую инфекционную больницу.

«Проведя три лабораторных исследования, медики диагностировали у пациентки коронавирусную инфекцию. Сейчас ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. У контактировавших с пациенткой, проводятся дополнительные исследования», — говорится в сообщении ведомства.

Женщины в защитных масках на набережной в Адлере

РИА Новости

© Екатерина Лызлова

На фоне этих событий власти некоторых регионов решили ввести жёсткие меры контроля, чтобы не допустить распространение вируса. Спикер парламента республики Магомед Даудов ранее заявил, что в республике на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вводятся ограничительные меры по передвижению, в том числе, в части въезда в Грозный.

«Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению», — написал Даудов в Instagram.

Отмечается, что въезд в Грозный ограничен для всех, кроме местных жителей, работников государственных органов, жизнеообеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и СМИ. За соблюдением предписаний будут следить правоохранительные органы.

На фоне обострения эпидемиологической ситуации с рекомендациями выступил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль. Он призвал россиян активнее пользоваться антисептиками и защитными перчатками.

«В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком — особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно», — рассказал Рошаль РИА Новости.