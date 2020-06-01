Инфекционисты успокоили украинцев по поводу массовой вакцинации от COVID-19 • 140 • Украина

Чтобы предотвратить вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 осенью, на Украине планируют массовую вакцинацию против гриппа с июля текущего года.



О подготовке ко второй волне коронавируса рассказал на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, отвечая на вопросы журналистов, каким образом можно уменьшить влияние инфекции на жителей Украины:



«Смотрите, мы параллельно проводим борьбу с первой волной. А ко второй волне мы готовимся по такому принципу. Мы хотим исключить сочетание двух схожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней, заполнить наши инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний. Это гриппоподобные заболевания и коронавирус».



По его словам, для того, чтобы предотвратить такие вспышки осенью, нам надо готовиться к массовой вакцинации против гриппа в этом году. Уже начинать готовиться, рассчитывать потребности, закупать вакцину и прививаться как только она появится на рынке Украины и других европейских стран.



«Вакцина против гриппа каждый год меняет штамм вируса, который входит в ее состав. Поэтому сейчас в данный конкретный период времени мы еще не можем вакцинироваться, потому что вакцины нет. Рассчитываем на июль, август, сентябрь. Как только появится вакцина, нужно массово прививаться против гриппа»,- объяснил Ляшко.



Однако специалисты сомневаются в эффективности вакцинации и в том, что её вообще можно будет провести в стране.



«Массовая вакцинация от гриппа вряд ли у нас будет.. по одной причине - для того, чтобы была массовая вакцинация нужно, чтобы была вакцина от гриппа. Первая партия вакцины от гриппа выпускается где-то в конце августа. Вакцины от гриппа не так уж и много во всем мире, чтобы мы ее вот так взяли массово и закупили. Даже, если в бюджетный кодекс будет внесено решение, что мы ее купим. Речь идет не о массовой вакцинации от гриппа, а о целесообразности вакцинации от гриппа. Нужно охватить больше населения вакцинацией, но как этот процесс будет выглядеть, не понятно. Было бы очень хорошо, если бы государство позаботилась о людях, которые находятся в группе риска, выделила средства, чтобы их можно было безвозмездно вакцинировать. Это был бы действительно большой прорыв. Но это не зависит от одного санитарного врача Виктора Ляшко. Это зависит от финансовых вливаний, получения вакцины, потому что ее не так легко найти на рынке,это же не обязательная вакцинация, это же закупки. У нас в этом году в лицее Творчество вакцинированы и дети, и педагоги, в них заболеваемости практически не было и они на карантин по гриппу не закрывались. Это огромный плюс. Если это действительно сделают, то массовости точно не будет, какие-то когорты охватят. В некоторых соседних странах постсоветского пространства вакцинация бесплатная для всех и охват очень большой. Но они выработают свою вакцину, чего у нас нет, но она не такого высокого качества, но тем не менее охват в них гораздо больше. От коронавирус вакцина от гриппа не защитит, она защитит от гриппа, потому что параллельно с коронавирусом так же является вирус гриппа. Он постоянно циркулирует, вакцина защищает от осложнений гриппа», - пояснила мелитопольский врач-инфекционист Надежда Дребот.



По состоянию 31 мая на Украине лабораторно подтверждено 23672 (+468 за сутки) случая инфицирования COVID-19.



С 1 июня Украина переходит на третий этап ослабления карантина, при котором будет снят еще ряд запретов, а именно:



- работа бассейнов и спортзалов;



- посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;



- запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.

Чтобы предотвратить вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 осенью, на Украине планируют массовую вакцинацию против гриппа с июля текущего года.О подготовке ко второй волне коронавируса рассказал на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, отвечая на вопросы журналистов, каким образом можно уменьшить влияние инфекции на жителей Украины:«Смотрите, мы параллельно проводим борьбу с первой волной. А ко второй волне мы готовимся по такому принципу. Мы хотим исключить сочетание двух схожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней, заполнить наши инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний. Это гриппоподобные заболевания и коронавирус».По его словам, для того, чтобы предотвратить такие вспышки осенью, нам надо готовиться к массовой вакцинации против гриппа в этом году. Уже начинать готовиться, рассчитывать потребности, закупать вакцину и прививаться как только она появится на рынке Украины и других европейских стран.«Вакцина против гриппа каждый год меняет штамм вируса, который входит в ее состав. Поэтому сейчас в данный конкретный период времени мы еще не можем вакцинироваться, потому что вакцины нет. Рассчитываем на июль, август, сентябрь. Как только появится вакцина, нужно массово прививаться против гриппа»,- объяснил Ляшко.Однако специалисты сомневаются в эффективности вакцинации и в том, что её вообще можно будет провести в стране.«Массовая вакцинация от гриппа вряд ли у нас будет.. по одной причине - для того, чтобы была массовая вакцинация нужно, чтобы была вакцина от гриппа. Первая партия вакцины от гриппа выпускается где-то в конце августа. Вакцины от гриппа не так уж и много во всем мире, чтобы мы ее вот так взяли массово и закупили. Даже, если в бюджетный кодекс будет внесено решение, что мы ее купим. Речь идет не о массовой вакцинации от гриппа, а о целесообразности вакцинации от гриппа. Нужно охватить больше населения вакцинацией, но как этот процесс будет выглядеть, не понятно. Было бы очень хорошо, если бы государство позаботилась о людях, которые находятся в группе риска, выделила средства, чтобы их можно было безвозмездно вакцинировать. Это был бы действительно большой прорыв. Но это не зависит от одного санитарного врача Виктора Ляшко. Это зависит от финансовых вливаний, получения вакцины, потому что ее не так легко найти на рынке,это же не обязательная вакцинация, это же закупки. У нас в этом году в лицее Творчество вакцинированы и дети, и педагоги, в них заболеваемости практически не было и они на карантин по гриппу не закрывались. Это огромный плюс. Если это действительно сделают, то массовости точно не будет, какие-то когорты охватят. В некоторых соседних странах постсоветского пространства вакцинация бесплатная для всех и охват очень большой. Но они выработают свою вакцину, чего у нас нет, но она не такого высокого качества, но тем не менее охват в них гораздо больше. От коронавирус вакцина от гриппа не защитит, она защитит от гриппа, потому что параллельно с коронавирусом так же является вирус гриппа. Он постоянно циркулирует, вакцина защищает от осложнений гриппа», - пояснила мелитопольский врач-инфекционист Надежда Дребот.По состоянию 31 мая на Украине лабораторно подтверждено 23672 (+468 за сутки) случая инфицирования COVID-19.С 1 июня Украина переходит на третий этап ослабления карантина, при котором будет снят еще ряд запретов, а именно:- работа бассейнов и спортзалов;- посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;- запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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