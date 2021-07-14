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Инфекционист спрогнозировал новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
14 июля 2021, 15:30 • 104 • Политика
В России ожидается новый всплеск заболеваемости COVID-19. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Всплеск заболеваемости коронавирусом в России врач-инфекционист Евгений Тимаков прогнозирует на середину-конец сентября.
Отметим, сегодня в России второй день подряд устанавливается новый рекорд смертности от коронавируса. По данным на 14 июля он составляет 786 человек. Ранее рекорд держался на отметке 780 человек.
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