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«Инфауна», «Бур», «Земледелие», «Грань»: какие новейшие вооружения представлены на «Армии-2021»

22 августа 2021, 22:00  •  144 • В России
На международном военно-техническом форуме «Армия-2021», открывшемся в подмосковной Кубинке, продемонстрирован широкий круг новых изделий для нужд ВС и силовых ведомств. В частности, на выставке представлены комплекс радиоэлектронного подавления «Инфауна», система дистанционного минирования «Земледелие», неуправляемая авиационная ракета С-13Б, пиропатрон для обороны самолётов от ракет с инфракрасными головками самонаведения. Также оборонные предприятия РФ продемонстрировали публике малогабаритный гранатомёт «Бур», модернизированный огнемёт «Шмель» и комплекс управляемого вооружения «Грань» для 120-мм миномётов.
 
Экспозиция на форуме «Армия-2021» РИА Новости © Кирилл Каллиников
 

На открывшемся в подмосковной в Кубинке международном военно-техническом форуме «Армия-2021» отечественные предприятия представили ряд образцов вооружений и военной техники, не имеющих аналогов в РФ и в мире.

Среди подобных изделий — многофункциональный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-531БЕ («Инфауна») разработки АО «Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех»).

Машина смонтирована на шасси БТР-80. Она оснащена оборудованием, которое позволяет вести радиоразведку, глушить радиосвязь и выводить из строя радиоуправляемые минно-взрывные устройства.

Как пояснил в комментарии RT директор по внешнеэкономической деятельности холдинга «Росэлектроника» Тали Макоев, в ходе борьбы с противником оператор «Инфауны» выявляет каналы УКВ-связи и подавляет их при помощи активных помех. В результате неприятель лишается возможности координировать свои действия.

«При сопровождении автоколонн комплекс «Инфауна» может вести борьбу с самодельными взрывными устройствами, оснащёнными радиосистемами управления. Аппаратура комплекса обнаруживает радиоканалы управления такими взрывными устройствами и подавляет их при помощи помех, лишая противника возможности атаковать колонну», — рассказал Макоев.

Также в круг задач «Инфауны» входит защита колонны от атак с использованием противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и гранатомётов. Для этого по периметру машины устанавливаются датчики, с помощью которых автоматика комплекса производит отстрел дымовых гранат. Густая завеса, которую создаёт РБ-531БЕ, затрудняет или делает невозможным эффективный обстрел колонны.

Как рассказал Макоев, аппаратура широкодиапазонной высокоскоростной радиоразведки и другие новейшие технические решения, реализованные в «Инфауне», позволяют «обеспечить оперативный мониторинг радиоэлектронной обстановки в режиме реального времени и увеличить радиус защиты охраняемых объектов».

Война на дистанции

 

На «Армии-2021» продемонстрирован макет инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Данный образец военной техники был создан специалистами АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева (входит в концерн «Техмаш»).

Как утверждает разработчик, ни в РФ, ни за рубежом аналогов такому комплексу нет.

Сейчас «Земледелие» проходит государственные испытания, которые должны завершиться к концу 2021 года.

Внешне комплекс дистанционного минирования похож на систему реактивного залпового огня (РСЗО) — вооружения, предназначенного для поражения целей на достаточно обширном участке.

  • Машины инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие»
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

ИСДМ также работает по «площадям», но не ведёт обстрел, а создаёт минные поля, которые препятствуют наступлению противника. Так, выстрелами из всех 50 направляющих «Земледелие» может «засеять» минами до 15 гектаров территории. При этом минное поле автоматически фиксируется в базе данных и отмечается на электронных картах. Максимальная дальность действия ИСДМ составляет 15 км.

«Земледелие» выстреливает программируемыми противотанковыми или противопехотными боеприпасами. Снаряды относятся к новому поколению и соответствуют всем требованиям международных конвенций. В частности, такие мины способны самоликвидироваться или деактивироваться в заданное время.

В состав системы входят грузовой автомобиль с пусковыми контейнерами и транспортно-заряжающая машина с крано-манипуляторной установкой. Обе платформы отличаются хорошей проходимостью и могут действовать в труднодоступной местности. Для дистанционного минирования в районе фронта или позиций противника машины ИСДМ оснащаются комплексами постановки дымовой завесы.

Впервые на «Армии-2021» на стенде «Техмаша» демонстрируется неуправляемая авиационная ракета (НАР) С-13Б повышенной эффективности калибра 122 мм. Боеприпас устанавливается в стандартные пусковые блоки, которые подвешиваются на российские штурмовики, бомбардировщики и многофункциональные самолёты.

С-13Б состоит из двух боевых частей: бетонобойной и осколочно-фугасной. Первая используется для уничтожения целей, находящихся в хорошо укреплённых объектах, в том числе подземных, вторая — для поражения пехоты, бронетехники и различных инженерных сооружений.

Благодаря неконтактному взрывателю С-13Б может прошивать до 3 м грунта и 1 м железобетона. Взрыв боевой части происходит только после пробития защитных поверхностей.

Ещё одним дебютантом от «Техмаша» стало пиротехническое изделие, предназначенное для защиты самолётов от поражения ракетами с инфракрасными головками самонаведения. Устройство полностью имитирует «поведение» летательных аппаратов и уводит за собой ракету.

Как пояснили RT в концерне, разработка нового патрона-ловушки была продиктована появлением в арсенале зарубежных государств более совершенных средств поражения самолётов — ракеты вероятного противника «научились» отличать ложные цели от настоящих. 

«Огневая поддержка»

 

Весьма богатую экспозицию на форум в Кубинке привёз холдинг «Высокоточные комплексы». На выставке предприятие продемонстрировало малогабаритный гранатомётный комплекс (МГК) «Бур». Изделие было создано для подразделений МВД и ФСБ и уже поставляется в эти силовые ведомства.

В буклете компании отмечается, что «Бур» представляет собой «новое универсальное штурмовое оружие, позволяющее выполнять задачи по огневой поддержке в различных условиях ближнего боя».

Комплекс состоит из пускового устройства, пистолетной рукояти и прицела (ночного, дневного, тепловизионного). Выстрелы производятся реактивными снарядами фугасного и осколочно-фугасного типов. Стрельба может производиться из положения «стоя», «лёжа», «с колена».

Масса «Бура» составляет 3,5 кг, максимальная дальность стрельбы — 950 м, минимальная — 25 м, калибр — 62 мм, допустимое количество выстрелов из одного пускового устройства — не менее 500. МГК может применяться при ограниченной видимости (туман, задымление), на различных типах местности и в городских условиях. Как правило, боец несёт за плечами сумку с двумя боеприпасами.

  • Огонь из малогабаритных гранатомётных комплексов «Бур»
  • © АО «Конструкторское бюро приборостроения»
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Несмотря на скромную массу и компактность, «Бур» является весьма грозным оружием. В фугасном исполнении он способен уничтожить открыто расположенную живую силу на площади не менее 50 кв. м, серьёзно повредить здания, вывести из строя легкобронированную технику. При использовании осколочно-фугасного снаряда площадь разлёта поражающих элементов составляет 80 кв. м.

«Стрельба из «Бура» практически лишена отдачи. Комплекс характеризуется высокой надёжностью и безопасностью в обращении. Изделие удобно при транспортировании, передвижении по сильно пересечённой местности и авиадесантировании», — сообщили RT в пресс-службе «Высокоточных комплексов».

Из более тяжёлого индивидуального вооружения на форуме в Кубинке представлен один из модернизированных вариантов легендарного реактивного пехотного огнемёта «Шмель». Этот экспонат относится к новому поколению штурмового оружия, значительно отличаясь от базовой модели.

В процессе совершенствования российским конструкторам удалось в два раза повысить мощность боевой части, в 1,8 раза увеличить дальность, в 1,3 раза снизить массу «Шмеля».

«Особенно эффективен РПО ПДМ «Шмель» в условиях, когда применение артиллерии затруднено или невозможно. Ведь по эффективности воздействия в ближнем бою на все виды целей (кроме танков) он не уступает 152-мм артиллерийскому осколочно-фугасному снаряду», — отмечается в буклете ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» им. Шипунова (КБП, входит в «Высокоточные комплексы»).

Большое внимание посетителей «Армии-2021» привлекла ещё одна новинка КБП — комплекс управляемого вооружения «Грань» для 120-мм миномётов нарезного и гладкоствольного типов.

«Грань» состоит из осколочно-фугасной мины с лазерной полуактивной головкой самонаведения и средств автоматизированного управления огнём «Малахит», который включает целеуказатель-дальномер, пульт командира и радиостанцию.

Комплекс позволяет миномёту первым выстрелом без пристрелки поражать бронетехнику и инженерные сооружения. Как следует из буклета предприятия, миномёт, оснащённый новым боеприпасом и «Малахитом», может уничтожать «группы целей, расположенных на расстоянии 300 м друг от друга, без изменения установок стрельбы».

Благодаря использованию «Грани» дальность поражения миномёта увеличивается до 7,5—9 км. Кроме того, расчёт орудия получает возможность наносить удары в горной местности, уничтожая цели, находящиеся «за высокими гребнями укрытий, в том числе и на обратных скатах».

Как подсчитали в КБП, батарея миномётов, оснащённая комплексом «Грань», в разы эффективнее, чем орудия, применяющие неуправляемые мины. В частности, на нанесение массированного удара по взводному опорному пункту (2 танка, 4 БМП и 2 переносных ракетных комплекса) требуются 1,5 минуты обстрела вместо 10 минут.

Расчёт «Малахита» составляет три человека (командир, наводчик, радист), общая масса оборудования — 42 кг. Как заявили RT в пресс-службе «Высокоточные комплексы», применение «Грани» заметно упрощают задачу поражения целей.  

«Высокая точность и большая дальность позволяют военнослужащим вести огонь с безопасного расстояния, а в горной местности — «перебрасывать» мины на противника через возвышенности», — подчеркнули холдинге.

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