Индусы самоизолируются на деревьях, итальянцы не могут заплатить за еду

Во всём мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. По последним данным, сообщает ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева, число заражённых - 755 591, число погибших - 36 873.

По словам итальянских врачей, они работают на пределе возможностей. При этом за Италией сохраняется печальное лидирующее место по числу заражённых COVID-19.

В моргах с ситуацией не справляются, тела жертв складывают в грузовые контейнеры.

В стране объявлены карантинные меры, в бедных районах страны итальянцы уже отказываются платить за еду - нечем: пандемия оставила итальянцев без денег и без работы.

В Испании наблюдается схожая ситуация. Пациенты вынуждены ждать в коридорах по нескольку дней, потому что для них буквально не хватает коек.

На дефицит защитных средств жалуются американские врачи. Напомним, ранее в США констатировали смерть двух малышей, заразившихся коронавирусом.

В Индии, которая также сидит на карантине, на улицах для граждан сделали специальные разметки, чтобы люди соблюдали дистанцию. Некоторые уходят в самоизоляцию на деревьях, сообщила Скабеева.

Ролик выложен в телеграм-канале ведущей.