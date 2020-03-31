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Индусы самоизолируются на деревьях, итальянцы не могут заплатить за еду
31 марта 2020, 15:35 • 36 • В мире
В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. В серьёзно пострадавшей от болезни Италии в некоторых районах местные жители уже не могут заплатить за еду. В Индии, где также ввели карантин, местные жители ходят по улицам по разметке, а некоторые и вовсе самоизолируются на деревьях.
Во всём мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. По последним данным, сообщает ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева, число заражённых - 755 591, число погибших - 36 873.
По словам итальянских врачей, они работают на пределе возможностей. При этом за Италией сохраняется печальное лидирующее место по числу заражённых COVID-19.
В моргах с ситуацией не справляются, тела жертв складывают в грузовые контейнеры.
В стране объявлены карантинные меры, в бедных районах страны итальянцы уже отказываются платить за еду - нечем: пандемия оставила итальянцев без денег и без работы.
В Испании наблюдается схожая ситуация. Пациенты вынуждены ждать в коридорах по нескольку дней, потому что для них буквально не хватает коек.
На дефицит защитных средств жалуются американские врачи. Напомним, ранее в США констатировали смерть двух малышей, заразившихся коронавирусом.
В Индии, которая также сидит на карантине, на улицах для граждан сделали специальные разметки, чтобы люди соблюдали дистанцию. Некоторые уходят в самоизоляцию на деревьях, сообщила Скабеева.
Ролик выложен в телеграм-канале ведущей.
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