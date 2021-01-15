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Индонезию тряхнуло: счёт раненым идёт на сотни. Есть жертвы

15 января 2021, 22:30  •  55 • В мире
После серии землетрясений в Индонезии ранеными оказались почти шесть сотен человек. Сообщается и о как минимум семи жертвах произошедшего. Метеорологи пугают новой угрозой - цунами.
Метеорологи предсказали Индонезии мощные афтершоки после серии уже случившихся в регионе землетрясений. Сообщается как минимум о семи жертвах произошедшего, а счёт раненым идёт на сотни. По последним данным, их порядка 600 человек.
Индонезийское Агентство метеорологии не исключает того, что после серии землетрясений регион подвергнется новой угрозе - цунами. Такой вариант развития событий допускается в том случае, если подземные толчки усилятся по сравнению с уже ранее зафиксированными.

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