Индонезию тряхнуло: счёт раненым идёт на сотни. Есть жертвы

Метеорологи предсказали Индонезии мощные афтершоки после серии уже случившихся в регионе землетрясений. Сообщается как минимум о семи жертвах произошедшего, а счёт раненым идёт на сотни. По последним данным, их порядка 600 человек.

Индонезийское Агентство метеорологии не исключает того, что после серии землетрясений регион подвергнется новой угрозе - цунами. Такой вариант развития событий допускается в том случае, если подземные толчки усилятся по сравнению с уже ранее зафиксированными.