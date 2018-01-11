Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Проплаченная акция»: радикалы совершили нападение на храм УПЦ Московского патри...
Антропология власти (Познавательное ТВ, Олег Чагин)
Для кого может стать ловушкой китайская точка опоры Евросоюза?
Британцы подготовили на Украине очередную порцию пушечного мяса
Главная / Аналитика

Индонезия : лакомый кусок для ИГИЛ

11 января 2018, 07:39  •  102 • Аналитика
Отклики событий на Ближнем Востоке донеслись и до Индонезии, при этом такой силы, что стали представлять угрозу для безопасности страны. Индонезия, с населением в 250 млн. человек, является самой крупной мусульманской страной и при этом самой молодой, если исходить из численности молодежи в составе населения (по этому показателю она уступает только Пакистану). И от того, сохранит ли исламское большинство страны религиозную толерантность или присягнет на верность джихаду зависит не только будущее, но и настоящее развития страны.



В сентябре этого года страны АСЕАН выступили с заявлением, в котором осудили террористическую группировку ИГИЛ и выразили свою солидарность с международными действиями по борьбе с ней. И сделано это было не столько под влиянием международного сообщества, озабоченного развитием ситуации на Ближнем Востоке, а скорее исходя из интересов собственной безопасности в свете распространения влияния радикальных джихадистов в странах региона. Наиболее уязвимое в этом плане положение у Индонезии.



И тому есть объяснение. В стране действуют террористические исламистские группировки джихадистского толка, готовые оказать поддержку ИГИЛ, что было продемонстрировано видеообращениями их лидеров, размещенными в Интернете. Именно они открыто призывают индонезийцев с оружием в руках сражаться на стороне ИГИЛ, в рядах которой насчитывается сегодня не менее 200 выходцев из Индонезии. Как правило, это молодые люди в возврате 20-30-ти лет, образованные и довольно обеспеченные, которые оказались в плену идей создания исламского халифата. А то, что борьба за него сегодня ведется в Сирии, укрепляет их в вере в правильности своего выбора, что основывается, по мнению аналитиков из индонезийского Института политического анализа конфликтов, на эсхатологических представлениях, согласно которым последняя битва перед концом света состоится в стране Шан (это одно из названий Сирии в исламе).

Вербовка будущих боевиков ведется разными путями: проповеди в мечетях и распространение религиозной литературы джихадистского толка, социальные сети, местные радикальные исламские группы. Благодатной почвой для вербовщиков являются студенты, в том числе и обучающиеся за границей, в частности в Турции, которая является главной транзитной страной (они попадают туда по туристическим или студенческим визам, а также в рамках гуманитарных миссий), через которую индонезийские джихадисты переправляются в Сирию.

Угроза распространения влияния ИГИЛ в Индонезии с сопутствующим укреплением позиций радикального исламизма в стране объясняется как имеющейся в стране организационной базы террористов, сильных лидеров, готовых присягнуть на верность халифату, так и наличием восприимчивой к этой идее социальной базы, насчитывающей пока примерно 3 тыс. человек (по крайней мере, столько индонезийцев выразили свою преданность ИГИЛ он-лайн), но способной возрасти в численности, в случае активизации сторонников ИГИЛ, по их возращению на родину. Они прошли военную подготовку, укрепили свой боевой дух и обросли международными связями.

Впервые с 1990-х годов, когда индонезийские экстремисты воевали в Афганистане, возникла реальная угроза вовлечения местных исламистов в мировое террористическое движение с опасными для стабильности Индонезии последствиями. Индонезийские джихадисты воюют не только за создание исламского халифата на Ближнем Востоке, но готовы воплотить эту идею и в Индонезии (это входит в планы ИГИЛ) с зародышем в районе Посо. Но границы Индонезийского халифата, как составной части Юго-Восточного халифата под названием Daulah Islamiyah Nusantara (с включением Малайзии), могут расшириться, учитывая существующие анклавы активности его приверженцев. Это – Западная, Центральная, Восточная Ява, Джакарта, Суматра, Калимантан и другие районы.

Сам факт их распространения по всему архипелагу затрудняет борьбу с радикальными исламистами, которая ведется сегодня по разным направлениям в тесном сотрудничестве государства с ведущими массовыми мусульманскими организациями. То, что они единодушно открыто осудили идею халифата в Индонезии, вселяет некоторый оптимизм в возможность массового противодействия угрозе распространения радикального ислама в стране. На их помощь и содействие в первую очередь и рассчитывает государство, пытаясь лишить сторонников ИГИЛ социальной опоры в обществе.
Ждёт ли Иран судьба Сирии?


Само же государство с некоторым опозданием отреагировало на угрозу распространения влияния ИГИЛ в стране, несмотря на проведение его сторонниками в марте массовой демонстрации в центре Джакарты. Лишь только после размещения в июле на YouTube видеобращения индонезийского боевика из ИГИЛ с призываем к своим соотечественникам присоединиться к битве за халифат, уходящий в отставку президент страны Юдойоно ввел запрет на деятельность этой организации в стране, за которым последовали аресты подозреваемых в связях с ней.

Однако органы безопасности Индонезии сетуют на отсутствие законов, аналогичных действующим в Малайзии и Сингапуре, которые позволили бы задерживать сторонников ИГИЛ без суда и следствия. Сегодня же такая профилактическая миссия ограничивается лишь осуществлением мониторинга за их деятельностью. Рассматриваются и другие направления противодействия угрозе распространения влияния ИГИЛ – правовые (в частности, ставится вопрос о лишении индонезийцев, воющих на стороне другого государства, гражданства), организационные(ужесточение визового режима и контроля над тюрьмами, откуда сегодня осужденные террористы могут свободно передавать видеообращения, а также над мечетями, где осуществляется религиозная обработка будущих боевиков),пропагандистские (использование средств массовой информации для контрпропаганды учений радикальных джихадистов, с учетом того, что около 80% интернет-пользователей страны проявляют активность в социальных сетях, которые являются основным каналом вербовки боевиков ИГИЛ), идеологические (осуществление разъяснительной работы с населением о враждебности учения ИГИЛ ценностям индонезийского общества).

Угроза распространения влияния ИГИЛ в Индонезии измеряется не только человеческими жертвами в результате террористических актов, но и попытками создания халифата в стране. Главная опасность – в возможном расколе мусульманской общины, в сеянии религиозной розни, в подрыве устоев идеологии Панчасилы, обеспечивающей единство Индонезии, а соответственно и ее стабильность.
Автор: Наталья Рогожина, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, специально для Интернет-журнала «Новое Восточное Обозрение» https://ru.journal-neo.org/2014/12/19/indoneziya-lakomy-j-kusok-dlya-igil/

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

102
Источник
Похожие новости
10 января 2018, 12:09
Турецкое коварство, американская подлость
11 января 2018, 07:39
Россия — страна несерьёзная, а потому в ней нет демократии
11 января 2018, 07:39
Странная война в Идлибе: как Москва смогла заставить боевиков ИГИЛ работать на себя

11 января 2018, 07:39
Грузинский парадокс
10 января 2018, 12:09
ЦРУ проморгало Северную Корею
11 января 2018, 07:39
Индонезия : лакомый кусок для ИГИЛ
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
06 января 2018, 00:54
СССР не позволял себя унижать, как сегодня унижают Россию
10 января 2018, 12:09
Турецкое коварство, американская подлость
06 января 2018, 02:40
Неправильный эксперт рассказал, что не весь мир с нами
07 января 2018, 15:39
«Иск Москвы будет выше»: в России отреагировали на планы ЕС взыскать €1,4 млрд за эмбарго на поставки свинины
04 января 2018, 09:54
Надо меньше пить. Горилки
07 января 2018, 14:28
Итоги 2017: самое главное на шоу Владимира Соловьева
09 января 2018, 16:39
Нефть и газ остались только у России. Остальной мир нервно курит в сторонке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.