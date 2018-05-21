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Индо-испанское наваждение в России

21 мая 2018, 08:24  •  67 • Аналитика
Дежавю — форма психического расстройства, при которой человеку кажется, что событие, происходящее с ним впервые, якобы когда-то уже случалось в его жизни. По-русски это называется наваждением.



1994 год. Толчком к написанию этого материала послужила сценка, которую я увидел возле конторы нефтяной компании "Лукойл", что недалеко от привокзальной площади Волгограда. Одно из прилегающих зданий начали отделывать снаружи и соорудили вдоль него на тротуаре дощатые мостки с навесом для безопасности прохожих. Доски были совсем новенькие, чудно пахли лесом, светило августовское солнышко, а вдоль стенки на мостках неподвижно растянулся бомж, проходу он совсем не мешал...



Это был приземистый мужичок лет от 30 до 40, сильно немытый, в грязных обносках, но на вид совсем здоровый, даже крепковатый, на голове нахлобучена шляпёнка с полями. В нём угадывалась несложная биография: отец-алкаш, уличное детство, отсидка на зоне по мелкой краже или "хулиганке", там "приблатнился", бегая в "шестёрках" у какого-нибудь "шишкаря"... Вышел, жилья нет, на работу не берут, да и что он умеет... Так вконец и опустился. Но его вид и поза опять заставили меня, в который уже раз, мучиться, вспоминая, где я видел такую же картину?

К счастью, на этот раз осенило довольно быстро. Да он же вылитый испанский бомж, такой же по фигуре и шляпёнке в их вкусе, вот только лежали они обычно на скамейках мадридских скверов и рядом — непременная бутылка дешёвого вина, выпитая наполовину, а вид у них сытый, здоровый... Но этот-то лежит неподвижно, хотя и без сна, как те, в Индии, в Калькутте, на асфальте, среди спешащей толпы... Лежат страшно худые, смотрят и молчат... Нет, вот один, безрукий, пытается лёжа что-то подцепить ртом из-под метлы дворника...

В 80-м и 84-м гг. в составе молодёжных групп довелось мне побывать в Индии и Испании. Для нас, тогдашних, поездка на Запад или в страны "третьего мира" была большой и редкой удачей, дававшей огромное количество впечатлений, резко врезавшихся в память. Это было как путешествие в другой мир, на другую планету. Но когда после перестройки наша страна начала мучительно вписываться в жизнь, которую всегда вела эта "другая планета", то тут и стали меня посещать ощущения, будто я на короткие мгновения опять возвращаюсь в те года, то в Индию, то в Испанию...

В 84-м году прошло всего 9 лет, как умер диктатор Франко, друживший ещё с Гитлером, его испанская "Голубая дивизия" воевала в 42-м году в России. Испания при Франко была страной, наглухо закупоренной, и его режим надоел испанцам хуже горькой редьки. После смерти диктатора они резко провели свою демократизацию и просто ломились в Европейский союз, но их не пускали, так как Испания была беднейшим краем Западной Европы, хуже было только в Португалии. Что же касается Индии, то её открытой, бьющей в глаза, непристойной нищете ужасался ещё Юрий Гагарин после своего визита туда. Индуизм, господствующая религия этой страны, воспитывает в народе смирение и созерцательность, стремление к нирване, то есть получению радости в углублении в себя, в личные телесные ощущения, а не от активной деятельности по достижении жизненного успеха. Носители прогресса и современного образа жизни в Индии — это тончайший процент состоятельных людей, получивших образование в западных, в том числе российских университетах. Но они существуют сами по себе, почти не меняя нравы основной толщи громадного населения. Да и неинтересно это тамошним интеллигентам... Столичный район Нью-Дели населён врачами, инженерами, юристами, некрупными бизнесменами, теми, кого называют "средний класс". Чистые тротуары, лужайки-газоны без сориночки, по которым неспешно гуляют стайки павлинов. А в тени садов — красивые просторные особняки в три-четыре этажа. В первом этаже гараж, кухня, кладовые и прочая хозяйственность, на втором банкетно-гостиный зал и кабинет главы семьи, верхние этажи заняты семейными апартаментами и комнатами для слуг. А прислуги этой — просто море! Западные "среднеклассники", даже очень обеспеченные, и не мечтают о слугах, лишь иногда позволяя себе приходящую домработницу на один-два часа в неделю. А в Индии это даже не вольнонаёмная обслуга в нашем привычном понимании, но что-то вроде патриархальной дворни у старинных русских помещиков, на любой "чих" хозяйской семьи приставлен свой человек...
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В первые дни пребывания тогдашние столичные города Индии и Испании (Дели, Бомбей, Мадрид) просто заткнули мне глаза кричащими рекламными вывесками. Казалось, ими заляпано всё и вся... Причём в Испании в рекламе сильно использовалась сексуальная струя, часто просто по-дурацки! Например, в рекламные рисунки запчастей к деревообрабатывающим станкам напихали женские прелести ни к селу, ни к городу! Оказывается, при Франко католическая цензура весьма жёстко пресекала все сексуальные игривости в средствах массовой информации, театре и кино, и тогдашние испанцы были "озабочены" так, что любой намёк на "это" привлекал их внимание, чем и пользовались торговцы. А ещё были стриптизы и секс-шопы чуть не в каждой подворотне... Очень поражало обилие банков. Мы не понимали, на кой ляд их столько? Госбанк и сберкассы, вот и хватит, остальные-то зачем?

В Индии впервые увидел частных охранников, все как один в полевой армейской форме, такой песочный камуфляж, но без погон. А вот испанские секьюрити были одеты в белый верх, чёрный низ при непременном галстуке и газовом пистолете с резиновой дубинкой. А ещё в "перестроечной" Испании вылезли на свет толпы проституток, раньше-то их стыдились и гоняли, а теперь они вечерами просто заполоняли центр Мадрида, площади Пуэрто дель Соль и Пласа Майор. Но роились они не вокруг отелей, как у нас в Москве на Тверской, а вокруг кинозалов, крутивших эротические фильмы, видимо, после зрелищ мужики легче раскошеливались на продажную "любовь". А ещё в мадридском метро липли педерасты, как в нынешней Москве.
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И — проблема цыган! Испанцы простонали нам все уши, что "потомки" Кармен — основные продавцы наркоты, спасу от них нет! Молодые наркоманы в погоне за дозой вырывают у женщин сумки, проезжая на мотоциклах, или бьют прохожих по головам в глухих переулках. А в Индии цыганки пробирались к нам за ограду курорта и впаривали нашим девушкам по дешёвке индийские платья-сари, это просто куски материи, обматываемые особым образом вокруг тела. Выглядели эти сари, ну — чистый шёлк, однако чуть намочишь — краска мгновенно слезает, а под ней — рогожа из мерзейшей мешковины!

В Испании ходили в парламент — кортесы, слушали дебаты о том, что делать с террористами Страны басков, повадились, понимаешь, взрывать опоры линий электропередач. В Индии ходили вокруг здания парламента, побеседовали с группой депутатов после дебатов по Нагаленду. Есть в Индии народ нага, а его боевики получают оружие из Китая и зверски дерутся с индусами и их армией. По нынешним временам у меня сложилось впечатление, что редкая крупная страна в мире не имеет свою открытую или потенциальную "Ичкерию".

Я мог бы очень долго показывать разные сходства Индии и Испании 80-х с нынешней Россией, но всё хорошо в меру. Вернусь в начало. Назад шёл я той же дорогой, где лежал неподвижный бомж. В первый раз я подходил к нему сзади, а в этот — со стороны головы, то есть должен был встретиться с ним глазами. Ещё издалека, на подходе, в душе возник дискомфорт... Неужели увижу взгляд, похожий на предсмертную нирвану индийского доходяги? Впереди меня шёл солидный мужчина, за ним две женщины. Когда мужчина поравнялся с лежачим, тот поднял голову и протянул руку за подаянием, но прохожий только отмахнулся раздражённо... И тут у бродяги прорезался такой энергичный блатной басок, что у меня враз испарились все наваждения! Бомж завопил на всю улицу: "Я жрать хочу, а вы все мимо и мимо... Достали..." Далее — длинно, виртуозно и непечатно. Да в Индии за такой матерный рык его б в полиции бамбуком по пяткам так отходили, что на месяц бы онемел, а в Испании наручниками в участке завязали б на пару часов в такой позе-йоге, что год бы потом распутывался. Главное, что его бы мгновенно сдали сами прохожие, вызвав патруль.

А мы — ничего, втянули головы в плечи и — молча мимо…
Автор: Михаил Гольдреер

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