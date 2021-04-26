Индию сотряс "коронавирусный шторм": На улицах городов развели погребальные костры

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что страну потряс "коронавирусный шторм". На данный момент установлен максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом. Местные крематории не справляются из-за большого количества умерших, на улицах городов разведены огромные погребальные костры.

В Минздраве Индии заявили о максимальном суточном приросте заразившихся коронавирусом. Как сообщили в ведомстве, показатель бьёт рекорды четвёртый день подряд. Сообщается, что за сутки было выявлено почти 350 тысяч заболевших.

По словам премьер-министра страны Нарендры Моди, Индию сотряс "коронавирусный шторм".

Он подчеркнул, что гражданам следует быть осторожными и напомнил о возможности вакцинироваться против коронавирусной инфекции

По сведениям Reuters, обстановка в стране такова, что в Нью-Дели примерно каждые четыре минуты кто-то умирает от коронавируса. В целом по стране ежедневно регистрируют порядка 2 тысяч смертей от COVID-19.

Из-за большого количества умерших местные крематории перестали справляться, и тела сжигают на больших кострах. Церемонии проводятся по индуистским обрядам.

Общее число заболевших COVID-19 в Индии с начала пандемии достигло 16,96 миллиона человек. По некоторым данным, новая волна коронавируса в Индии достигнет своего пика к середине мая.