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Индийцы заставят своих журналистов извиняться перед Россией за ошибку с Путиным

08 апреля 2021, 23:10  •  29 • В мире
Индийцы заставят своих журналистов извиняться перед Россией за нелепую ошибку в газете, где была опубликована фотография Путина.
В Индии разразился громкий скандал после того как местная газета Indian Express проиллюстрировала материал о судебном процессе над журналистом Варуном Хирематом фотографией президента России Владимира Путина. В подписи под снимком говорилось, что на фото изображён президент России, хотя ни Москва, ни Путин лично не имеют никакого отношения к сюжету материала.
Это крайне возмутило индийских читателей, которые начали обвинять сотрудников газеты в непрофессионализме. Некоторые из них даже обратились к аккаунтам Кремля и посольства России в соцсетях, предлагая русским потребовать от журналистов извинений.
В конечном итоге редакция Indian Express опубликовала официальное заявление. В нём говорится, что причиной появления портрета Путина стала техническая ошибка и что издание сожалеет о произошедшем.
Отметим, что Путин является частым "гостем" на страницах западных изданий. Особенно сильно президента России любят вспоминать американские и британские журналисты. Впрочем, случаев публикации фотографии Путина по ошибке до сегодняшнего дня ещё не было.

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