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Индийцы возмутились неуместной фотографией Путина в местной прессе

09 апреля 2021, 00:05  •  128 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Газета ошибочно разместила в статье портрет президента РФ
Газета Indian Express разместила на первой полосе ошибочно фотографию президента РФ Владимира Путина под статьей, которая абсолютно не имела к нему никакого отношения, что удивило и возмутило индийских читателей. Они обратились с жалобами в официальный аккаунт Кремля.
Речь идет о публикации, в которой издание сообщало о судебном процессе над журналистом Варуном Хирематом. Однако материал был проиллюстрирован снимком главы российского государства.
На этот промах обратил внимание пользователь с ником Rishi Bagree в своем "Твиттере", где он разместил скриншот статьи с подписью "Почему фото Путина???".
Why Putin's Picture ???? pic.twitter.com/wMWDbzSZMu
— Rishi Bagree

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