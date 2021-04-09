Индийцы возмутились неуместной фотографией Путина в местной прессе

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Газета ошибочно разместила в статье портрет президента РФ

Газета Indian Express разместила на первой полосе ошибочно фотографию президента РФ Владимира Путина под статьей, которая абсолютно не имела к нему никакого отношения, что удивило и возмутило индийских читателей. Они обратились с жалобами в официальный аккаунт Кремля.

Речь идет о публикации, в которой издание сообщало о судебном процессе над журналистом Варуном Хирематом. Однако материал был проиллюстрирован снимком главы российского государства.

На этот промах обратил внимание пользователь с ником Rishi Bagree в своем "Твиттере", где он разместил скриншот статьи с подписью "Почему фото Путина???".

Why Putin's Picture ???? pic.twitter.com/wMWDbzSZMu — Rishi Bagree Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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