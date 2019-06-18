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Индийский "Гудини" в цепях появился через сутки после трюка. Но уже не дышал
18 июня 2019, 23:24 • 56 • В мире
Индийский иллюзионист Чанчал Лахири решил повторить трюк Гарри Гудини, погрузившись на дно реки в цепях. Однако все кончилось трагедией: тело факира нашли только через сутки, естественно, бездыханным.
Лахири, по данным BBC News, решил повторить трюк знаменитого иллюзиониста Гарри Гудини, причем в условиях водоема. Для проведения фокуса он избрал реку Хугли, которая примыкает к Гангу.
При этом факир согласовал выступление с местными властями и полицией, но скрыл, что намерен исполнить смертельно опасный номер. Он отметил лишь, что будет выступать перед публикой на борту лодки, а трюк скромно назвал "дополнительным", не уточнив деталей.
В итоге на глазах у зрителей Лахири заковали в цепи и опустили с катера на дно реки. По плану он должен был выплыть на поверхность через несколько минут… Но когда прошло уже 10 минут, зрители забили тревогу и позвонили в полицию.
Тело факира искали около суток. В итоге труп вынесло на берег в километре от того места, где его опускали в воду.
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