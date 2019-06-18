Индийский "Гудини" в цепях появился через сутки после трюка. Но уже не дышал

Лахири, по данным BBC News, решил повторить трюк знаменитого иллюзиониста Гарри Гудини, причем в условиях водоема. Для проведения фокуса он избрал реку Хугли, которая примыкает к Гангу.

При этом факир согласовал выступление с местными властями и полицией, но скрыл, что намерен исполнить смертельно опасный номер. Он отметил лишь, что будет выступать перед публикой на борту лодки, а трюк скромно назвал "дополнительным", не уточнив деталей.

В итоге на глазах у зрителей Лахири заковали в цепи и опустили с катера на дно реки. По плану он должен был выплыть на поверхность через несколько минут… Но когда прошло уже 10 минут, зрители забили тревогу и позвонили в полицию.

Тело факира искали около суток. В итоге труп вынесло на берег в километре от того места, где его опускали в воду.