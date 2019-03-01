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Индийский "Бизон" с русским "Копьем" заставили Пакистан уйти в пике: Воздушная схватка в Кашмире оказалась не сказочной

01 марта 2019, 22:09  •  151 • В мире
Модернизированный российскими специалистами индийский МиГ-21 сопоставим с F-16 ВВС Пакистана. Об этом заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя новость о том, как МиГ-21 ВВС Индии сбил, казалось бы, более современный F-16 пакистанских ВВС. Воздушная схватка произошла над Кашмиром 27 февраля. Индийский МиГ-21UPG Bison с радиолокационной станцией "Копье" российской разработки сумел отправить в пике пакистанский F-16. Однако победа оказалась не сказочной: в Нью-Дели признали, что в том бою также был атакован и сбит МиГ-21.
Истребитель МиГ-21 ВВС Индии действительно сбил пакистанский F-16 в ходе воздушного боя над Кашмиром 27 февраля. Как рассказал вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур, F-16 упал на части подконтрольной Пакистану территории Джамму и Кашмира. В качестве доказательств применения стороной противника более совершенных "Фальконов" Индия представила обломки ракеты AIM-120 AMRAAM, которой вооружены эти истребители.
По информации СМИ, в воздушной схватке индийская сторона задействовала восемь истребителей, включая четыре Су-30МКИ и два МиГ-21, пакистанская — 24 самолета, в том числе восемь F-16.
В разгар боя МиГ-21 атаковал F-16, и противник был повержен. Это неудивительно, констатируют военные эксперты. Как отмечает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, речь идет о модификации МиГ-21-93, впоследствии получившей обозначение МиГ-21UPG Bison. Его возможности позволяют атаковать и более совершенные военные суда.
В частности, пояснил он, купленный индийскими ВВС истребитель ранее был модернизирован российскими специалистами.
По своим боевым возможностям и тактико-техническим характеристикам модернизированный с помощью России МиГ-21 может потягаться с F-16 в той конфигурации, в которой они есть у ВВС Пакистана, подчеркнул эксперт.
Коротченко в комментарии для ТАСС пояснил, что самолет в ходе работ по усовершенствованию получил новую радиолокационную станцию "Копье" разработки российского НИИ "Фазатрон", расширенную номенклатуру вооружения, современные индикаторы на лобовом стекле, нашлемную систему целеуказания, многофункциональные дисплеи в кабине. Кроме того, ему также обновили покрытие, благодаря чему заметность самолета снижена для радаров.
Потому говорить о "сказочной" возможности МиГ-21 сбить пакистанский "Фалькон" не приходится, это реально.
Майор ВВС Андрей Красноперов в комментарии российским журналистам также указывает, что в данной схватке свою роль сыграл и профессионализм индийского пилота. F-16 – самолеты другого поколения и технически превосходят МиГ-21, но никто не застрахован от ближнего боя, когда воюют на виражах, подчеркнул он.
В комментарии "Взгляду" пилот объяснил, что летчик должен быть более опытным, чтобы сбить F-16 с учетом все тех средств ПВО, которые он имеет. "Индийский летчик – профессионал", - указал Красноперов.
При этом, несмотря на поражение пакистанского F-16, индийский "герой"- МиГ-21 был сбит, а его пилот взят в плен.
Однако позднее приняли решение в Исламабаде, и в качестве доброй воли летчика вернули на родину.
Индийский военный пилот Абхинандан Вартхаман, который передан Пакистаном в пятницу официальным представителям Нью-Дели, вернулся в Индию через единственный действующий между странами пограничный пункт "Вага". Возвращение военного летчика транслировали индийские телеканалы. Несмотря на то что планировалось возвращение утром, передача пилота индийской стороне состоялась лишь под вечер 1 марта.

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