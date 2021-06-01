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Индийские заключённые объяснили нежелание покидать тюрьмы. У властей иное мнение
01 июня 2021, 23:30 • 53 • В мире
Заключённые тюрем в Индии массово отказываются покидать места лишения свободы. Они объяснили, чем вызвано их решение, но власти видят причину совсем в ином.
Верховный суд Индии 8 мая принял решение разгрузить тюрьмы. Кого можно было отпустить под залог, должны были оказаться на свободе. Покинуть места лишения свободы должны были и те, кто может выйти условно-досрочно. Менее чем за месяц пенитенциарные учреждения покинули 9200 человек из первой категории и 2200 - из второй.
Издание India Today сообщило, что далеко не все индийцы жаждут свободы. 21 заключённому было удобрено УДО, но все они письменно заявили о своём желании остаться в тюрьме.
По словам руководителя индийской тюремной системы Ананда Кумара, позицию этих граждан следует "принять и уважать". Сами заключённые говорят, что предпочитают оставаться в тюрьме из-за COVID-19. В камерах у них ограничен круг контактов, им дают еду, предоставляют лекарства, их регулярно осматривает врач.
Кумар объяснил решение "сидельцев" тем, что на свободе им придётся вступить в борьбу за выживание, придётся трудиться, чтобы были деньги на жизнь.
Индия уже несколько недель занимает вторую строчку в мире по заболеваемости коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, в этой стране за всё время пандемии заразилось 28,1 миллиона человек, умерло - свыше 330 тысяч.
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