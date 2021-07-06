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Индийская эпидемия добралась до Гватемалы
06 июля 2021, 02:10 • 45 • В мире
В конце мая Индия переквалифицировала вспышку мукормикоза ("чёрной плесени") в эпидемию. Это заболевание добралось до Гватемалы.
Министерство здравоохранения Гватемалы на своей странице в Twitter сообщило о первой смерти пациента с мукормикозом. 29 июня скончалась женщина, у которой "чёрная плесень" лабораторно подтверждена.
По словам эпидемиолога Эдвина Кальгуа, сообщили в гватемальском минздраве, у пациентки был сахарный диабет. Женщина также перенесла коронавирусную инфекцию.
Связь COVID-19 и смерти от мукормикоза подтвердил и исполнительный директор госпиталя Сан-Хуан-де-Диос Херардо Эрнандес. Отмечается, что в Гватемале есть и другие "подозрительные случаи" заболеваний, но пока у них не имеется лабораторных подтверждений.
Мукормикоз вызывается грибковой инфекцией. Заражаются люди, которые постоянно контактируют с плесневыми спорами из окружающей среды. Обычно грибок проникает в организм через повреждение кожи - ожог, царапину, порез. Наиболее опасные последствия фиксируются у людей с сахарным диабетом, а также пациентов, проходящих курс лечения стероидами и получающих кислородную терапию из-за COVID-19.
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