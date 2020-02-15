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Индия заявила о намерении создать гиперзвуковую ракету

15 февраля 2020, 19:39  •  42 • Аналитика

В планах Нью-Дели – разработка собственной ракеты, способной поражать воздушные цели на дальности в 400-500 км. Но без совместного с Россией проекта не обойтись.


Более двадцати лет назад, в 1998 году, было создано российское-индийское предприятие BrahMos, получившее свое название в честь двух рек – Брахмапутры и Москвы. Предприятие создавалось специально для работы над сверхзвуковой противокорабельной ракетой, получившей такое же название. 5 сентября 2010 года на полигоне Чандипур в Индии ракета была испытана и действительно показала сверхзвуковую скорость. В итоге индийские вооруженные силы получили несколько сотен таких ракет, основная часть была поставлена в ВМС, но и у сухопутных войск также появились свои «БраМосы».



В декабре 2019 года в Индии прошли очередные пуски ракеты. Первая ракета, выпущенная с мобильной пусковой установки на полигоне Чандипур, поразила учебную цель в Бенгальском заливе, а вторая ракета была запущена с истребителя Су-30 МКИ. Скорость ракеты в 2,5-2,8 раза превосходит скорость звука, а дальность поражения целей составляет до 450 км.

Автор американского издания The National Interest Захари Кек считает, что ракеты BrahMos стали важным компонентом индийских сил сдерживания, наряду с ракетой Agni-V и подводными лодками с баллистическими ракетами. К 2020 году планировалось закончить работу и над проектом BrahMos-II с дальностью полета в 450 км.

Теперь индийское руководство намерено использовать потенциал совместного российско-индийского предприятия BrahMos для создания новой ракеты класса «воздух-воздух», главной задачей которой станет поражение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения типа AWACS на расстоянии до 500 км. К тому же, ракета сможет поражать самолеты-заправщики противника. При разработке ракеты будут использованы технологии, применявшиеся при создании BrahMos.

Сейчас Индия в вопросе уничтожения радиолокационных систем противника всецело зависит от российских ракет. Но командование военно-воздушных сил страны очень обеспокоено этим фактом. Вечная гонка вооружений с соседним Пакистаном не дает Нью-Дели ни минуты спокойствия. Так, в Индии обеспокоены, что Пакистан может оперативно закупить ракеты с большей дальностью полета у Китая. И Китай, у которого не простые отношения с Индией, с радостью продаст их своему геополитическому союзнику.

Разрабатывать новую ракету будет Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO), которая вместе с российским ОАО «ВПК „НПО машиностроения“» в свое время и разрабатывала BrahMos. Ожидается, что ракеты, разработанные Индией, будут в пять-шесть раз превышать скорость звука.

Кстати, успех использования ракеты BrahMos индийскими вооруженными силами привел к появлению запросов на покупку ракеты у Индии со стороны других государств. Не случайно руководитель индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Сатиш Редди заявил, что ракеты BrahMos сейчас становятся очень востребованным экспортным продуктом. Например, в 2020 году ожидается подписание контракта на поставку ракет на Филиппины, где в октябре 2019 года была создана первая ракетная батарея наземного базирования филиппинской армии.

Если у Индии появится свое собственное гиперзвуковое оружие, она приблизится к России, США и Китаю, которые уже давно проводят испытания своих гиперзвуковых ракет. На этом обстоятельстве и акцентирует внимание индийская пресса, подчеркивая важность развития военного потенциала страны на фоне существующих рисков. К этим рискам относится возможность конфликта с Пакистаном или Китаем, тем более, что с первым периодически и так происходят пограничные вооруженные столкновения в штате Джамму и Кашмир.
Илья Полонский

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