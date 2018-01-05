Индия сжалилась над Украиной и прислала вакцины

«Индийское правительство сделало подарок Украине к Новому году и Рождеству, доставив очень нужный гуманитарный груз – более 130000 доз специфических сывороток: 80000 доз сыворотки противостолбнячной, 35000 доз противостолбнячного иммуноглобулина, 900 доз противодифтерийной сыворотки, 14450 доз антирабической сыворотки (вакцина от бешенства. – Ред.), 1500 доз лиофилизированного антитоксина противозмеиного», – сообщила врио министра здравоохранения Украины американка Уляна Супрун.

После государственного переворота 2014 года вакцины и сыворотки в стране стали стремительно исчезать. Супрун своеобразно объяснила острый дефицит жизненно важных препаратов: «С 2014 года в Украине отсутствуют сыворотки и иммуноглобулины из-за отсутствия регистрации. Только весной 2017 года зарегистрировано два антирабических иммуноглобулина израильского и украинского производства. Министерство здравоохранения не может быть инициатором регистрации, а местные власти не могут закупать незарегистрированные препараты, поэтому гуманитарные грузы – единственный путь обеспечить граждан Украины сыворотками или иммуноглобулинами в случае необходимости».

Правда в том, что до 2014 года большинство иммунобиологических препаратов Украина получала из России. Однако ещё до государственного переворота украинский парламент на законодательном уровне разрешил регистрировать на Украине только те, которые имеют международный сертификат GMP (с 15 февраля 2013 года эта норма вступила в действие). Российские препараты, ориентированные в основном на внутренний рынок, сертификатов GMP не имели по причине их ненадобности в России. В их числе антирабическая вакцина, БЦЖ, оральная полиомиелитная вакцина, дифтерийный и столбняковый анатоксины, а также лекарственные средства, аналогов которых нет на Украине: это, прежде всего, сыворотки: противогангренозная, противоботулиническая, проиводифтерийная. Среди эксклюзивных препаратов – бактериофаги: дизентерийный, сальмонелезный, синегнойный и другие. Эти препараты знакомы украинским медикам более 30 лет, их эффективность и безопасность доказана годами использования. Поэтому в том же 2013 году, опасаясь дефицита иммунобиологических препаратов, министерство здравоохранения в бытность премьером Азарова разрешило использовать российские вакцины и сыворотки без GMP-сертификации. «Если этого не сделать, то, к примеру, больше 700 тысяч детей останутся без вакцинации против туберкулеза (БЦЖ) и вообще остановится вакцинация против бешенства (болезнь со 100% летальностью)», – здраво рассудили тогда в украинском министерстве здравоохранения.

После «революции гидности» всё пошло иначе. Новая власть, пообещавшая населению Украины «жить по-новому», вспомнила о GMP-сертификации, но решила забыть о разрешении свергнутой власти закупать и использовать российские вакцины и сыворотки. В 2015 году уже никого в министерстве здравоохранения не беспокоило, что украинские дети останутся без вакцинации, а люди начнут умирать от бешенства. «Российские вакцины в Украину заходить не будут. Очень много стран, кроме Российской Федерации, которые производят лекарства. Рынок огромен», – заявил прессе летом 2015 года бывший министр здравоохранения Александр Квиташвили. И ободрил украинцев новостью о планах вакцинации против полиомиелита, к этому времени сорванной из-за отсутствия вакцины. Однако планы провалились: 1,5 млн доз вакцины, которую Украина получила в качестве гуманитарной помощи от ЮНИСЕФ за средства Канады в мае 2015 года, повторно заморозили, чем нарушили условия её хранения, а затем списали в утиль.

Дело Квиташвили продолжила волонтёр, директор по гуманитарным инициативам Всемирного конгресса украинцев Ульяна Супрун, назначенная на должность временно исполняющей обязанности министра здравоохранения в конце июля 2016 года. В статусе «врио» она по сей день. За Супрун прочно закрепилось прозвище Доктор Смерть.

Население Украины осталось без вакцин и сывороток. Сорван календарь плановых прививок. Миллионы украинских детей живут без вакцинации от туберкулёза, столбняка, дифтерии, коклюша, полиомиелита, кори. Укусы подозрительных животных превратились в общенациональную проблему, так как на Украине полностью отсутствует антирабическая вакцина. Такая же проблема с профилактикой столбняка – нет противостолбнячной сыворотки и иммуноглобулина. Родственники больных правдами и неправдами достают спасительные препараты в России или Белоруссии. Стали регистрироваться смертные случаи из-за отсутствия вакцин и сывороток. Украинские волонтёры и врачи взывали о помощи через социальные сети. Никто в случае угрозы жизни не называл Россию «агрессором», ведь в подавляющем большинстве историй спасительный препарат доставляли из Ростова, Москвы или Белгорода. Происхождение вакцин интересовало исключительно американку Супрун да национал-радикалов.

Первые партии вакцин начали поступать только в 2016 году, да и то в недостаточном количестве. Из-за отсутствия противоботулинической сыворотки в 2017 году погибли 11 человек, отравившихся ботулотоксином.

Супрун попыталась обрадовать жителей Украины: «На 2018 год мы заложили в бюджет 42 млн гривен для закупки сывороток и иммуноглобулинов для лечения. Препараты будут приобретены через международные организации и соответствующим образом зарегистрированы». 42 млн гривен по нынешнему курсу – это всего лишь около $1,5 млн. Сумма для страны ничтожная. Но беда ещё в том, что даже оплаченные в 2016 году медицинские препараты поступили к концу 2017 года только на 50%, причём часть из них – с истекающим сроком годности. В 2017 году поставки медикаментов через международные организации вообще не были проведены. Как сообщает глава комитета по здравоохранению Верховной рады Ольга Богомолец: «4 млрд гривен (около $143 млн) за 2016 год выведены из страны в ноябре, а лекарств сегодня пришло только 50%. В больницах медикаментов нет, и пациентов стало меньше. Экономия – 50%. 6 млрд гривен (примерно $214 млн) за 2017 год – деньги выделены, а медикаменты не закуплены. Экономия – все 100%».

К тому же Украина в 2018 году практически не профинансировала закупку иммунобиологических препаратов на случай эпидемий. «В бюджет 2018 года на эти цели заложено всего-навсего 160 тысяч гривен ($5,7 тысячи). Это капля в море, поскольку потребность в финансировании эпидемиологического фонда, по минимальным расчетам, составляет примерно 250 миллионов гривен (около $9 млн), если учитывать потребность в вакцинации по эпидемическим показателям против гриппа. То есть нам необходимо 250 миллионов гривен, чтобы перекрыть существующие проблемы в профилактике вспышек и эпидемий инфекционных заболеваний в стране», – заявил бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

Что касается гуманитарных индийских вакцин, они, если сравнивать с проверенными временем российскими, вызывают много побочных явлений – высокую температуру, рвоту, местные реакции. Эти препараты изготовлены на азиатском генетическом материале и предназначены для слаборазвитых стран Азии и Африки, в число которых теперь попала и Украина.

Ответственные родители, у которых ещё имеются деньги, будут искать в частных клиниках качественные российские, французские, швейцарские или бельгийские вакцины, ну а безденежным украинцам придётся довольствоваться индийскими. Стоит также поинтересоваться сроком годности гуманитарных вакцин и сывороток – может оказаться, что своим подарком Индия избавилась от необходимости утилизировать эти препараты у себя в стране. И дело тут не в индийцах – это на Украине чиновники от здравоохранения ни в грош не ставят жизнь и здоровье населения и нетребовательны к качеству медицинских препаратов. А ведь по «левой» схеме гуманитарной помощи можно ввозить в страну что угодно, регистрации при этом не требуется. Как не требуется проверять и качество вакцин и сывороток, их эффективность и безопасность для жителей Украины, которые всё-таки не азиаты и не африканцы.

То, что делают Супрун и её подчинённые – преступление. Жители Украины поставлены в условия, когда их детям и им самим вместо зарегистрированных лекарственных средств предлагаются не прошедшие процедуру регистрации препараты неизвестного качества как гуманитарные подарки. А в качестве альтернативы – смерть от столбняка, ботулизма, дифтерии, бешенства или других опаснейших заболеваний. «Мы, конечно, благодарны правительству Индии, но, учитывая, какие жулики в руководстве нашего Минздрава, очень хочется узнать, что именно нам передают, с какими сроками годности, какого качества и с какими сертификатами», – прокомментировал новость об индийском подарке «под ёлочку» ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

В 2016 году с индийскими вакцинами АКДС случился скандал: оказывается, по линии ЮНИСЕФ завезли ту же самую, которую Украина отказалась регистрировать в 2008 году из-за её опасности – показатели побочных эффектов во много раз превышали предельно допустимые. «Мне просто страшно представить, что может натворить в неумелых руках цельноклеточная вакцина АКДС производства Serum Institute of India в десятидозной расфасовке, которую вот-вот развезут по областям Украины и какой катастрофой в конечном итоге это все может обернуться. Зато никакой коррупции. Наверное», – писал одесский правозащитник Павел Дибров.

Впрочем, уровень младенческой смертности на Украине (8,0 на 1000 новорождённых) пока ещё далёк от показателей в Чаде (87), Нигерии (71,2) или Сомали (96,6), так что Доктору Смерть есть куда стремиться, уводя жителей Украины подальше от россиян (6,0) и белорусов (3,6) и поближе к Африке.