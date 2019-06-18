Индия станет лидером: В ООН подсчитали, сколько людей будут жить на Земле через 30 лет

17 июня в ООН был опубликован новый доклад, в котором указывается, что к середине текущего столетия число жителей на планете достигнет 9,7 миллиарда человек. Таким образом, за ближайшие 30 лет население на Земле увеличится еще на два миллиарда человек. А к концу 21 века мировое население может достичь и 11 миллиардов.

При этом, отмечается в докладе, подготовленном Отделом народонаселения департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, из-за ожидаемого роста продолжительности жизни население планеты в целом постареет. Однако увеличивается и число стран, где население будет уменьшатся. Как считают эксперты, в разных регионах мира темпы роста жителей заметно разняться.

"Новые демографические прогнозы указывают на то, что девять стран составят более половины прогнозируемого роста мирового населения в период до 2050 года: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Объединенная Республика Танзания, Индонезия, Египет и Соединенные Штаты Америки (в порядке убывания ожидаемого роста)", — говорится в докладе.

Самой густонаселенной страной мира уже в 2027 году станет Индия, обогнав по числу жителей Китай, отмечают специалисты.

Что касается России, то в докладе ООН рассматриваются два варианта. Если сбудется пессимистический, то к 2078 году в России будут жить только 100 миллионов человек. По другому сценарию, который эксперты называли оптимистическим, население России увеличится к концу века до 160 миллионов жителей.

Об этом пишет "РИА Новости".