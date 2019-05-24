Индия сократила импорт иранской нефти после того, как американская сторона прекратила делать санкционные исключения в отношении стран, ведущих дела с Ираном.

Об этом сообщает NDTV.

«Индия резко сократила импорт из Ирана, купила 1 млн тонн нефти в апреле, в прошлом месяце, прежде чем Вашингтон усилил свою кампанию давления на Тегеран и прекратил все санкционные исключения», — заявил индийский посол в Соединённых Штатах Харш Вардхан Шрингла.

При этом дипломат не уточнил, разделяет ли Нью-Дели обеспокоенность президента США Дональда Трампа относительно Тегерана.

«Это вопрос, который должен решаться между Соединёнными Штатами и Ираном», — подчеркнул посол.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что иранскую нефть вывести с глобального рынка невозможно.

Независимый эксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.