Индия собралась ударить российской "Арматой" по Китаю? Sohu не сдержало иронии

Ранее Нью-Дели громогласно запустил программу "Сделано в Индии". По ней оружие и военная техника должны были производиться только на территории страны и из отечественных комплектующих. Китайское издание Sohu не сдержало иронии и сделало предложение дать программе новое название "Сделано где угодно".

Такая идея родилась после инцидента в долине Галван. Эта территория является спорной. Недавно там обострился конфликт между индийскими и китайскими войсками, причём последние так и не сообщили, сколько военных они потеряли во время столкновений.

Sohu пишет, что Индия после изменения ситуации в худшую для себя сторону решило приобрести достаточно крупную партию вооружения. Ранее это государство уже было вынуждено так поступать и даже просило о том, чтобы поставки производились в максимально сжатые сроки.

Автор публикации напомнил, что именно Индия является одним из самых крупных покупателей российского оружия и техники. Также есть договоры поставки аналогичных товаров из США, Израиля, Франции и ряда других стран.

По версии Sohu, Индия хочет купить у России примерно полтысячи танков Т-90, танки последнего поколения на платформе "Армата". Уже сейчас в армии этой страны около 700 вертолётов, произведённых за рубежом, в том числе и американские "Апачи". Автор статьи считает, что Индия тратит слишком много на закупку оружия и обслуживания этого огромного военного парка. А вот на собственные разработки тратится крайне мало, хотя о программе "Сделано в Индии" напоминают регулярно.

Упоминается и возможность приобретения у России несколько сотен тысяч АК-203. Индия вроде как предпринимала попытку создать свои автоматы, но оказалось, что они не соответствуют потребностям современных военных.