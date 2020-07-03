Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали от...
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
Главная / Политика

Индия собралась ударить российской "Арматой" по Китаю? Sohu не сдержало иронии

03 июля 2020, 11:00  •  125 • Политика
Не исключено, что Индия собралась ударить российской "Арматой" по КНР. Китайское издание Sohu не сдержало иронии по этому поводу и сделало весьма оригинальное предложение.
Ранее Нью-Дели громогласно запустил программу "Сделано в Индии". По ней оружие и военная техника должны были производиться только на территории страны и из отечественных комплектующих. Китайское издание Sohu не сдержало иронии и сделало предложение дать программе новое название "Сделано где угодно".
Такая идея родилась после инцидента в долине Галван. Эта территория является спорной. Недавно там обострился конфликт между индийскими и китайскими войсками, причём последние так и не сообщили, сколько военных они потеряли во время столкновений.
Sohu пишет, что Индия после изменения ситуации в худшую для себя сторону решило приобрести достаточно крупную партию вооружения. Ранее это государство уже было вынуждено так поступать и даже просило о том, чтобы поставки производились в максимально сжатые сроки.
Автор публикации напомнил, что именно Индия является одним из самых крупных покупателей российского оружия и техники. Также есть договоры поставки аналогичных товаров из США, Израиля, Франции и ряда других стран.
По версии Sohu, Индия хочет купить у России примерно полтысячи танков Т-90, танки последнего поколения на платформе "Армата". Уже сейчас в армии этой страны около 700 вертолётов, произведённых за рубежом, в том числе и американские "Апачи". Автор статьи считает, что Индия тратит слишком много на закупку оружия и обслуживания этого огромного военного парка. А вот на собственные разработки тратится крайне мало, хотя о программе "Сделано в Индии" напоминают регулярно.
Упоминается и возможность приобретения у России несколько сотен тысяч АК-203. Индия вроде как предпринимала попытку создать свои автоматы, но оказалось, что они не соответствуют потребностям современных военных.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



125
Источник
Похожие новости
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал Пронько
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму подняли на смех
03 июля 2020, 00:00
"Чтоб элиты не борзели": Путин создал реальный предохранитель - эксперт
03 июля 2020, 00:00
"Варшава может прибрать к рукам Белоруссию": Михеев передал привет Лукашенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал П...
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряе...
03 июля 2020, 02:00
Турки в Крыму применили мягкую силу? Коц высказал подозрения
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму по...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2020, 12:00
В Белоруссии предложили провести референдум по объединению с Россией
01 июля 2020, 01:00
Завещание Ельцина против поправок в Конституцию: "Молчать совершенно стало невмочь"
27 июня 2020, 00:00
"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и пригрозил чужими санкциями
29 июня 2020, 09:00
Михалков задал разоблачающий вопрос о будущем России: "Не вы ли участники этого госпереворота?"
28 июня 2020, 02:00
Михалков раскрыл простую схему зависимости русских от врагов: "И тут должно нам стать страшновато"
29 июня 2020, 13:00
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
28 июня 2020, 02:00
"Ира, у нас новая вводная от А.А.": Неизвестные "слили" план провокации от Навального и Ко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.