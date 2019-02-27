Индия приструнила Пакистан израильской "приправой" - СМИ

СМИ Индии предположили, что Пакистан бомбили израильскими "умными" бомбами. Военные эксперты отметили, что удары, наносимые в качестве ответа за теракт в Кашмире, могли наноситься с применением авиационных бомб Smart Precise Impact, которые часто обозначаются номенклатурой SPICE.

Индия нанесла удар с воздуха по территории Пакистана. Как отметили в Нью-Дели, атака была превентивной и служила ответом за теракт, случившийся ранее в Кашмире. Как сообщалось ранее, авиаудары были нанесены по тренировочным лагерям и другим объектам группировки "Джейш-и-Мохаммад", которую считают причастной к теракту.

Индийские военные эксперты тем временем оценили, что применило армейское командование в атаке на Пакистан, какие снаряды были задействованы. В числе версий звучит, что военные применили для атак "умные" бомбы израильского производства.

В индийских СМИ осторожно предполагается, что удары могли наноситься с применением авиационных бомб Smart Precise Impact, которые часто обозначаются номенклатурой SPICE (spice - приправа, специя).

Данные снаряды, производимые израильской компанией Rafael, есть в арсенале индийских ВВС.

Они способны планировать на расстояние до сотни километров, и, помимо этого, SPICE-1000 и SPICE-2000 трудно обнаруживаются наземными радарами, сообщает "Военное обозрение".

Бомбы SPICE оснащаются оптикоэлектронной ГСН (головкой самонаведения), а также имеют алгоритм сравнения изображения цели с тем изображением, которое есть в "каталоге" авиабомбы.