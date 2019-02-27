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Индия приструнила Пакистан израильской "приправой" - СМИ

27 февраля 2019, 01:54  •  80 • В мире
СМИ Индии предположили, что Пакистан бомбили израильскими "умными" бомбами. Военные эксперты отметили, что удары, наносимые в качестве ответа за теракт в Кашмире, могли наноситься с применением авиационных бомб Smart Precise Impact, которые часто обозначаются номенклатурой SPICE.
Индия нанесла удар с воздуха по территории Пакистана. Как отметили в Нью-Дели, атака была превентивной и служила ответом за теракт, случившийся ранее в Кашмире. Как сообщалось ранее, авиаудары были нанесены по тренировочным лагерям и другим объектам группировки "Джейш-и-Мохаммад", которую считают причастной к теракту.
Индийские военные эксперты тем временем оценили, что применило армейское командование в атаке на Пакистан, какие снаряды были задействованы. В числе версий звучит, что военные применили для атак "умные" бомбы израильского производства.
В индийских СМИ осторожно предполагается, что удары могли наноситься с применением авиационных бомб Smart Precise Impact, которые часто обозначаются номенклатурой SPICE (spice - приправа, специя).
Данные снаряды, производимые израильской компанией Rafael, есть в арсенале индийских ВВС.
Они способны планировать на расстояние до сотни километров, и, помимо этого, SPICE-1000 и SPICE-2000 трудно обнаруживаются наземными радарами, сообщает "Военное обозрение".
Бомбы SPICE оснащаются оптикоэлектронной ГСН (головкой самонаведения), а также имеют алгоритм сравнения изображения цели с тем изображением, которое есть в "каталоге" авиабомбы.

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