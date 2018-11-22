Индия построит для России двух новых «Адмиралов Григоровичей» — СМИ

Несмотря на постоянную угрозу санкций со стороны США, Нью-Дели развивает свое масштабное оборонное сотрудничество с Москвой. Так, пишет The Times of India, недавно южно-азиатская страна согласилась построить для России две ракетных фрегата того же класса, что и служащий в Средиземноморье «Адмирал Григорович».

Контракт на строительство военных судов подписали «Рособоронэкспорт» и индийская компания Goa Shipyard Ltd (GSL). Сумма контракта составила 500 миллионов долларов. Строительство кораблей начнется в 2020 году.

Ожидается, что первый из них сойдет с верфей и поступит на службу в ВМФ России в 2026 году, второй — в 2027-м.

Примечательно, что несколькими неделями раньше Россия и Индия также подписали контракт на поставку последней двух кораблей того же класса. В настоящий момент эти корабли уже наполовину построены и находятся на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Отметим, что в настоящий момент под флагами индийского Военно-морского флота плавает шесть кораблей проекта 11356. Именно к этому классу военных судов принадлежит «Адмирал Григорович».