Индия показала доказательства, что F-16 Пакистана использовали ракеты AIM-120 в воздушном бою - The Drive

Индийские военные продемонстрировали широкой публике часть усовершенствованной ракеты средней дальности AIM-120C-5 в качестве доказательства того, что пакистанские истребители F-16 Viper по крайней мере были замешаны в недавних ударах по Индии.

Обе страны работают над тем, чтобы ослабить напряжённость и отступить от грани войны, пишет издание The Drive. Несмотря на это Пакистан впервые применил истребители американского производства в бою против индийских войск, что может иметь серьёзные последствия для его отношений с Соединёнными Штатами, считает автор материала.

Вице-маршал ВВС Индии Р.Г. Капур представил фрагмент ракеты на совместной пресс-конференции 28 февраля, на которой шла речь о ситуации с Пакистаном после серии воздушных боёв, в результате которых индийский пилот попал в пакистанское заключение. Пакистан заявляет, что планирует освободить командира Абхинандана Вартхамана в качестве жеста доброй воли 1 марта. Пакистанцы сбили МиГ-21 Вартхамана. Но при этом отрицают, что F-16 был причастен к этому.

Некоторые непроверенные источники утверждают, что удары наносил JF-17 Thunder.

India Shows Proof U.S. Made F-16s And AIM-120 Missiles Were Used By Pakistan In Aerial Brawlhttps://t.co/JQMJ6MFqPD