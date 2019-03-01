Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порноактрисы, системы видеоконтроля и распознавание лиц (Роман Романов)
Нетаньяху лишают шанса переизбраться: Генпрокурор Израиля готов предъявить обвин...
Haкaзывaя нeaдeквaтoв
Задолженность украинцев за коммунальные услуги достигла $2,2 млрд
Главная / В мире

Индия показала доказательства, что F-16 Пакистана использовали ракеты AIM-120 в воздушном бою - The Drive

01 марта 2019, 05:54  •  95 • В мире
Информационный ресурс The Drive сообщил, что Индия предоставила доказательства, что американские самолёты F-16 ВВС Пакистана использовали ракеты AIM-120 в воздушном бою с Индией.
Индийские военные продемонстрировали широкой публике часть усовершенствованной ракеты средней дальности AIM-120C-5 в качестве доказательства того, что пакистанские истребители F-16 Viper по крайней мере были замешаны в недавних ударах по Индии.
Обе страны работают над тем, чтобы ослабить напряжённость и отступить от грани войны, пишет издание The Drive. Несмотря на это Пакистан впервые применил истребители американского производства в бою против индийских войск, что может иметь серьёзные последствия для его отношений с Соединёнными Штатами, считает автор материала.
Вице-маршал ВВС Индии Р.Г. Капур представил фрагмент ракеты на совместной пресс-конференции 28 февраля, на которой шла речь о ситуации с Пакистаном после серии воздушных боёв, в результате которых индийский пилот попал в пакистанское заключение. Пакистан заявляет, что планирует освободить командира Абхинандана Вартхамана в качестве жеста доброй воли 1 марта. Пакистанцы сбили МиГ-21 Вартхамана. Но при этом отрицают, что F-16 был причастен к этому.
Некоторые непроверенные источники утверждают, что удары наносил JF-17 Thunder.
India Shows Proof U.S. Made F-16s And AIM-120 Missiles Were Used By Pakistan In Aerial Brawlhttps://t.co/JQMJ6MFqPD
— Arnaud Delalande (@Arn_Del) 28 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
28 февраля 2019, 23:24
"А внутри урна с прахом?": В центре Одессы "увековечили" Трампа фейковым фото
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках врагов
28 февраля 2019, 10:09
«Бег на месте»: смогут ли США решить проблемы с программным обеспечением истребителя F-35
Загрузка...
01 марта 2019, 02:39
Охранник Порошенко повторил "подвиг" патрона, выбив у украинца телефон - видео
28 февраля 2019, 23:24
Готовы передать пилота: Пакистан капитулировал перед Индией?
28 февраля 2019, 20:09
Тысячи в эвакуации, дома по крышу в воде: Последствия буйства реки Русской в Калифорнии сняли на видео
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2019, 21:54
Сенсация молдавских парламентских выборов
28 февраля 2019, 03:54
«Так встречают даже не гауляйтера территории, а раба»: В Сети обратили внимание на рукопожатие Порошенко на «Дональде Куке»
22 февраля 2019, 11:24
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Каспаровым
22 февраля 2019, 11:24
"Очередная порция военнопленных или самоубийцы?" - У провокаторов в Керченском проливе лишь два пути, уверены в Сети
24 февраля 2019, 12:09
Как борец с «российской пропагандой» в США попалась на плагиате
25 февраля 2019, 14:09
"Ганьба! Вали в Крым": Джамалу затравили в соцсетях после разоблачений о "корпоративах в Крыму"
22 февраля 2019, 17:54
Порошенко оставили без второго тура: Лидер "Батькивщины" деморализовала президента
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.