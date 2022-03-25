Индия поддержала Россию: Запущены новые механизмы обмена валюты

Индия не поддержала санкции Запада против России. Более того, индийское правительство запустило два механизма обмена валюты.

Индия одобрила предложение России об инвестициях в индийские корпоративные облигации при помощи обмена местной валюты в стране. Так, Россия сможет обходить инвестиции в долларах и сможет инвестировать через рупии, которые есть в индийском ЦБ.

Индия отказалась следовать примеру Запада и не стала поддерживать санкции против России

Ранее сообщалось, что экономическое сотрудничество России и Индии выходит на качественно иной уровень. За прошедшие месяцы и даже недели сделано куда больше, чем за прошедшие 30 лет. В частности, Индия начала резко наращивать закупки русской нефти.