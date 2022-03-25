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Индия поддержала Россию: Запущены новые механизмы обмена валюты
25 марта 2022, 12:45 • 775 • Политика
Индия не поддержала санкции Запада против России. Более того, индийское правительство запустило два механизма обмена валюты.
Индия одобрила предложение России об инвестициях в индийские корпоративные облигации при помощи обмена местной валюты в стране. Так, Россия сможет обходить инвестиции в долларах и сможет инвестировать через рупии, которые есть в индийском ЦБ.
Индия отказалась следовать примеру Запада и не стала поддерживать санкции против России
Ранее сообщалось, что экономическое сотрудничество России и Индии выходит на качественно иной уровень. За прошедшие месяцы и даже недели сделано куда больше, чем за прошедшие 30 лет. В частности, Индия начала резко наращивать закупки русской нефти.
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