Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
Россия ответила отказом Совету Европы: МИД поставил точку
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум ру...
Что сейчас происходит под Киевом?
Главная / Политика

Индия оправдалась за пуск ракеты в сторону Пакистана: "Техническая неисправность"

11 марта 2022, 18:10  •  162 • Политика
Минобороны Индии подтвердило случайный пуск ракеты в сторону Пакистана. "В ходе планового технического обслуживания техническая неисправность привела к случайному запуску", - заявили в ведомстве.
В Минобороны Индии подтвердили, что произошёл случайный пуск ракеты в сторону Пакистана. Ведомство утверждает, что инцидент случился из-за технической неисправности.
Речь идёт о происшествии, которое произошло 9 марта. Со стороны Индии была выпущена ракета, которая упала на территории Пакистана. При этом обе страны на протяжении многих лет находятся в крайне напряжённых отношениях друг с другом.
Девятого марта 2022 года в ходе планового технического обслуживания техническая неисправность привела к случайному запуску ракеты,
- заявили по этому поводу в Минобороны Индии.
Ведомство подчеркнуло, что правительство Индии заняло серьёзную позицию и распорядилось о создании следственного суда высокого уровня для расследования этого инцидента. В Минобороны добавили, что произошедшее вызывает глубокое сожаление. Также отмечается, что в ведомстве испытали огромное облегчение, когда узнали, что в результате случившегося никто не пострадал.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


162
Источник
Похожие новости
11 марта 2022, 01:50
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бомбу - политолог
11 марта 2022, 07:40
Юрий Пронько. Обращение к бегущему из России "гламурятнику"
11 марта 2022, 05:20
Доктор Сосновский поставил Зеленскому "диагноз" и назначил "лечение"
11 марта 2022, 11:10
Рогозин указал на главный урок для России после выходки Globalstar: "Говорил тысячу раз!"
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2022, 01:50
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бо...
11 марта 2022, 07:40
Юрий Пронько. Обращение к бегущему из России "гламурятнику"
11 марта 2022, 05:20
Доктор Сосновский поставил Зеленскому "диагноз" и назначил "лечение&qu...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2022, 12:40
Такого ещё не было: Байден выдвинул беспрецедентное обвинение Путину
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
07 марта 2022, 17:50
Путин уничтожил Зеленского: опубликованы секретные документы [CТРИМ. Руслан Осташко]
05 марта 2022, 00:30
Роль Зеленского. Какое экстренное сообщение готовит штаб
09 марта 2022, 11:50
На войне как на войне: Россия пойдёт ва-банк, заставив Запад тяжело пожалеть
06 марта 2022, 08:35
Русские уничтожили эйфорию Байдена от решения Visa и Mastercard: "Пусть идут лесом"
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете - эксперты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.