Индия оправдалась за пуск ракеты в сторону Пакистана: "Техническая неисправность"

Минобороны Индии подтвердило случайный пуск ракеты в сторону Пакистана. "В ходе планового технического обслуживания техническая неисправность привела к случайному запуску", - заявили в ведомстве.

В Минобороны Индии подтвердили, что произошёл случайный пуск ракеты в сторону Пакистана. Ведомство утверждает, что инцидент случился из-за технической неисправности.

Речь идёт о происшествии, которое произошло 9 марта. Со стороны Индии была выпущена ракета, которая упала на территории Пакистана. При этом обе страны на протяжении многих лет находятся в крайне напряжённых отношениях друг с другом.

Девятого марта 2022 года в ходе планового технического обслуживания техническая неисправность привела к случайному запуску ракеты,

- заявили по этому поводу в Минобороны Индии.

Ведомство подчеркнуло, что правительство Индии заняло серьёзную позицию и распорядилось о создании следственного суда высокого уровня для расследования этого инцидента. В Минобороны добавили, что произошедшее вызывает глубокое сожаление. Также отмечается, что в ведомстве испытали огромное облегчение, когда узнали, что в результате случившегося никто не пострадал.