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Индия оправдалась за пуск ракеты в сторону Пакистана: "Техническая неисправность"
11 марта 2022, 18:10 • 162 • Политика
Минобороны Индии подтвердило случайный пуск ракеты в сторону Пакистана. "В ходе планового технического обслуживания техническая неисправность привела к случайному запуску", - заявили в ведомстве.
В Минобороны Индии подтвердили, что произошёл случайный пуск ракеты в сторону Пакистана. Ведомство утверждает, что инцидент случился из-за технической неисправности.
Речь идёт о происшествии, которое произошло 9 марта. Со стороны Индии была выпущена ракета, которая упала на территории Пакистана. При этом обе страны на протяжении многих лет находятся в крайне напряжённых отношениях друг с другом.
- заявили по этому поводу в Минобороны Индии.
Ведомство подчеркнуло, что правительство Индии заняло серьёзную позицию и распорядилось о создании следственного суда высокого уровня для расследования этого инцидента. В Минобороны добавили, что произошедшее вызывает глубокое сожаление. Также отмечается, что в ведомстве испытали огромное облегчение, когда узнали, что в результате случившегося никто не пострадал.
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