Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина намерена отобрать у России Черноморский флот
Обернется потерей территорий: названо слабое место России
Ультраправые на Украине выбрали новые цели — русскоговорящих девушек из Харькова
Что сделает Запад России после приговора Навальному
Главная / Война

Индия купит у России С-400 вопреки противодействию США

05 февраля 2021, 12:35  •  95 • Война
На американских условиях в политике сдерживания Китая Индия не участвует
Индия направит в Россию группу офицеров для обучения работы с системами ПВО С-400.
Контракт на поставку С-400 Москва и Дели подписали в 2018 г. Сумма сделки – $5,43 млрд. К апрелю 2023 г. все закупленные индийцами комплексы будут доставлены в Индию. Первый комплекс заступит на боевое дежурство к концу 2021 г.
Соединённые Штаты, считая себя союзником Индии в её противостоянии с Китаем, пригрозили индийцам санкциями за покупку российского вооружения. Однако Индию это не смутило. Она остаётся одним из главных покупателей продукции российского ВПК. Объём российско-индийских сделок в этой сфере превышает $14 млрд.
Вашингтон пытается превратить Индию в противовес Китая. Ради вовлечения Индии в свои геополитические проекты американцы переименовали Азиатско-Тихоокеанский регион в Индо-Тихоокеанский и поддерживают военные контакты Индии с Австралией, Новой Зеландией, Японией, Южной Кореей.
Однако вопреки пожеланиям Вашингтона, Индия проводит действительно многовекторную политику. Она избегает жёстких геополитических конструкций. Отношения Дели и Пекина далеко не безоблачны, но даже на фоне периодических перепалок Дели продолжает диалог с Китаем об увеличении товарооборота и консультации по вопросам безопасности, связанным с Афганистаном, Пакистаном и т. д.
Игнорирование индийскими властями угрозы американских санкций за покупку российских С-400 – это сигнал Вашингтону о том, что в американской политике сдерживания Китая на американских условиях Индия не участвует.
Индия – не единственный зарубежный покупатель С-400. Ранее эти комплексы закупила у России Турция. Так же поступил и Китай. Заинтересованность в покупке С-400 проявляет Ирак.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
03 февраля 2021, 01:55
В чём цель получения японцами южных Курил
30 января 2021, 20:00
«Четыре цели»: что НАТО планирует уничтожить в Калининграде
29 января 2021, 17:25
Двурушничество по-американски – США и Япония хотят откреститься от документов
28 января 2021, 00:10
«Угроза вторжения не снята»: в Киеве испугались «Искандеров»
01 февраля 2021, 02:15
Разработка Договора о запрещении ядерного оружия – ошибка
04 февраля 2021, 15:30
США смоделировали войну 2027 года с Россией из-за Молдавии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2021, 11:15
Греки разволновались из-за отказа президента России приехать в Афины
01 февраля 2021, 02:15
"Крым отдать, перемен подать!": Протест 31 января в лицах
03 февраля 2021, 17:30
Украина намерена отобрать у России Черноморский флот
02 февраля 2021, 14:55
Отчитала как мальчишку: посол США объяснила Зеленскому правила вступления в НАТО
03 февраля 2021, 09:15
Что сделает Запад России после приговора Навальному
31 января 2021, 13:25
Чем обернется присоединение Донбасса к России – эксперт назвал плюсы и минусы
30 января 2021, 00:45
Россия на грани катастрофы. Есть три сценария развития ситуации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.