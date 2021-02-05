Индия купит у России С-400 вопреки противодействию США

На американских условиях в политике сдерживания Китая Индия не участвует

Индия направит в Россию группу офицеров для обучения работы с системами ПВО С-400.

Контракт на поставку С-400 Москва и Дели подписали в 2018 г. Сумма сделки – $5,43 млрд. К апрелю 2023 г. все закупленные индийцами комплексы будут доставлены в Индию. Первый комплекс заступит на боевое дежурство к концу 2021 г.

Соединённые Штаты, считая себя союзником Индии в её противостоянии с Китаем, пригрозили индийцам санкциями за покупку российского вооружения. Однако Индию это не смутило. Она остаётся одним из главных покупателей продукции российского ВПК. Объём российско-индийских сделок в этой сфере превышает $14 млрд.

Вашингтон пытается превратить Индию в противовес Китая. Ради вовлечения Индии в свои геополитические проекты американцы переименовали Азиатско-Тихоокеанский регион в Индо-Тихоокеанский и поддерживают военные контакты Индии с Австралией, Новой Зеландией, Японией, Южной Кореей.

Однако вопреки пожеланиям Вашингтона, Индия проводит действительно многовекторную политику. Она избегает жёстких геополитических конструкций. Отношения Дели и Пекина далеко не безоблачны, но даже на фоне периодических перепалок Дели продолжает диалог с Китаем об увеличении товарооборота и консультации по вопросам безопасности, связанным с Афганистаном, Пакистаном и т. д.

Игнорирование индийскими властями угрозы американских санкций за покупку российских С-400 – это сигнал Вашингтону о том, что в американской политике сдерживания Китая на американских условиях Индия не участвует.

Индия – не единственный зарубежный покупатель С-400. Ранее эти комплексы закупила у России Турция. Так же поступил и Китай. Заинтересованность в покупке С-400 проявляет Ирак.