Индия купила у США гаубицы, но качеством недовольна • 126 • Аналитика

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Индией всегда было вещью сложной и неоднозначной. Индийские генералы и политики превращают большинство сделок по закупке вооружений и военной техники в редкостный балаган. Характерными чертами этого балагана являются бесконечные тендеры, которые откладываются, затем объявляются заново, затем выясняются различные коррупционные детали, некие фигуранты с индийской стороны, например, генералы, снимаются с должностей, отдаются под суд (или же нет), меняются условия, сроки и так далее. Часто это происходит при политических изменениях в стране: пришедшее к власти правительство тоже хочет свой кусок пирога "откатов" от поставщиков. Все это подается под здравым соусом "доступа к различным передовым технологиям" или "диверсификации поставщиков". Не стоит забывать и об обязательной лицензионной сборке многих закупаемых образцов в Индии, которая часто также становится балаганом, когда промышленность не в состоянии освоить технологии и занимается сборкой машинокомплектов, называя это производством. Сама по себе диверсификация, конечно, не так плоха — мощная военная держава, конечно, не может зависеть от кого-то одного в поставках, будь это Россия или, скажем, США.



Артиллерийский зоопарк

У США индийцы за последние годы (в том числе по коррупционным причинам, изложенным выше) закупили немало оружия по просто бешеным порой ценам, а вот качество и технологический уровень этого вооружения зачастую серьезно уступают его ценнику и образцам конкурентов. Ярким примером такой сделки является контракт на поставку 145 155-мм 39-калиберных буксируемых гаубиц М777А2. Индия свой 155-мм артиллерийский парк традиционно превращает в редкостный зоопарк с кучей систем из разных стран. Имея на вооружении, например, шведские буксируемые (самодвижущиеся) гаубицы "Бофорс" и ряд совершенно устаревших систем, они также закупают южнокорейскую САУ 155 мм / 52 кал. K9 Vajra-T, которая является адаптированным вариантом САУ К9 Thunder (они ее предпочли нашей 155-мм САУ "Мста-С" 2С19М1-155, которая, объективно, получше будет по ряду показателей), но ведут и свои разработки по данной теме.







При этом они еще и разработали и испытали и приняли на вооружение продукцию "отечественного" производителя DRDO — 155-мм 52-калиберную буксируемую систему ATAGS весом аж 18 (!!!) тонн, то есть, в общем, вместе с тягачом эта система будет весить почти как гусеничная САУ и тяжелее многих колесных САУ, не обладая преимуществами САУ при этом. Для сравнения: отечественная 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б", одна из главных героинь российского военного участия в войне в Сирии, весит 7,1 т, а американская М198 — 7,3 т.



"Титанический" выбор

Но еще в 2006 г. Индия объявила о желании закупить еще и легкую 155-мм артсистему и в итоге вместо сингапурской гаубицы, которой отдавали предпочтение вначале, остановилась на производимой ВАЕ гаубице М777А2, которая весит чуть больше 4 тонн. Правда, за эту легкость 39-калиберной артсистемы надо платить — стоимость гаубицы крайне завышена, потому что используются титановые сплавы, да и не только поэтому. Платить надо также и удобством пользования, и многим другим. Но индийцам реально нужна была шестидюймовая артсистема, которую можно было перебросить на вертолете на внешней подвеске, причем в горах — им они нужны в высокогорных районах границы с Китаем да и с Пакистаном тоже. Под эти гаубицы был объявлен тендер на тяжелые военно-транспортные вертолеты, который выиграл американский же "Чинук" (якобы из-за лучшей высотности в сравнении с Ми-26Т, способным унести его самого).



Подписание контракта постоянно откладывалось. То из-за коррупционных скандалов, то из-за попыток ВАЕ смухлевать на офсетной части сделки, то есть по реинвестированию в экономику страны-покупателя тем или иным способом. Офсетная часть есть в любой практически сделке по ВТС, разве что совсем "нерабские" страны вроде Польши и Украины обходятся без этого. По сделке с гаубицами офсет составлял 30% от суммы и должен был быть исполнен ВАЕ в течение 4 лет. Компания же пыталась растянуть срок до 6 лет и снизить процент, и сделка чуть не сорвалась. Ценник на гаубицы тоже непрерывно рос и дорос с 493 млн. долл. до 885 млн. долл., то есть гаубица подорожала вдвое, а ценник вполне сравним с современным танком или САУ. Причем Т-90МС или даже Т-14 стоил бы дешевле…



В конечном итоге контракт подписали только в 2016 году, по нему первые 20 гаубиц должны прибыть из Штатов, остальные — собраны в Индии в течение 54 месяцев. Но и исполнение заказа затянулось — оно началось не через полгода после подписания контракта, а аж через 2 года, да и темпы все равно срываются.



Американское значит отличное!

А на днях индийские источники сообщили о проблемах с качеством разрекламированных дорогущих "трех топориков", как часто зовут у нас эту артсистему. Во время индийских полевых испытаний двух первых поставленных гаубиц М777А2 на армейском полигоне в Покране одна из двух недавно купленных М777, как сообщается, разрушилась, ее разорвало, и только благодаря тому, что были приняты меры безопасности, никто не пострадал. Видно, стреляли с заморской техники, как говорится, "с веревки" и из укрытия, и правильно сделали. Эта неудача была признана компанией BAE. С учетом того, что эти гаубицы предназначены для развертывания на китайской высокогорной границе и замены им нет, их ненадежность, вероятно, поставит под угрозу возможности Индии в этом регионе.



Согласно "утекшим" в СМИ документам индийской армии, недостаточная эффективность гаубиц M777А2 была "полностью предсказуемой", и гаубицы не соответствовали требованиям техзадания по ряду критически важных характеристик еще во время предыдущих полевых испытаний. Как сообщают источники издания "Индостан таймс", ВС Индии сообщили, что M777А2 плохо работают, например, прямой наводкой, да и ключевые требования по аэромобильности выполнили с проблемами. А ведь их именно для этого и брали! Также были зафиксированы серьезные недостатки по ресурсу ствола, по минимальной дальности стрельбы и ряду других.



При этом ненадежность "трех топориков" давно не является секретом. В американской армии эту артсистему любят только потому, что и М198 хуже, по их мнению, и САУ "Паладин" М109А6, назвать хорошей язык даже у американцев не очень поворачивается. И случаев с разрывами стволов М777 накопилось достаточно. Причем они, в общем, не были обычно связаны с разгильдяйством расчетов (как оно обычно бывает), например, долгое время не чистивших канал ствола орудия или допустивших попадание, скажем, камешков или грунта в канал ствола и не удаливших его перед стрельбой. Так, в феврале 2014 г. в Форт-Брэгг один "джи-ай" погиб, а еще двое были тяжело ранены, когда ствол М777 разорвало на стрельбах. Через месяц трое австралийцев (М777, кроме США, где порядка 1000 этих систем, есть еще в Австралии и Канаде, где их десятки) были тяжело ранены во время стрельб. Причем в Форт-Брэгг М777 взрывалась и ранее, в 2011 г., когда в результате пострадавших было уже 10. В боевой обстановке также были эпизоды с жертвами, так, 12 августа 2017 г. в Ираке во время осады Мосула при разрыве ствола погибли 2 и были ранены 5 солдат. Американцы еще пытались этот эпизод приписать успехам ударных беспилотников игиловцев.



Будут ли сделаны выводы?

Возникает вопрос: индийские военные, когда покупали это чудесное титановое изделие, куда смотрели-то? В свой карман или проверяли состояние счета в швейцарском или ином банке? Вряд ли только политической целесообразностью для Нью-Дели, периодически заигрывающего с Вашингтоном, можно объяснить эту "куриную слепоту" индийских генералов и полковников. Эксперт: пришло время выставить Польше счета по полной программе



Если Индия продолжит сознательно делать дорогостоящие закупки несовершенных систем вооружений, это может серьезно подорвать ее военный потенциал и сделать ее вооруженные силы уязвимыми во время войны, пишут возмущенные индийские СМИ. Тот факт, что закупки M777 происходят, несмотря на то, что военные были полностью осведомлены о проблемах с ними, является тревожным показателем для стратегии закупок вооружений и военной техники для страны. Потому что указывает на то, что "критерии выбора, отличные от цены и эффективности, а также надежности образца вооружения, превалируют", и уточняется, какие это критерии — коррупция и вымогательство политической благосклонности у Вашингтона. Причем это не первый случай, когда Индия купила что-то из вооружений у США и выяснила, что качество совершенно не соответствует задранной за облака цене.



Но индийские СМИ и ряд оппозиционных политиков, "разгоняющих" тему, надеются, что из истории будут сделаны необходимые выводы. Но вряд ли — уж больно хорошие "откаты" предлагают дяди из-за океана. Так что индийские военные мыши будут плакать, колоться, но продолжать кушать американские кактусы. В конце концов, во время разрыва ствола гаубицы рядом вряд ли окажется хоть один министр, депутат парламента или генерал. А народу в Индии много. Военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Индией всегда было вещью сложной и неоднозначной. Индийские генералы и политики превращают большинство сделок по закупке вооружений и военной техники в редкостный балаган. Характерными чертами этого балагана являются бесконечные тендеры, которые откладываются, затем объявляются заново, затем выясняются различные коррупционные детали, некие фигуранты с индийской стороны, например, генералы, снимаются с должностей, отдаются под суд (или же нет), меняются условия, сроки и так далее. Часто это происходит при политических изменениях в стране: пришедшее к власти правительство тоже хочет свой кусок пирога "откатов" от поставщиков. Все это подается под здравым соусом "доступа к различным передовым технологиям" или "диверсификации поставщиков". Не стоит забывать и об обязательной лицензионной сборке многих закупаемых образцов в Индии, которая часто также становится балаганом, когда промышленность не в состоянии освоить технологии и занимается сборкой машинокомплектов, называя это производством. Сама по себе диверсификация, конечно, не так плоха — мощная военная держава, конечно, не может зависеть от кого-то одного в поставках, будь это Россия или, скажем, США.У США индийцы за последние годы (в том числе по коррупционным причинам, изложенным выше) закупили немало оружия по просто бешеным порой ценам, а вот качество и технологический уровень этого вооружения зачастую серьезно уступают его ценнику и образцам конкурентов. Ярким примером такой сделки является контракт на поставку 145 155-мм 39-калиберных буксируемых гаубиц М777А2. Индия свой 155-мм артиллерийский парк традиционно превращает в редкостный зоопарк с кучей систем из разных стран. Имея на вооружении, например, шведские буксируемые (самодвижущиеся) гаубицы "Бофорс" и ряд совершенно устаревших систем, они также закупают южнокорейскую САУ 155 мм / 52 кал. K9 Vajra-T, которая является адаптированным вариантом САУ К9 Thunder (они ее предпочли нашей 155-мм САУ "Мста-С" 2С19М1-155, которая, объективно, получше будет по ряду показателей), но ведут и свои разработки по данной теме.При этом они еще и разработали и испытали и приняли на вооружение продукцию "отечественного" производителя DRDO — 155-мм 52-калиберную буксируемую систему ATAGS весом аж 18 (!!!) тонн, то есть, в общем, вместе с тягачом эта система будет весить почти как гусеничная САУ и тяжелее многих колесных САУ, не обладая преимуществами САУ при этом. Для сравнения: отечественная 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б", одна из главных героинь российского военного участия в войне в Сирии, весит 7,1 т, а американская М198 — 7,3 т.Но еще в 2006 г. Индия объявила о желании закупить еще и легкую 155-мм артсистему и в итоге вместо сингапурской гаубицы, которой отдавали предпочтение вначале, остановилась на производимой ВАЕ гаубице М777А2, которая весит чуть больше 4 тонн. Правда, за эту легкость 39-калиберной артсистемы надо платить — стоимость гаубицы крайне завышена, потому что используются титановые сплавы, да и не только поэтому. Платить надо также и удобством пользования, и многим другим. Но индийцам реально нужна была шестидюймовая артсистема, которую можно было перебросить на вертолете на внешней подвеске, причем в горах — им они нужны в высокогорных районах границы с Китаем да и с Пакистаном тоже. Под эти гаубицы был объявлен тендер на тяжелые военно-транспортные вертолеты, который выиграл американский же "Чинук" (якобы из-за лучшей высотности в сравнении с Ми-26Т, способным унести его самого).Подписание контракта постоянно откладывалось. То из-за коррупционных скандалов, то из-за попыток ВАЕ смухлевать на офсетной части сделки, то есть по реинвестированию в экономику страны-покупателя тем или иным способом. Офсетная часть есть в любой практически сделке по ВТС, разве что совсем "нерабские" страны вроде Польши и Украины обходятся без этого. По сделке с гаубицами офсет составлял 30% от суммы и должен был быть исполнен ВАЕ в течение 4 лет. Компания же пыталась растянуть срок до 6 лет и снизить процент, и сделка чуть не сорвалась. Ценник на гаубицы тоже непрерывно рос и дорос с 493 млн. долл. до 885 млн. долл., то есть гаубица подорожала вдвое, а ценник вполне сравним с современным танком или САУ. Причем Т-90МС или даже Т-14 стоил бы дешевле…В конечном итоге контракт подписали только в 2016 году, по нему первые 20 гаубиц должны прибыть из Штатов, остальные — собраны в Индии в течение 54 месяцев. Но и исполнение заказа затянулось — оно началось не через полгода после подписания контракта, а аж через 2 года, да и темпы все равно срываются.А на днях индийские источники сообщили о проблемах с качеством разрекламированных дорогущих "трех топориков", как часто зовут у нас эту артсистему. Во время индийских полевых испытаний двух первых поставленных гаубиц М777А2 на армейском полигоне в Покране одна из двух недавно купленных М777, как сообщается, разрушилась, ее разорвало, и только благодаря тому, что были приняты меры безопасности, никто не пострадал. Видно, стреляли с заморской техники, как говорится, "с веревки" и из укрытия, и правильно сделали. Эта неудача была признана компанией BAE. С учетом того, что эти гаубицы предназначены для развертывания на китайской высокогорной границе и замены им нет, их ненадежность, вероятно, поставит под угрозу возможности Индии в этом регионе.Согласно "утекшим" в СМИ документам индийской армии, недостаточная эффективность гаубиц M777А2 была "полностью предсказуемой", и гаубицы не соответствовали требованиям техзадания по ряду критически важных характеристик еще во время предыдущих полевых испытаний. Как сообщают источники издания "Индостан таймс", ВС Индии сообщили, что M777А2 плохо работают, например, прямой наводкой, да и ключевые требования по аэромобильности выполнили с проблемами. А ведь их именно для этого и брали! Также были зафиксированы серьезные недостатки по ресурсу ствола, по минимальной дальности стрельбы и ряду других.При этом ненадежность "трех топориков" давно не является секретом. В американской армии эту артсистему любят только потому, что и М198 хуже, по их мнению, и САУ "Паладин" М109А6, назвать хорошей язык даже у американцев не очень поворачивается. И случаев с разрывами стволов М777 накопилось достаточно. Причем они, в общем, не были обычно связаны с разгильдяйством расчетов (как оно обычно бывает), например, долгое время не чистивших канал ствола орудия или допустивших попадание, скажем, камешков или грунта в канал ствола и не удаливших его перед стрельбой. Так, в феврале 2014 г. в Форт-Брэгг один "джи-ай" погиб, а еще двое были тяжело ранены, когда ствол М777 разорвало на стрельбах. Через месяц трое австралийцев (М777, кроме США, где порядка 1000 этих систем, есть еще в Австралии и Канаде, где их десятки) были тяжело ранены во время стрельб. Причем в Форт-Брэгг М777 взрывалась и ранее, в 2011 г., когда в результате пострадавших было уже 10. В боевой обстановке также были эпизоды с жертвами, так, 12 августа 2017 г. в Ираке во время осады Мосула при разрыве ствола погибли 2 и были ранены 5 солдат. Американцы еще пытались этот эпизод приписать успехам ударных беспилотников игиловцев.Возникает вопрос: индийские военные, когда покупали это чудесное титановое изделие, куда смотрели-то? В свой карман или проверяли состояние счета в швейцарском или ином банке? Вряд ли только политической целесообразностью для Нью-Дели, периодически заигрывающего с Вашингтоном, можно объяснить эту "куриную слепоту" индийских генералов и полковников.Если Индия продолжит сознательно делать дорогостоящие закупки несовершенных систем вооружений, это может серьезно подорвать ее военный потенциал и сделать ее вооруженные силы уязвимыми во время войны, пишут возмущенные индийские СМИ. Тот факт, что закупки M777 происходят, несмотря на то, что военные были полностью осведомлены о проблемах с ними, является тревожным показателем для стратегии закупок вооружений и военной техники для страны. Потому что указывает на то, что "критерии выбора, отличные от цены и эффективности, а также надежности образца вооружения, превалируют", и уточняется, какие это критерии — коррупция и вымогательство политической благосклонности у Вашингтона. Причем это не первый случай, когда Индия купила что-то из вооружений у США и выяснила, что качество совершенно не соответствует задранной за облака цене.Но индийские СМИ и ряд оппозиционных политиков, "разгоняющих" тему, надеются, что из истории будут сделаны необходимые выводы. Но вряд ли — уж больно хорошие "откаты" предлагают дяди из-за океана. Так что индийские военные мыши будут плакать, колоться, но продолжать кушать американские кактусы. В конце концов, во время разрыва ствола гаубицы рядом вряд ли окажется хоть один министр, депутат парламента или генерал. А народу в Индии много. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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