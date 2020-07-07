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Индия хочет купить российского оружия и запчастей на 800 миллионов долларов

07 июля 2020, 10:25  •  110 • В России

Власти Индии намерены в скором времени закупить у России очередную партию вооружений на сумму около $800 млн сообщает американское издание Defense News со ссылкой на источник в минобороны республики.

В названной сумме ничего сенсационного нет – Дели не раз покупал у нас боевую технику на многие миллиарды долларов. К тому же Индия как была, так и остается крупнейшим импортером российских вооружений.

На сей раз в «портфеле заказов» Индии - боеприпасы для танков, самолетов, военных кораблей и подводных лодок, а также комплектующие запчасти. А еще артиллерийские установки, стрелковое оружие, минометы, мины и умные бомбы. И тут – ничего особенного. Чем больше закупается боевой техники, чем интенсивней она эксплуатируется, тем больше требуется и запчастей. А вот лживый акцент, который делает Defense News над этой сделкой, имеет провокационный «запах». Издание утверждает, что переговоры с Россией Индия ведет в ускоренном режиме из-за резкого обострения отношений с Китаем. 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе между китайскими и индийскими военными произошло боевое столкновение. По версии китайских военных, индийская армия незаконно пересекла линию фактического контроля, намеренно нанеся провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению.

Индийская же сторона считает, что столкновение произошло из-за попытки КНР в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии контроля в долине Галван. У каждой стороны – своя правда. Но вернемся к сделке на $800 млн.

На самом деле никакого «ускоренного режима» российско-индийских переговоров нет – все эти поставки были предусмотрены давно заключенными контрактами и сейчас «утрясаются» лишь некоторые детали.

А провокационный слух, запущенный американским изданием, явно рассчитан на то, чтобы вбить клин в российско-китайские отношения: дескать, видите, Москва и Пекин «целуются взасос», хвастаются крепкими партнерскими отношениями, а на самом деле Кремль подыгрывает Дели, накачивая его оружием, которое обернется против китайцев. Вся эта «логика» хорошо вписывается в политическую стратегию Вашингтона, который не скрывает, что одна из его целей – любыми способами рассорить Москву и Пекин, дабы не допустить их совместного противостояния США. Ну а тут вот и подвернулась «индийская карта». Что же касается китайско-индийского противостояния, то Россия старается всеми возможными дипломатическими способами помирить конфликтующих соседей, а не «в ускоренном режиме» накачивать оружием одного из них. Кстати, и Китай, и Индия – давние и равноценные военно-технические партнеры России. И это не устраивает США, которые постоянно стремятся вставлять палки в колеса этому партнерству. Чего стоят только запугивания Дели санкциями, когда Индия только собирается купить у России новую партию оружия. С Китаем такие «страшилки» не проходят.

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