Индия готовит удар по Facebook и Twitter: Двойные стандарты соцсетей окончательно всех достали

Facebook может полностью потерять пользователей в Индии и России. "В Индии вопрос поставят ребром, что, в случае непринятия индийских решений, будет вводиться запрет", - отметил политолог Антон Бредихин.

В Индии ужесточили правила регулирования деятельности Twitter и WhatsApp, а также обвинили Facebook в двойных стандартах при блокировке постов и аккаунтов. России следует перенять индийский опыт регулирования работы зарубежных соцсетей, считает главный редактор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин.

Причиной ужесточения регулирования работы Twitter, WhatsApp и Facebook стал резкий наплыв фейковой информации в Сети. Кроме того, индийские власти устали от того, что соцсети применяют двойные стандарты при модерации контента.

Политолог Антон Бредихин напомнил, что американские соцсети уже дошли до того, что позволили себе удалять сообщения ещё действовавшего главы США Дональда Трампа. Поэтому в Индии вопрос контроля соцсетей поставят очень жёстко.

В Индии вопрос поставят ребром, что, в случае непринятия индийских решений, будет вводиться запрет данных мессенджеров,

- сказал эксперт в беседе с Nation News.

Он добавил, что если у Индии всё получится, то России нужно будет перенять её опыт. Также специалист посоветовал взять пример с Китая и начать развивать в стране собственные мессенджеры и соцсети.

Ведь у нас есть эти разработки и мессенджеры, их просто нужно пиарить,

- подытожил Бредихин.