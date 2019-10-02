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Индивидуальный подход: в регионах России появятся свои программы развития паллиативной помощи

02 октября 2019, 07:39  •  28 • В России
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) разработали индивидуальные программы развития паллиативной медицинской помощи для 25 регионов страны. В качестве пилотных субъектов федерации выбраны, в частности, Дагестан, Сахалин, Красноярский край и Калининградская область. Об этом RT сообщили в пресс-службе организации. Обеспечить создание и реализацию программ развития паллиативной помощи поручил президент России Владимир Путин в начале этого года. Сейчас разработанный ОНФ план находится на согласовании в регионах. В России уже принят закон о паллиативной помощи, теперь необходимо отработать на местах некоторые его положения и новые практики, отмечают эксперты. Как подчёркивал Путин, в паллиативной помощи ежегодно нуждаются около миллиона россиян.
 
Gettyimages.ru © JohnnyGreig
 

Команда проекта ОНФ «Регион заботы» разработала для регионов индивидуальные программы развития паллиативной медицинской помощи на 2020—2024 годы. В настоящее время документы находятся на согласовании в пилотных регионах. Об этом RT рассказали в ОНФ.

Паллиативная помощь — это всесторонняя (медицинская, социальная, психологическая) поддержка пациентов, у которых диагностировали заболевание, не поддающееся излечению.

В число пилотных регионов вошли: Московская, Тульская, Рязанская, Ивановская, Ярославская, Липецкая, Ленинградская, Новгородская, Калининградская, Нижегородская, Кировская, Волгоградская, Курганская, Тюменская, Новосибирская, Кемеровская и Сахалинская области, а также Санкт-Петербург, Татарстан, Ставропольский, Красноярский и Приморский края, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Дагестан.

Как отметили в ОНФ, при составлении индивидуальных программ эксперты учитывали потребность взрослых и детей в паллиативной помощи, плотность населения в каждом районе, транспортную доступность больниц, существующую инфраструктуру паллиативной помощи и экономическую ситуацию в регионе.

Как отмечают в ОНФ, одна из ключевых задач программы — сделать паллиативную помощь на дому максимально доступной.

В частности, регионам предлагается открывать отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи и увеличивать число бригад в составе действующих отделений. Если населённые пункты находятся в труднодоступных районах, оказывать паллиативную помощь смогут медработники фельдшерско-акушерских пунктов и врачи общей практики.

Кроме того, отделения паллиативной помощи в стационарах должны включать минимум десять коек. Сейчас существует практика, когда создаётся от двух до пяти коек для паллиативных пациентов в терапевтическом, хирургическом или других отделениях больницы, но это неэффективно, уверены в ОНФ.

«Мы проехали 25 регионов, все они абсолютно разные... Возьмём, например, Красноярский край — регион площадью более двух миллионов квадратных километров. Основная часть населения проживает в южной части региона, где сосредоточены более пятидесяти муниципальных образований. Но есть огромные по площади районы с очень низкой плотностью населения, расположенные в зоне тайги и за Полярным кругом. И там тоже нужно оказывать паллиативную помощь. На Кавказе тяжелобольных людей на завершающем этапе жизни всегда забирают домой. Там никто не умирает в больничных стенах... Все эти особенности мы учитывали, чтобы создать не просто бумагу, а программу, которую можно воплотить в жизнь», — приводит ОНФ слова руководителя проекта «Регион заботы» Бориса Хесина.

Индивидуальные программы уже разосланы руководству указанных регионов, их должны будут утвердить в ближайшее время. После этого начнутся подготовительные работы по реализации планов.

Индивидуальные региональные программы

В начале этого года президент России Владимир Путин поставил задачу ускорить развитие паллиативной помощи в стране. По словам российского лидера, в такой помощи нуждаются от 800 тыс. до 1 млн россиян.

Уже в марте был подписан закон о паллиативной помощи. А летом, как напомнили в ОНФ, было утверждено положение о регулировании этого направления, которое совместно разработали Минтруд и Минздрав. По замыслу, помощь людям с неизлечимыми заболеваниями должны оказывать как медики, так и органы соцзащиты.

Однако, как считают в ОНФ, такой подход оказался неэффективным. Из-за недостаточного межведомственного взаимодействия возник ряд проблем. Например, те, кто нуждается не в паллиативной, а в социальной поддержке (бездомные или одинокие пожилые люди), занимают паллиативные койки в специализированных отделениях больниц и хосписов. А в учреждениях соцзащиты паллиативная помощь отсутствует вовсе.

Индивидуальные региональные программы создавались для того, чтобы урегулировать возникающие проблемы. Будут, в том числе, разработаны чёткие критерии, по которым должны направлять нуждающихся в помощи пациентов либо в социальные, либо в медицинские учреждения. Также будет проводиться ежегодная диспансеризация пациентов, проживающих в психоневрологических интернатах, детских домах-интернатах и интернатах для пожилых и инвалидов.

«Мы должны разработать такую программу, которая приблизит паллиативную помощь к человеку и улучшит её качество. Безусловно, реализация такой программы требует большого труда и от регионального Минздрава, и от соцзащиты, и от заместителя губернатора по социальной политике, и, конечно, от медицинских и социальных работников, которые заняты в этой сфере. С другой стороны, регионы лучше понимают свою специфику и свои потребности. И некоторые в споре с нами свою позицию отстаивали», — рассказала член Центрального штаба ОНФ, идеолог проекта Нюта Федермессер.

Такой индивидуальный подход для каждого региона поможет отработать федеральные планы по развитию паллиативной медицинской помощи в стране, считает член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ Елена Клочко.

«У нас уже принят закон о паллиативной помощи, это означает, что все регионы должны будут взять на себя соответствующие обязательства. Федеральный закон обеспечивает правовое регулирование и общее движение на уровне государства во всех субъектах, но расходные обязательства по обеспечению развития паллиативной помощи, в частности, лежат на субъектах федерации. И возникает необходимость пилотирования, потому что это некоторое распределение финансовых потоков. Это отработка решений, которые потом могут быть тиражированы регионами на местах», — сказала эксперт в беседе с RT.

Серьёзные намерения

Эксперты, опрошенные RT, однозначно поддержали создание подобных программ.

«Мы с вами должны понимать, что паллиативная помощь — это не только хосписы и койко-места, где человек должен достойно уйти из жизни, но и некоторое стабильное состояние людей с проблемами, и максимально комфортная для них среда, и помощь, причём, по возможности, на дому. Конечно, по большому счёту это очень хорошее направление, очень гуманное. 25 регионов — это очень большой срез, это колоссальная работа. И лишний раз это свидетельствует о серьёзности намерений государства на данном направлении», — считает Елена Клочко.

Важно также заранее определить, кто будет отвечать как за реализацию индивидуальных программ, так и за паллиативную медицинскую помощь в целом, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

«Состояние паллиативной помощи на данном этапе плачевное. А вот то, что подобного рода поддержка сейчас делается, — это уникальный случай, когда государство реально создаёт условия для развития медицины. Причём в таком сложном секторе, как паллиатив. Пока же не очень понятно, кто должен финансировать это направление. Там есть и социальные пакеты, то есть это идёт из Минтруда, есть и здравоохранительные. Единственное, что здесь смущает, — не очень понятна общая концепция самой паллиативной помощи. Хотелось бы, конечно, более чёткой прописанности этой концепции и места каждого ведомства в её исполнении», — резюмировал эксперт в беседе с RT.

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