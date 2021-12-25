«Индикатор суверенности ЕС»: почему в Европе противодействуют запуску «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» усилиями США и функционеров в ЕС превратился в разменную монету в противодействии России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, противники Москвы готовы идти до конца даже вопреки собственным интересам и интересам своих союзников, лишь бы только досадить РФ. На пробуксовку запуска газопровода по политическим причинам указал и вице-премьер РФ Александр Новак. По его мнению, если бы не ситуация с противостоянием России, «Северный поток — 2» уже давно бы заработал и поспособствовал снижению цены на газ для Европы. Эксперты считают, что в случае с СП-2 ряд европейских политиков предпочитают ставить на первое место свои сиюминутные политические интересы, одновременно поддерживая курс Вашингтона в отношении газопровода.

«Северный поток — 2» для США и определённых политических сил в Евросоюзе стал разменной монетой в противостоянии России. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Уже давно усилиями наших американских коллег и большой группы политиков и функционеров в аппарате Евросоюза проект «Северный поток — 2» превратился в разменную монету в их собственной игре на повышение ставок», — сказал дипломат.

По его словам, тех, кто сейчас пытается блокировать газопровод, не волнуют цены на газ в Европе и перспективы спотовых контрактов.

«(Они. — RT) готовы идти до конца вопреки всему, лишь бы только досадить Москве... из принципа, вопреки собственным интересам, вопреки интересам своих союзников», — подчеркнул Рябков.

Он также отметил, что европейские политические силы, которые настроены против РФ, даже готовы платить из собственного кармана, «демонстрируя атлантическую солидарность в борьбе с Москвой».

На тот факт, что «Северный поток — 2» стал предметом большой политики, указал и вице-премьер РФ Александр Новак. По его мнению, такая постановка вопроса со стороны западных партнёров России вызывает большое удивление.

«Категорическое идёт противостояние для того, чтобы та инфраструктура, которая уже построена, заработала, компании, которые участвовали в инвестициях в эту инфраструктуру, могли бы в том числе и получать газ для европейских потребителей по этой инфраструктуре. Политизация идёт вокруг этого проекта», — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Он подчеркнул, что если бы не политика, то газопровод уже давно мог бы функционировать. Тем более, как напомнил вице-премьер, заявка на его сертификацию была подана ещё летом.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак

РИА Новости

© Григорий Сысоев

«Если говорить о тех нормативных актах, которые приняты в Европе, это достаточно длительный процесс. И мы надеемся, что в 2022 году, примерно к середине года (сертификация. — RT) завершится», — пояснил Новак.

Вице-премьер вновь напомнил, что «Северный поток — 2» сам по себе — исключительно коммерческий проект, и, когда его строили, «никакого политического аспекта здесь не усматривалось».

Непримиримые противники

Вместе с тем ряд стран Европы при поддержке США не ослабляет свою негативную риторику в отношении «Северного потока — 2». Громче всех в этом отношении звучат голоса Польши и стран Прибалтики. В частности, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава продолжит прикладывать усилия, чтобы не допустить запуска газопровода.

«Польша будет решительно добиваться закрытия этого вредного для Европы проекта», — заявил он 10 декабря во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

В свою очередь, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в преддверии саммита глав стран ЕС 16 декабря выступил с предложением обсудить новые санкции против «Северного потока — 2».

Стоит отметить, что в новом руководстве Германии тоже нет единого мнения в отношении газового проекта. Несмотря на заключение Минэкономики страны о том, что газопровод «не будет представлять угрозы безопасности газоснабжения ФРГ и ЕС», отдельные политики утверждают обратное. Среди тех, кто активно выступает в этом ключе, новый глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«О том, что я критикую газопровод, известно, — из геостратегических соображений и соображений энергетической политики», — сказала Бербок в интервью изданию Der Spiegel 26 ноября.

Её поддерживает вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. По его словам, строительство «Северного потока — 2» было геополитической ошибкой, а на предыдущее правительство ФРГ якобы оказывалось политическое давление.

Глава МИД Германии Анналена Бербок

AP

© Gonzalo Fuentes

Вместе с тем новый канцлер страны Олаф Шольц не склонен драматизировать ситуацию и считает газопровод экономическим проектом, которому не хватает некоторых аспектов типа анбандлинга (разделения на разные юридические лица владельца трубопровода, его оператора и поставщика газа) для одобрения. Об этом на брифинге 20 декабря сообщил заместитель официального представителя правительства страны Вольфганг Бюхнер.

Украина настаивает

По мнению экспертов, нынешняя ситуация с «Северным потоком — 2» на руку Киеву, который считает ввод в эксплуатацию газопровода одной из главных угроз для себя, так как боится потерять статус страны — транзитёра газа. Поэтому представители украинского руководства то и дело выступают с требованиями к европейским партнёрам продолжить давление на проект с целью его остановки.

В частности, в Киеве приветствовали приостановку сертификации немецким регулятором. Несмотря на то что причиной задержки были технические моменты, на Украине с гордостью заявили, что в некоторой степени имеют отношение к торможению процесса.

«То, что он («Северный поток — 2». — RT) до сих пор не работает, то, что мы до сих пор боремся с ним, — это тоже результат, которым мы должны быть довольны и гордиться. Мы вместе с партнёрами существенно затормозили реализацию этого проекта и выиграли очень много времени и хорошие условия в переговорах с Россией», — заявил в эфире телеканала «Украина 24» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко высказал предположение, что проект вообще удастся закрыть.

«(Запуск. — RT) к осени — это лучший вариант для «Газпрома». При этом мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще. Это была наша осознанная политика, чтобы поставить Путина перед выбором», — заявил он 23 декабря в интервью «РБК-Украина».

Вопрос самостоятельности ЕС

Нынешняя ситуация с «Северным потоком — 2» ставит под сомнение способность функционеров ЕС адекватно оценивать общеевропейские потребности, считают эксперты. По их мнению, в погоне за сиюминутными интересами и попытками подыграть США Евросоюз теряет свою самостоятельность.

Gazeta Polska Codziennie: Место России и Германии займёт Польша «Северный поток — 2» — индикатор суверенности Европейского союза. Тот факт, что он запускается с таким скрипом, говорит о том, что на территории ЕС страны не принимают решения. Если такое положение дел сохранится и запуск газопровода не будет форсироваться, то Европу ждут тёмные времена не только в экономическом смысле, но и в политическом плане, так как будет понятно, что с ней не о чем говорить, европейский рынок потеряет привлекательность», — сказал в интервью RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Между тем с введением в эксплуатацию «Северного потока — 2» Евросоюз мог бы получить дополнительные объёмы газа, отметил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«А если бы в Европе заключили новые долгосрочные контракты с Россией на поставку газа, то это бы снизило цену на него и для самих государств, и для их граждан. В противном случае под удар попадают простые потребители», — пояснил он в беседе с RT.

Эксперт подчеркнул, что общим лейтмотивом в нынешнем противодействии запуску газопровода выступает желание ряда стран ЕС придерживаться проамериканской политики. Именно этот момент, в частности, и привёл к расколу мнений в новом правительстве Германии, считает Митрахович.

Инфраструктура «Северного потока — 2»

РИА Новости

© Дмитрий Лельчук

«В Германии сейчас нет общего мнения, что делать дальше с этим газопроводом. Потому что нынешние власти боятся испортить отношения и с Россией, и с Соединёнными Штатами. Несмотря на то что «Северный поток — 2» стране нужен, в Берлине опасаются принять решение, которое вызовет политический скандал. Ведь все вокруг сразу начнут говорить, что Германия прогнулась под Путина», — пояснил аналитик.

Вместе с тем, по его мнению, одни только слухи о скором запуске газопровода могут изменить цену на голубое топливо, снизив её.

«Всегда присутствует спекулятивная составляющая рынка. Он реагирует даже на новости в Twitter. Конечно, это не значит, что достаточно открыть вентиль и цена будет как в 2020 году, но то, что она снизится, и существенно, — это без сомнений», — уверен эксперт.

Однако, как заметил в комментарии RT политолог Александр Асафов, пока что давление со стороны американцев и собственные интересы отдельных политических сил в Брюсселе перевешивают объективные выгоды от «Северного потока — 2».

«Политизация «Северного потока — 2» началась ещё до его появления, так как этот проект мешал планам США зайти на европейский энергетический рынок. К тому же американцы были вполне удовлетворены существовавшей ситуацией, при которой они могли контролировать транзит газа через территорию Украины. Поэтому, если бы у Вашингтона не было планов по поставкам СПГ в Европу, газопровод уже давно заработал бы. Однако теперь США будут ему противодействовать настолько долго, насколько это возможно, а их традиционные сторонники в лице Прибалтики, Польши, Чехии и прочих их поддержат», — подытожил Асафов.