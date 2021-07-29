Индии готовят участь Турции: В США берут на испуг за "Триумф"

Америка готовит Индии участь Турции, купившей у русских С-400. В США берут Нью-Дели на испуг за "Триумф".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие месяцы Вашингтон определится со своим отношением к сделке Индии и России по покупке русских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Он намекнул на возможность введения санкций, упомянув закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", но прямо угрожать Индии не стал.

Отметим, что именно этот закон применялся, когда США вводили санкции против Турции за то, что она приобрела комплексы С-400 у России.

У нас есть свои законы. Мы будем применять наши законы, но мы высказали Индии обеспокоенности по этому поводу. Но я не хотел бы забегать вперёд. Мы увидим, как развиваются события в ближайшие месяцы, - отметил Блинкен, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что соглашение на поставку С-400 "Триумф" в Индию было подписано во время визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели в октябре 2018 года. Примечательно, что ранее США ввели санкции против своего партнёра по НАТО - Турции, которая тоже решила приобрести С-400. Штаты не только ввели против Анкары ряд ограничений, но также заморозили контракт по продаже истребителей F-35 и программу по обучению турецких пилотов.