Индейцы Боливара взбунтовались против армии и взяли в заложники генерала

В венесуэльском штате Боливар продолжаются столкновения армии и индейцев народности пемон, в результате которых ранее погиб человек. Представители коренного населения захватили в плен троих солдат национальной гвардии и генерала Хосе Мигеля Монтойю.

В штате Боливар в Венесуэле продолжается противостояние коренного населения и армии. Как говорится в сообщении правящей Нацассамблеи в Twitter, жители штата атаковали военных. Они взяли в плен трех солдат и генерала Хосе Мигеля Монтойю.

Причиной послужил инцидент со стрельбой, случившийся в поселке Сан-Франсиско-де-Юруани. В результате ЧП погибли двое мирных жителей, по меньшей мере 22 человека получили ранения.

По данным портала Nacional, военные прибыли в поселок и открыли огонь по собравшимся на улице местным жителям.

Отметим, что поселок, в котором произошли волнения индейцев, находится на границе с Бразилией. Ранее по распоряжению действующего президента страны Николаса Мадуро участок сухопутной границы был закрыт из-за вероятных поставок "гумпомощи" из США.

Транспортировка товаров в Венесуэлу блокируется местными властями. Ранее российские представители не исключали вероятности того, что США готовят под видом доставки гумпомощи провокацию на границе с Венесуэлой.