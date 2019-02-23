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Индейцы Боливара взбунтовались против армии и взяли в заложники генерала

23 февраля 2019, 03:39  •  91 • В мире
В венесуэльском штате Боливар продолжаются столкновения армии и индейцев народности пемон, в результате которых ранее погиб человек. Представители коренного населения захватили в плен троих солдат национальной гвардии и генерала Хосе Мигеля Монтойю.
В штате Боливар в Венесуэле продолжается противостояние коренного населения и армии. Как говорится в сообщении правящей Нацассамблеи в Twitter, жители штата атаковали военных. Они взяли в плен трех солдат и генерала Хосе Мигеля Монтойю.
Причиной послужил инцидент со стрельбой, случившийся в поселке Сан-Франсиско-де-Юруани. В результате ЧП погибли двое мирных жителей, по меньшей мере 22 человека получили ранения.
По данным портала Nacional, военные прибыли в поселок и открыли огонь по собравшимся на улице местным жителям.
Отметим, что поселок, в котором произошли волнения индейцев, находится на границе с Бразилией. Ранее по распоряжению действующего президента страны Николаса Мадуро участок сухопутной границы был закрыт из-за вероятных поставок "гумпомощи" из США.
Транспортировка товаров в Венесуэлу блокируется местными властями. Ранее российские представители не исключали вероятности того, что США готовят под видом доставки гумпомощи провокацию на границе с Венесуэлой.

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