Independent: В Госдепе США молчат об "охоте" на граждан России

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Британское СМИ обратило внимание на форменную охоту, учиненную американскими властями за российскими гражданами по всему миру.

Газета Independent сообщает, что в Госдепе США отказываются комментировать охоту за гражданами России, развязанную по всему миру. И это при том, что МИД России уже даже предупредил своих сограждан о том, что рука "американского правосудия" может достигнуть их далеко за пределами США.

Так, МИД России публикует предупреждение для граждан России, желающих отправиться за рубеж. Отдыхая во многих странах мира, они рискуют подвергнуться аресту и быть экстрагированными в США по запросу американских властей.

С начала 2017 года с подачи США в западных странах было арестовано уже более десятка российских граждан. В числе стран, экстрагировавших наших соотечественников в США, называются Испания, Латвия и Греция.

Все арестованные российские граждане обвиняются США в совершении киберпреступлений. По данным МИД, оказавшись в Штатах и представ перед судом, все задержанные так или иначе столкнулись с предвзятым отношением со стороны американской Фемиды.

"Несмотря на наши призывы наладить сотрудничество между компетентными органами России и США на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 г., американские спецслужбы продолжают фактическую "охоту" за россиянами по всему миру. С учётом изложенных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски", — суммируют ситуацию в МИД.