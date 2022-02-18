Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём гово...
В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности
Хотим заказать столик на всю 106-ю дивизию ВДВ: необычный звонок в киевское кафе
Без единого выстрела: Украина капитулировала
Главная / В мире

Independent: Польша и Венгрия лишились финансирования ЕС

18 февраля 2022, 10:50  •  114 • В мире
В Варшаве уверены – суд принял политическое решение
Европейский суд – высшая судебная инстанция Евросоюза – поставил точку в затянувшемся споре Польши и Венгрии с Евросоюзом.
«Европейский суд в Люксембурге не удовлетворил претензию Венгрии и Польши и постановил, что финансирование этих и других стран-членов ЕС может быть прекращено из-за нарушений принципа верховенства права. Это постановление оспорить нельзя. Из-за недовольства Евросоюза действиями Польши и Венгрии, в частности, нарушения прав женщин, ЛГБТ-сообщества, мигрантов, а также ограничения свободы судов и СМИ, уже были заморожены фонды, предназначавшиеся для помощи в восстановлении экономики в условиях пандемии: €36 млрд для Варшавы и €7 млрд для Будапешта»,
– сообщает ежедневная британская газета Independent.
Однако процесс сокращения финансирования может растянуться на несколько месяцев, пока вступит в силу новое регулирование бюджета, между тем до 2027 года Польша рассчитывает получить от ЕС €75 млрд, а Венгрия – €22,5 млрд, отмечает издание.
Решение суда также может заставить президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен проводить более жёсткий курс в отношении стран–нарушителей принципов демократии теперь с полным основанием. Комментируя решение Европейского суда Урсула фон дер Ляйен с удовлетворением отметила, что Еврокомиссия была права изначально и находится на верном пути. Теперь исполнительная власть ЕС должна в ближайшее время скорректировать свои действия в соответствии с решением суда.
В Венгрии и Польше новость встретили критически.
Министр юстиции Венгрии Юдит Варга считает, что Европейский суд принял политическое решение и продемонстрировал всем злоупотребление своей властью. А замминистра юстиции Польши Себастьян Калета уверен, что Варшава должна защищать себя от финансового шантажа, которым пользуется Брюссель, чтобы забрать у поляков право самостоятельно принимать решения.
«Несмотря на постановление Европейского суда, многие эксперты сомневаются в том, что теперь Еврокомиссия будет действовать быстро и в скором времени использует механизм отказа в финансировании. А министр юстиции Польши Збигнев Зёбро уже поручил Конституционному трибуналу проверить законность судебного решения – это шаг, направленный на то, чтобы подорвать авторитет Европейского суда»,
– пишет автор статьи Аманда Коукли (Amanda Coakley).
По её мнению, процесс выполнения решения суда, несмотря на обещания Урсулы фон дер Ляйен сделать всё в кратчайшие сроки, может растянуться до конца текущего года, ведь необходимо соблюсти все надлежащие процедуры с получениями письменных уведомлений и голосованием в Еврокомиссии, которое можно будет оспорить.
«Можно сказать, что процесс продвигается недостаточно быстро, но мы хотя бы движемся в верном направлении, а я продолжаю надеяться, что мы одержим победу. Потому что Евросоюз – это не банкомат, из которого можно вытрясти побольше денег, это сообщество с едиными ценностями и правилами и все должны быть с этими правилами согласны»,
– цитирует Independent члена Европарламента Даниэля Фройнда.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


114
Источник
Похожие новости
16 февраля 2022, 08:35
«Повышать ставки больше невозможно»: почему Запад решил прислушаться к требованиям России по гарантиям безопасности
17 февраля 2022, 00:25
Падение в бездну: к 2150 году Прибалтика исчезнет навсегда
16 февраля 2022, 17:55
«Чудовищные репутационные потери»: почему на Западе продолжают говорить о возможном «вторжении» России на Украину
17 февраля 2022, 20:45
«Следует отказаться от политики «сдерживания» России»: МИД РФ опубликовал реакцию на ответ США по гарантиям безопасности
18 февраля 2022, 02:00
«Исчерпали инструментарий воздействия»: почему в США предупредили о глобальных последствиях санкций против России
16 февраля 2022, 22:00
«За распространение лжи»: Захарова призвала главу британского МИД извиниться за слова о «вторжении» России на Украину
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 февраля 2022, 06:45
В Госдепе США поставили ультиматум для встречи с Лавровым
18 февраля 2022, 01:30
Нацгвардия Украины доставила в Донбасс десятки западных журналистов. Провокация начал...
18 февраля 2022, 01:30
"Террор против русских": Депутат Рады рассказал о похищении и убийстве харь...
18 февраля 2022, 06:45
Постпред США при ООН оконфузилась с "вторжением" России в Европу
18 февраля 2022, 06:45
Посол обнулил неверие США в геноцид русских в Донбассе тремя неопровержимыми фактами
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2022, 00:05
Олигархи бегут: Украина хотела войны и получила её
15 февраля 2022, 01:10
Захарова сделала три вывода из заявлений Зеленского: "Стало вообще всё понятно"
17 февраля 2022, 09:45
Как разделят Украину? Русские предложили "не жадничать"
14 февраля 2022, 23:25
Кедми дал трагичный прогноз, расшифровав заявление Путина
17 февраля 2022, 04:30
Хотим заказать столик на всю 106-ю дивизию ВДВ: необычный звонок в киевское кафе
14 февраля 2022, 02:25
Ещё одна тайна переговоров Путина и Макрона раскрыта. Хватило 20 секунд
13 февраля 2022, 17:05
Что будет, если 16 февраля Россия не нападет на Украину?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.