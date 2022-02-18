Independent: Польша и Венгрия лишились финансирования ЕС

В Варшаве уверены – суд принял политическое решение

Европейский суд – высшая судебная инстанция Евросоюза – поставил точку в затянувшемся споре Польши и Венгрии с Евросоюзом.

«Европейский суд в Люксембурге не удовлетворил претензию Венгрии и Польши и постановил, что финансирование этих и других стран-членов ЕС может быть прекращено из-за нарушений принципа верховенства права. Это постановление оспорить нельзя. Из-за недовольства Евросоюза действиями Польши и Венгрии, в частности, нарушения прав женщин, ЛГБТ-сообщества, мигрантов, а также ограничения свободы судов и СМИ, уже были заморожены фонды, предназначавшиеся для помощи в восстановлении экономики в условиях пандемии: €36 млрд для Варшавы и €7 млрд для Будапешта»,

– сообщает ежедневная британская газета Independent.

Однако процесс сокращения финансирования может растянуться на несколько месяцев, пока вступит в силу новое регулирование бюджета, между тем до 2027 года Польша рассчитывает получить от ЕС €75 млрд, а Венгрия – €22,5 млрд, отмечает издание.

Решение суда также может заставить президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен проводить более жёсткий курс в отношении стран–нарушителей принципов демократии теперь с полным основанием. Комментируя решение Европейского суда Урсула фон дер Ляйен с удовлетворением отметила, что Еврокомиссия была права изначально и находится на верном пути. Теперь исполнительная власть ЕС должна в ближайшее время скорректировать свои действия в соответствии с решением суда.

В Венгрии и Польше новость встретили критически.

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга считает, что Европейский суд принял политическое решение и продемонстрировал всем злоупотребление своей властью. А замминистра юстиции Польши Себастьян Калета уверен, что Варшава должна защищать себя от финансового шантажа, которым пользуется Брюссель, чтобы забрать у поляков право самостоятельно принимать решения.

«Несмотря на постановление Европейского суда, многие эксперты сомневаются в том, что теперь Еврокомиссия будет действовать быстро и в скором времени использует механизм отказа в финансировании. А министр юстиции Польши Збигнев Зёбро уже поручил Конституционному трибуналу проверить законность судебного решения – это шаг, направленный на то, чтобы подорвать авторитет Европейского суда»,

– пишет автор статьи Аманда Коукли (Amanda Coakley).

По её мнению, процесс выполнения решения суда, несмотря на обещания Урсулы фон дер Ляйен сделать всё в кратчайшие сроки, может растянуться до конца текущего года, ведь необходимо соблюсти все надлежащие процедуры с получениями письменных уведомлений и голосованием в Еврокомиссии, которое можно будет оспорить.

«Можно сказать, что процесс продвигается недостаточно быстро, но мы хотя бы движемся в верном направлении, а я продолжаю надеяться, что мы одержим победу. Потому что Евросоюз – это не банкомат, из которого можно вытрясти побольше денег, это сообщество с едиными ценностями и правилами и все должны быть с этими правилами согласны»,

– цитирует Independent члена Европарламента Даниэля Фройнда.