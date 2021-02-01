Индексация соцвыплат, регулирование контента в соцсетях и требования к бизнесу: что изменится в жизни россиян в феврале

В феврале в России проиндексируют социальные выплаты, пособия и компенсации, исходя из уровня инфляции в прошедшем календарном году. Кроме того, с учётом ряда параметров Роскомнадзор будет признавать отдельные интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр, а сами соцсети будут обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый контент. Наряду с этим меняется порядок вступления в силу новых требований к бизнесу. Об этих и других изменениях в законодательстве в феврале — в материале RT.

Индексация пособий и социальных выплат

В России с февраля проиндексируют социальные выплаты, пособия и компенсации. Размер индексации будет рассчитан, исходя из уровня инфляции в прошедшем календарном году.

Согласно постановлению правительства, индексация затронет выплаты, предназначенные определённым категориям граждан, таким как ветераны боевых действий, пострадавшие от радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, Герои СССР и России, Социалистического Труда, инвалиды, семьи с детьми и другие.

«Проектом постановления предлагается установить коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных перечнем, в размере 1,049 с 1 февраля 2021 года», — говорится в документе.

Также будут проиндексированы выплаты на погребение и страховые выплаты при утере трудоспособности.

Контент в социальных сетях

С 1 февраля Роскомнадзор будет признавать отдельные интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр. Соцсети обяжут самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый контент. Если меры не удаётся принять своими силами, то в течение суток об этом следует уведомить Роскомнадзор.

РИА Новости

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Согласно закону, социальной сетью считается сайт, отвечающий ряду признаков, главным из которых является посещаемость — в течение суток она должна превышать 500 тыс. пользователей, находящихся на территории РФ.

«Закон позволит предотвратить распространение в социальных сетях противоправной информации на ранних этапах, при этом не приводя к увеличению численности контролирующих органов, а также позволит избежать блокировок таких информационных ресурсов», — говорится в пояснительной записке.

Под регулирование также должна попадать информация, склоняющая детей к совершению опасных незаконных действий, описание способов изготовления наркотических веществ, информация о способах совершения самоубийства и призывах к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя.

Также блокировке подлежат призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных публичных мероприятиях и информация, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство.

Плата за проезд большегрузов по федеральным трассам

С 1 февраля 2021 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,34 руб./км. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции.

Индексация проводится в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 июня 2019 года №843. На данный момент размер платы составляет 2,2 руб./км.

Размер платы рассчитывается с учётом годовой инфляции в период с 10 по 20 января после публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.

Регистрация изменений в конструкции транспортного средства

С 1 февраля у ГИБДД появятся дополнительные основания для отказа в выдаче разрешения на такое изменение благодаря вступлению в силу подпунктов постановления правительства от 6 апреля 2019 года.

Речь идёт о различных доработках автомобилей, в частности, установке силовых бамперов, лебёдок, газобаллонного оборудования и другого оснащения.

Согласно нововведениям, необходимые для выдачи разрешения документы должны быть зарегистрированы в специальных реестрах.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Перед установкой допоборудования автомобилист должен обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности установки желаемого оснащения. Потом нужно обратиться со всеми документами в ГИБДД, после чего владелец машины направляется непосредственно на установку оборудования.

После этого нужно пройти испытания нового оснащения в лаборатории, оттуда направиться на техосмотр, а затем — в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесёнными изменениями требованиям безопасности.

С 1 февраля отсутствие заключения лаборатории в реестре Минэкономразвития станет основанием для отказа ГИБДД в разрешении на внесение изменений в конструкцию. Кроме того, если в реестре не будет протокола испытаний установленного оборудования, то на этом основании могут не выдать свидетельство о соответствии транспорта требованиям безопасности.

Восстановленное молоко

С 13 февраля восстановленное молоко, получаемое из сухого продукта, будет возвращено в разряд настоящей молочной продукции.

Ожидается, что изменения, которые были внесены в техрегламент ЕАЭС, позволят производителям продукта идентифицировать его, фасовать в потребительскую упаковку и продавать как восстановленное молоко.

Требования к бизнесу

С февраля вводятся новые «окна» вступления в силу обязательных требований для бизнеса в России. Теперь это может происходить либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не ранее чем по истечении 90 дней после официального опубликования.

Механизм позволит предпринимателям получить достаточный запас времени для подготовки и адаптации к новому регулированию, приведения своих ресурсов и процессов в соответствие с новыми обязательными требованиями.

Порядок продления аренды госземель

До конца февраля арендатор государственной или муниципальной земли может потребовать продления договора в особом порядке, позже такое правило теряет силу.

Напомним, что льготные условия пролонгации договоров аренды для арендаторов государственных и муниципальных земельных участков ввели в июне прошлого года для поддержки бизнеса в пандемию.

До 1 марта 2021 года арендатор таких земель вправе попросить продлить договор на тот же срок (но не более чем на три года). Не имеет значения, есть ли у него задолженность по арендной плате.

Информация в чеках

Индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, с 1 февраля должны будут выдавать чеки с наименованием товаров или услуг, а также их количеством.

Прежде предприниматели, работающие на ПСН, УСН и ЕСХН (патентная система налогообложения, упрощённая система налогообложения и единый сельскохозяйственный налог) могли указать в чеке обозначения «товар» или «услуга».

РИА Новости

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С февраля в чеке нужно указывать наименование реализуемого объекта, количество реализованных товаров, работ или услуг, а также цену объекта реализации за единицу.

За нарушение этого порядка предусмотрен штраф в размере до 3 тыс. рублей для ИП и до 10 тыс. рублей — для юрлиц.