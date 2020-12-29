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Индексация пенсий работающим пенсионерам: Путин принял решение после скандалов

29 декабря 2020, 18:00  •  76 • Политика
Владимир Путин согласился с председателем ФНПР о необходимости рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Ранее неоднократно разгорались скандалы на фоне неоднозначных высказываний чиновников касаемо этой сферы.
Президент России Владимир Путин во вторник, 29 декабря проводит встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. В том числе, собеседники обсудили вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Напомним, эта индексация была заморожена в течение нескольких лет, что неоднократно становилось поводом для скандалов. На полную индексацию работающие пенсионеры могут рассчитывать только после ухода на заслуженный отдых.
Сегодня Владимир Путин, соглашаясь со Шмаковым, отметил, что вопрос индексации требует рассмотрения.
"Если человек свою пенсию заработал, заслужил её тем, что он на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть", - предположил Шмаков.
Владимир Путин согласился с этим тезисом, отметив, что знает о позиции экономического блока касаемо индексации. Мол, "там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работает". На что Шмаков отметил:
"Мы считаем, что надо к этому серьёзно подойти. Более того, это снимет серьёзное возникающее недоверие и напряжение".
Подводя итог этой части беседы, Владимир Путин согласился с тем, что элементы несправедливости в сегодняшней системе есть. И они действительно "связаны с недостаточной индексацией".

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